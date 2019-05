A produção da performance da cantora com Maluma nos prémios de música, na quarta-feira, terá custado 4,5 milhões de euros.

Madonna levou Lisboa aos Billboard Awards

A 'rainha da pop' está de volta. E não deixou os fãs descontentes na primeira atuação ao vivo do single "Medellin" na cerimónia dos Billboard Music Awards, em Las Vegas, nos EUA, na quarta-feira à noite. A música faz parte do novo álbum "Madame X", anunciado recentemente nas redes sociais.

Os prémios Billboard - que também dão nome a um ranking das músicas mais ouvidas pelo público norte-americano - premeiam os artistas e os trabalhos musicais mais populares nos EUA.

Na cerimónia, na quarta-feira à noite, Madonna não fez por menos e trouxe com ela o cantor colombiano Maluma, com quem interpreta "Medellin". Vários hologramas da cantora, em diferentes roupas, foram aparecendo no palco à medida que Maluma cantava. Tudo para criar suspense até a entrada – em carne e osso – da 'rainha da pop'.

3 Madonna e Maluma na atuação nos "Billboard Music Awards", em Las Vegas, no dia 1 de maio. Foto: AFP

Tal como já se tinha visto no videoclipe, Madonna incorporou na atuação ao vivo elementos referentes à cultura portuguesa. O cenário assemelhava-se a um bairro típico português, com azulejos, varandas, e os postes a fazer lembrar Lisboa, cidade onde a cantora vive há já alguns anos. Foi, inclusive, em Portugal que gravou o videoclipe de "Medellin".

A cantora anunciou recentemente o seu novo álbum,"Madame X", num vídeo publicado nas redes sociais.

Tudo somado, a atuação em Las Vegas não ficou barata, tendo custado à cantora cerca de 4,5 milhões de euros, refere a imprensa internacional.