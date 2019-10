Tour do disco "Madame X" já começou, nos EUA, e as referências à cultura portuguesa, e também cabo-verdiana são muitas.

Radio Latina 2 min.

Madonna leva casa de fados para o palco

Tour do disco "Madame X" já começou, nos EUA, e as referências à cultura portuguesa, e também cabo-verdiana são muitas.

Já se sabia que os sons da lusofonia estão entre as influências do último disco de Madonna, 'Madame X'. O fado é uma delas e não é apenas na sonoridade que está presente.



Nos concertos da nova digressão, que arrancou nos Estados Unidos da América e que passam por Lisboa em janeiro de 2020, seguindo depois para Londres e Paris, a Rainha da Pop levou o ambiente do fado também para o palco.







Mais concretamente para o cenário, recriando os ambientes das tascas e casa de fados."Bem-vindos ao meu Club de Fado", escreveu a cantora na legenda das fotografias, que ilustram essa parte do espetáculo e que se referem aos concertos deste fim de semana, no BAM Howard Gilman Opera House em Brooklyn, Nova Iorque.



Recorde-se que os concertos desta tournée são espetáculos intimistas, pensados para pequenas salas, repetindo-se por vários dias seguidos no mesmo espaço.

Até ao final deste ano realizam-se apenas nos EUA. A etapa europeia começa no início de 2020, na capital portuguesa, onde a cantora reside desde 2017.



Em Lisboa, os concertos terão lugar no Coliseu dos Recreios, de 16 a 23 de janeiro, em oito datas praticamente seguidas.

A casa de fados que é recriada em palco é uma reprodução da que surge nas produções fotográficas do disco, e que mostra azulejos azuis, uma escadas com uma espécie e varandim.

Também a cantora usa uma peruca e trajes negros, simbolizando a cor associada ao fado.

Gaspar Varela dá cartas em Nova Iorque

Além dos cenários e das influências que já estavam impressas no disco, esta música tradicional portuguesa está ainda representada na guitarra portuguesa, através do jovem guitarrista Gaspar Varela, que acompanha a cantora na sua digressão. Ouça o jovem filmado por Madonna num elevador.

Com apenas 16 anos, o bisneto da fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues, tem estado em Nova Iorque para participar nos concertos de Madonna, assim como algumas mulheres do grupo Batucadeiras de Cabo Verde, que entram num dos temas do disco 'Madame X': 'Batuka'.

Nesta aventura em Nova Iorque, o jovem guitarrista tem conhecido algumas figuras de vulto americanas, como o realizador Spike Lee ou o apresentador de televisão Jimmy Fallon (na foto em cima).