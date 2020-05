A cantora revelou que deu positivo no teste de anticorpos da covid-19, ou seja, esteve doente e achou que era uma gripe.

Madonna esteve infetada com o novo coronavírus

Madonna sentiu-se mal durante a digressão de "Madame X", que foi interrompida no passado mês março precisamente devido à pandemia. Sabe-se agora que o que julgava ser uma gripe era, afinal, o novo coronavírus.

Foi a própria que o afirmou na sua conta oficial do Instagram. "Só para esclarecer as coisas para as pessoas que preferem acreditar em manchetes sensacionalistas a fazer a sua própria investigação sobre a natureza deste vírus... Actualmente, não estou doente. Quando o teste de anticorpos dá positivo, significa que tiveste o vírus e eu claramente tive, uma vez que estive doente no final da minha digressão em Paris há mais de 7 semanas, juntamente com muitos outros artistas do meu espectáculo, mas na altura Todos pensávamos que tínhamos uma gripe muito grave", escreveu.

A artista, que doou cerca de um milhão de euros, também se mostrou grata por favor parte do grupo de personalidades que estão a ajudar na pesquisa de uma vacina contra a covid-19. Ao todo, foram angariados cerca de 7,4 mil milhões de euros, em todo o mundo.



