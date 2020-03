A cantora teve de ser auxiliada depois de cair de uma cadeira, durante um concerto da Madame X, em Paris.

Madonna em lágrimas depois de queda no palco

Na passada quinta-feira, a cantora sofreu um acidente em palco e teve de ser amparada por um dos seus bailarinos.



Madonna tem lutado com lesões nas ancas e joelhos há vários meses e precisou usar uma bengala para andar.

No Instagram, a cantora escreveu: "Se os joelhos não se torcessem e a cartilagem não se gastasse, e nada doesse e as lágrimas nunca saíssem dos nossos olhos... Mas é o que acontece. Consegui aguentar o concerto da noite passada, mas com muitas dificuldades, porque odeio desapontar [os fãs]. Hoje, esta boneca partida, segura com fita-cola, precisa de ficar na cama".

Madonna tem tentado uma série de tratamentos alternativos para lidar com a dor, incluindo lavar o sangue com oxigénio. A cantora ainda tem oito apresentações em Paris antes da digressão acabar.

A rainha da Pop tem cancelado uma série de concertos durante a digressão mundial, nomeadamente em Lisboa.