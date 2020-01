O espetáculo marcado para este domingo foi cancelado em cima da hora.

Madonna cancela concerto em Lisboa

O espetáculo marcado para este domingo foi cancelado em cima da hora.

Madonna cancelou o concerto que estava previsto para este domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Este é o primeiro cancelamento da tournée europeia e segue-se a outros espetáculos cancelados anteriormente, na etapa americana da digressão mundial de promoção ao disco 'Madame X'.

O anúncio do cancelamento do espetáculo de hoje em Lisboa foi feito a poucas horas do seu início, através das redes sociais da promotora Everything is New.

"O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado. O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13h00", refere a Everything is New.







Apesar de não terem sido avançados os motivos para o cancelamento de hoje, as lesões que afetaram a artista durante os concertos nos EUA poderão estar também na origem desta decisão inesperada.

Madonna tem ainda marcados mais três concertos na capital portuguesa, para os dias 21, 22 e 23 de janeiro.