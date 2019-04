Cantora celebra este ano 60 anos.

Madonna anuncia nome do novo álbum

A rainha da pop está de volta. Muito se especulava sobre o novo álbum de Madonna, que já tinha dado algumas pistas nas redes sociais de que estaria a preparar um novo trabalho.

Agora é a própria que anunciou a "boa nova" num vídeo publicado no Instagram. "Madame X" é o nome do próximo trabalho. A artista revelou que "Madame X" é "uma agente secreta que viaja pelo mundo, troca de identidade, luta pela liberdade e leva luz a sítios escuros". "Madame X é uma bailarina. Uma professora. Uma chefe de Estado. Uma cavaleira. Uma prisioneira. Uma estudante. Uma mãe. Uma criança. Uma professora. Uma enfermeira. Uma cantora. Uma santa. Uma prostituta. E uma espiã na casa do amor. Eu sou Madame X", acrescentou a artista.

Numa outra publicação, pode ouvir-se e ver-se um excerto de uma das novas canções. O ambiente do vídeo sugere que foi filmado em Portugal onde a cantora tem vivido nos últimos anos.

O novo álbum contará também com uma colaboração com o artista colombiano Maluma, autor de hits como "Felizes los 4" e "Corazón". Segundo o anúncio da artista, a música vai chamar-se "Medellin".

Madonna tem estado, aliás, envolvida algumas situações polémicas, como a da utilização de um cavalo. O episódio aconteceu durante as gravações de um videoclipe que foi filmado na Quinta Nova da Assunção, em Belas, património histórico na capital lisboeta. A câmara municipal autorizou a gravação, mas não deixou entrar o animal no edifício do século XVIII. Nem sempre a rainha da pop consegue tudo o que quer.

A cantora vai atuar na final da Eurovisão, emTelavive, Israel, a 16 de maio deste ano.

Considerada por muitos como um dos maiores símbolos da música do século XX, Madonna tem uma carreira sem precedentes. Segundo o Livro de Recordes do Guinness é a artista feminina que vendeu mais álbuns em todo o mundo, cerca de 300 milhões. Sucessos como "Like a Virgin", "Vogue", *Like a Prayer", "Frozen", "La Isla Bonita" ou "Bitch, I'm Madonna" continuam a tocar em rádios e discotecas e são reconhecidos por várias gerações um pouco por todo o mundo. Com 13 álbuns de estúdio - o último lançado em 2015, "Rebel Heart" - e cinco álbuns ao vivo, ainda há espaço para surpresas da eterna "Material Girl".