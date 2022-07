A empresa Santé Services, com sede na capital do país, produziu até agora entre 16 a 17 milhões de máscaras de proteção, utilizando apenas materiais europeus. Garante que o consumidor se habituou a um produto "local e de qualidade superior".

Covid-19

Máscaras 100% ‘made in Luxembourg’ vieram para ficar

Mais visibilidade, mais projetos, mais parcerias e cerca de 20 trabalhadores a mais. Em poucas palavras, é este o balanço dos últimos dois anos para a empresa luxemburguesa Santé Services.



Com sede na cidade do Luxemburgo, a Santé Services foi a primeira empresa luxemburguesa a lançar-se na produção de máscaras e garante que é única a utilizar apenas materiais europeus, como referiu à Rádio Latina, Romain Labé, chefe do departamento de MedLogistics.

Segundo Romain Labé, os consumidores compreenderam a importância e habituaram-se a um produto que, garante, é “local e de qualidade superior”. A prová-lo estão alguns testes que a empresa fez.

A sociedade produziu até agora entre 16 a 17 milhões de máscaras de proteção (15 milhões de máscaras cirúrgicas e um milhão de máscaras FFP2). Sobre o volume de negócios, as estimativas apontam para 4 a 5 milhões de euros, mas as vendas não resultaram em lucros diretos, já que os custos de produção foram superiores.

Labé explica que esse foi um passo calculado. O principal objetivo da empresa era produzir máscaras de qualidade. No final, a Santé Services acabou por ganhar em visibilidade, rede de projetos e desenvolvimento de parcerias.

Apesar do fim do uso obrigatório da máscara no país – agora são apenas exigidas em lares de idosos e hospitais –, a Santé Services vai continuar a a produzi-las. Agora, a produção destina-se sobretudo aos hospitais.

Face às alterações na produção causadas pela pandemia, a empresa teve de contratar cerca de duas dezenas de pessoas.

