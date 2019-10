Estreia da banda portuguesa no Grão-Ducado estava marcada para novembro.

Mão Morta cancelam concerto no Luxemburgo

Os Mão Morta cancelaram o concerto que tinham marcado para o próximo mês no Luxemburgo. O espetáculo, que assinalava a estreia ao vivo da banda de Braga, no Grão-Ducado, estava previsto realizar-se no dia 9 de novembro, na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, mas por questões de agenda do grupo, acabou por ser cancelado.

“Devido a problemas de agendamento, lamentavelmente somos obrigados a cancelar o concerto dos Mão Morta, marcado para o dia 9 de novembro, na Kulturfabrik. As pessoas que já compraram ingressos serão automaticamente reembolsadas. A equipa da Kulturfabrik agradece a vossa compreensão”, anunciou a organização, na sua página do Facebook.

O concerto dos Mão Morta inseria-se na digressão de apresentação de 'No Fim Era o Frio', o mais recente disco do coletivo liderado por Adolfo Luxúria Canibal, editado em setembro deste ano.