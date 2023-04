Manuela Barilozzi, autora de uma petição sobre o tempo para a família, diz que há pessoas que não precisam, mas recorrem às ‘maisons relais’”. Resultado? Quem realmente precisa fica sem opção.

Ensino

Mãe no Luxemburgo: ‘Maisons relais’ nem sempre têm vaga ou horários compatíveis

Manuela Barilozzi, autora de uma petição sobre o tempo para a família, diz que há pessoas que não precisam, mas recorrem às ‘maisons relais’”. Resultado? Quem realmente precisa fica sem opção.

As chamadas ‘maisons relais’, que recebem as crianças nos períodos extra-curriculares, nem sempre têm vaga ou horários compatíveis com os horários de trabalho dos pais. A observação é de Manuela Barilozzi, autora da petição 3601, que reclama um subsídio para que os pais possam reduzir a carga horária e passar mais tempo com os filhos. Algo que, no seu entender, resolveria a situação de muitas famílias.



Numa entrevista à Rádio Latina, Manuela Barilozzi chamou a atenção para o facto de as ‘maisons relais’ nem sempre conseguirem responder às necessidades das famílias. Esta mãe de 36 anos vive na cidade do Luxemburgo e a ‘maison relais’ que os filhos frequentam não tem lugar para eles à quarta-feira. Nesses dias, recorre aos pais porque trabalha a tempo inteiro, até às 18h. Diz que tem “sorte” por ter o apoio dos pais, mas alerta para as muitas famílias que não têm a quem recorrer.

Manuela Barilozzi diz que, além disso, há pessoas que não precisam, mas que têm os filhos nas ‘maisons relais’. Resultado? Quem realmente precisa fica sem vaga.

Para Manuela Barilozzi, uma forma de aliviar as estruturas de acolhimento escolar é dar aos pais a possibilidade de trabalharem menos para se ocuparem mais dos filhos. Para isso, reivindica um subsídio que lhes permita compensar a diferença salarial. A sua petição foi assinada por mais de 4.500 e será alvo de debate parlamentar, com data ainda por definir.

Lista de espera para a ‘maison relais’?

Questionado pela Rádio Latina sobre a falta de vagas nas ‘maisons relais’, o Ministério da Educação disse apenas não dispor de números sobre eventuais listas de espera, uma vez que “as inscrições são geridas pelos gestores das estruturas de acolhimento e não de forma central”.

Artigo: Diana Alves | Foto: dpa/Bildfunk