Após uma cirurgia, a cantora surge ainda drogada pela anestesia e chora porque não consegue tirar uma banana. Veja o video.

Mãe de Taylor Swift divulga vídeo embaraçoso da cantora

Taylor Swift viveu ontem à noite um momento muito embaraçoso num dos programas de televisão de maior audiência dos EUA, o ‘Tonight Show’ apresentado por Jimmy Fallon.



E a culpa foi da sua mãe! A cantora, de 29 anos, foi a convidada especial da noite e durante a conversa Jimmy Fallon revelou, a rir, que tinha vídeo de Taylor após uma cirurgia que ela tinha feito à vista, e quando ainda estava sob o efeito da anestesia.

“A sua mãe talvez a tenha filmado logo após a cirurgia e nos deu agora o vídeo, onde a Taylor se passa por causa de uma banana”, anuncia-lhe o apresentador sem conter o riso.

No vídeo, a autora de 'Shake It Off' surge drogada pela forte medicação e com uns óculos protetores especiais.

A cena passa-se na cozinha da sua casa em Nova Iorque com Taylor a tentar tirar a banana que quer do cacho e como não consegue começa a chorar. A mãe ajuda-a e ela vai para a cama a comer. “Não adormeças a comer a banana, diz a mãe?”, ao que a artista responde quase a dormir. “Não estou a dormir. A minha mente está bem viva”.

"Isto está na televisão!"

"Oh meu Deus. Isto está na televisão!", dizia Taylor Swift depois do video ter ido para o ar e a plateia ter rido às gargalhadas.

Taylor Swift que é a cantora mais bem paga do mundo, segundo a Forbes, só no ano passado ganhou 168 milhões de euros, mais do dobro de Beyoncé que surge em segundo lugar com 73 milhões de euros.

Video do 'Shake It Off'.