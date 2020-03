Dolores Aveiro, de 65 anos, está está internada no hospital do Funchal. A cirurgia correu bem, estando estável e consciente.

Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC e é operada de urgência

Dolores Aveiro, a mãe do futebolista português foi operada de urgência na madrugada desta terça-feira no hospital do Funchal após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).



A cirurgia correu bem, embora o pós-operatório nesta fase ainda inspire cuidados, como noticiou o Diário de Notícias da Madeira.

Contudo, os sinais são positivos, pois Dolores Aveiro, de 65 anos, está estável e consciente. Daqui a 12 horas a matriarca da família Aveiro será submetida a novos exames para avaliar o seu estado de saúde.

Dolores Aveiro está internada na Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo chegado ali chegado por volta das 05h00 da madrugada.

De acordo com aquele diário, a mãe de Cristiano Ronaldo foi assistida com a maior rapidez, o que é fundamental em acidentes vasculares como este para evitar precisamente graves sequelas.

