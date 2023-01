A inscrição nos cadernos comunais pode fazer-se junto da administração da autarquia de residência ou através do portal MyGuichet.

Atualidade em síntese 02 JAN 2023

Luxemburgueses votam duas vezes este ano. Estrangeiros uma

Os luxemburgueses serão chamados duas vezes às urnas este ano. 2023 traz dois atos eleitorais: as eleições comunais e as legislativas. Nas primeiras, os estrangeiros também podem votar, e desta vez há novidades ao nível do recenseamento.

As eleições comunais estão marcadas para o próximo dia 11 de junho. Luxemburgueses e não-luxemburgueses podem votar. Agora, todos os estrangeiros podem votar, independentemente do tempo de residência no país. Precisam apenas de estar recenseados.

Ao contrário do que acontece com os cidadãos com nacionalidade luxemburguesa, para os estrangeiros a inscrição nos cadernos eleitorais não é automática. Mas, desta vez, os não-luxemburgueses terão mais tempo para se inscreverem. Podem fazê-lo até 55 dias antes das eleições.

O segundo ato eleitoral do ano está marcado para o dia 8 de outubro. Trata-se das eleições legislativas, abertas apenas aos cidadãos com nacionalidade luxemburguesa.

O que se sabe sobre o residente do Luxemburgo condenado à morte no Irão

Centenas de pessoas foram mortas no Irão desde o início do movimento de protesto provocado pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda acusada de ter violado o rigoroso código de vestuário das mulheres.

Há alguns dias, foi noticiado que um residente do Luxemburgo de origem iraniana também tinha sido detido e condenado à morte. A preocupação levou o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, a contactar o seu homólogo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, por telefone. Desde então, parece ser o momento de negociações diplomáticas.

O ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu que não podia fornecer mais informações, a fim de respeitar o desejo da família de permanecer anónima, de proteger o indivíduo em questão e de não comprometer os esforços consulares em curso.

O residente do Luxemburgo é, de facto, um antigo requerente de asilo de origem iraniana e estará na casa dos 30 anos. Chegou ao Luxemburgo como candidato a refugiado em 2013. Acabaria então por obter proteção internacional, o que lhe permitiu permanecer em território grão-ducal.

Uma vez adquirido este estatuto, encontrou um emprego num restaurante em Differdange.

Entretanto dexou o Grão-Ducado e aparentemente instalou-se na Bélgica, na região de Bruxelas, onde vive o irmão.

Jean-Claude Hollerich vai celebrar missa por Bento XVI

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai celebrar uma missa pelo papa emérito Bento XVI.



A missa de homenagem será celebrada na Catedral do Luxemburgo, após o funeral de Bento XVI, em Roma. A data exata da missa será anunciada entretanto, de acordo com um comunicado divulgado no site da Igreja Católica do Luxemburgo.

Na mesma nota, a Igreja lamenta a morte de Joseph Ratzinger, escrevendo que “foi com grande tristeza e consternação que o mundo e o Luxemburgo souberam da morte do papa emérito”.

O funeral de Bento XVI têm lugar na quinta-feira, a partir das 9h30, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Esperadas 35 mil pessoas no velório e 60 mil no funeral de Bento XVI

A cidade de Roma prepara-se para se despedir de Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos de idade, sendo esperadas milhares de pessoas nos próximos dias, de acordo com a autarquia.

Assim, deverão assistir ao velório cerca de 35 mil pessoas e cerca de 60 mil deverão estar presentes quando o Papa Francisco presidir ao funeral do seu antecessor.

Joseph Ratzinger foi papa entre 2005 e 2013, e um representante da linha mais dogmática da Igreja. Abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em fevereiro de 2013, dois meses antes de comemorar oito anos no cargo.

Os abusos sexuais de menores por padres e o “Vatileaks”, caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram temas que agitaram o seu pontificado. Bento XVI classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.

Salário mínimo aumenta 3,2% a partir deste domingo

Este mês não há indexação, mas há aumento do ordenado mínimo. O salário social mínimo aumenta 3,2% a partir deste mês.

A medida, que tinha sido acordada na tripartida de 28 de setembro, foi aprovada no passado dia 23 de dezembro, no Parlamento, por unanimidade e entrou em vigor ontem.

Esta atualização abrange mais de 67 mil trabalhadores, sendo que 52,5% são residentes no Luxemburgo. São sobretudo pessoas que trabalham no setor da hotelaria e do comércio.

O Rendimento de Inclusão Social (Revis) e o Rendimento de Pessoas com Deficiência Grave também aumentam 3,2%.

Psicoterapia mais perto de ser reembolsada

Em meados de dezembro, o ministro da Segurança Social Claude Haagen (LSAP) tinha indicado que iria submeter um regulamento grão-ducal ao conselho do governamental a fim de fixar taxas para as consultas de psicoterapia.

Na semana passada este organismo aprovou o anteprojeto que prevê a criação de três procedimentos de psicoterapia.

"A futura entrada em vigor deste regulamento marcará mais um passo em direção à cobertura das intervenções de psicoterapia.

Além disso, este projeto de regulamento também prevê elementos técnicos para que os procedimentos possam ser faturados e reembolsados pelo seguro de saúde.

Pessoa alvejada em Bonnevoie

Uma pessoa foi alvejada por uma bala na perna na madrugada de domingo, pouco depois da 1 hora. O incidente ocorreu na Rocade de Bonnevoie.

Segundo as autoridades policiais, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local, tendo depois sido transportada para o hospital.

Após uma investigação, os agentes detiveram o presumível autor do disparo. A pedido do Ministério Público, o suspeito foi detido e presente a um juiz de instrução. O indivíduo foi colocado em prisão preventiva.

Para já, não são conhecidos mais pormenores sobre este caso.

Residentes de Esch e Differdange recebem uma mensagem

Os residentes de Esch-sur-Alzette, Differdange e outras oito comunas vão receber hoje um SMS do sistema nacional de alerta. É apenas mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta.

As sirenes vão soar e será também enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta. Desta vez, o teste mensal visa dez comunas: Käerjeng, Dippach, Pétange, Differdange, Sanem, Leudelange, Reckange-sur-Mess, Mondercange, Schifflange e Esch-sur-Alzette.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados com uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

Suécia assume presidência do Conselho da União Europeia

A presidência semestral do Conselho da União Europeia está desde ontem nas mãos da Suécia.

No topo das prioridades da presidência sueca, vai estar a resposta do bloco à agressão militar russa à Ucrânia, numa altura em que líderes políticos e analista preveem que o conflito vai arrastar-se ao longo deste ano.

O bloco comunitário entrou em 2023 debatendo-se com uma crise económica que ameaça agravar-se e que poderá mesmo transformar-se em recessão. Em causa, a elevada inflação e a escalada dos preços da energia, a que acresce ainda a ameaça ao aprovisionamento de gás devido ao embargo europeu à Rússia.

Novo Presidente do Brasil acaba noite junto do povo com promessas de “amor e carinho”

O novo Presidente do Brasil acabou o dia da tomada de posse, ontem, junto da população que o aguardou durante horas e prometeu cuidar “do povo brasileiro com amor e carinho”.

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, tomou ontem posse como presidente. É o primeiro chefe de Estado a ter três mandatos na história recente do Brasil.

Venezuela "totalmente preparada" para normalizar relações com EUA

A Venezuela está "totalmente preparada" para normalizar as relações com os Estados Unidos, que cessaram em 2019, disse no domingo o Presidente, Nicolás Maduro.

O governo de Maduro tinha suspendido as relações com os Estados Unidos em 2019, quando a administração norte-americana de Donald Trump reconheceu o opositor Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela. Numa tentativa de retirar Maduro do poder, a administração norte-americana adotou sanções contra Caracas, incluindo um embargo ao petróleo venezuelano.

Embora o atual Presidente dos EUA, Joe Biden, continue formalmente a não reconhecer Maduro como Presidente da Venezuela, considerando as eleições de 2018 fraudulentas, a crise petrolífera causada pela guerra na Ucrânia levou a um reatar das relações.

Liv é o primeiro bebé do ano de 2023 do Luxemburgo

Às 00h21 de ontem, o Grão-Ducado registou o primeiro nascimento do novo ano.

É uma menina, chama-se Liv Van Vooren e foi o primeiro bebé a nascer em 2023 no Luxemburgo. Liv nasceu na maternidade de Strassen, o que faz dela o primeiro bebé do ano no Grão-Ducado.

A menina nasceu com 48 cm e 3 quilos e duzentos gramas. Mãe e bebé encontram-se bem.

