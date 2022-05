A Comissão Europeia alerta que o risco de pobreza e exclusão social está a aumentar, apesar de o Luxemburgo ser um dos países mais ricos do mundo.

Luxemburgo. Um país rico, desigual e cheio de pessoas pobres

Casas inacessíveis, desigualdade na educação e demasiados combustíveis fósseis, são estes os aspetos que o Grão-Ducado tem que mudar.

As recomendações foram feitas esta segunda-feira durante a apresentação do pacote de primavera do Semestre Europeu, em que a Comissão Europeia se dirige aos países.

Pela positiva, o relatório refere que o rendimento nacional per capita do Luxemburgo é um dos mais altos do mundo.

Em relação à pandemia, o documento sublinha que a economia do Luxemburgo aguentou-se bem, “em parte devido a vastos esquemas públicos de apoio”. Sobre a guerra na Ucrânia, espera-se que tenha apenas efeitos indiretos no Luxemburgo.

Quanto ao que deve ser mudado, a habitação continua a ser o grande problema: há falta de oferta no mercado imobiliário e o preço das casas continua elevado. Como consequência, verifica-se um aumento da dívida das famílias com empréstimos.

É preciso também combater o desemprego de longa duração, que afeta um em cada dois desempregados, sobretudo pessoas com pouca formação e mais velhas.

Nas escolas, uma das conclusões volta a referir que os filhos de imigrantes têm menos acesso ao ensino secundário clássico.

Luxemburgo quer mais controlos na central de Cattenom

Uma comissão franco-luxemburguesa para a energia nuclear vai reunir-se nas próximas semanas, devido a novos problemas detetados recentemente em reatores da central de Cattenom, em França.

A informação foi adiantada esta segunda-feira à revista Delano por um porta-voz do Ministério da Energia, dias depois de a central nuclear ter anunciado que um reator teria de ser inspecionado e encerrado no próximo ano para esse efeito.

Este é o segundo reator com problemas no espaço de apenas algumas semanas após o encerramento do reator 3 da central, devido a suspeita de corrosão. Mais recentemente, foi a unidade de produção 1 a apresentar problemas, segundo revelou a empresa de energia francesa EDF, no dia 19 de maio.

O caso agora identificado prende-se com perturbações nos tubos do circuito de injeção de segurança do reator, que são utilizados para arrefecer o núcleo da unidade de produção no caso de um incidente.

Este problema reforça as preocupações do Governo luxemburguês, que se tem manifestado de forma recorrente a favor do encerramento da central de Cattenom, situada a 13 quilómetros da fronteira luxemburguesa.

Uma comissão franco-luxemburguesa para a energia nuclear vai reunir-se nas próximas semanas para continuar as discussões sobre esta matéria.

Relatório 2021. Fundação do Cancro atribuiu 479 mil euros a doentes com dificuldades financeiras

A Fundação do Cancro atribuiu 470 mil euros de ajuda a pacientes com dificuldades financeiras em 2021. O montante foi revelado no relatório de 2021, divulgado recentemente.

Ainda segundo o documento, a fundação apoiou no ano passado seis projetos de pesquisa contra o cancro num valor total de 2,3 milhões de euros.



O relatório dá ainda conta de 1.713 consultas psicológicas, incluindo 1.329 por videoconferência ou telefone.



Entre outras atividades, foram recolhidos 690 mil euros através do ‘Relais pour la Vie’, 2.586 pessoas participaram na campanha de sensibilização sobre os perigos do álcool ‘Sober Buddy Challenge’ e foram instalados 10 pontos de distribuição gratuita de creme de proteção solar.



As áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo

Apesar do contexto perturbado da crise na Ucrânia, as empresas continuam a recrutar no Luxemburgo.

A 30 de abril havia 12.684 postos de trabalho, um recorde absoluto para o Luxemburgo. Os empregadores comunicaram nesse mês mais 4.134 vagas à ADEM, um aumento de 40,8% em relação ao mesmo mês de 2021.

Entre as cinco áreas com mais ofertas de emprego estão o setor informático, seguido pela contabilidade, pessoal de cozinha, análise de crédito e riscos bancários e serviço na restauração.

Segundo os números da ADEM, a taxa de desemprego em abril fixou-se nos 4,7%, e para encontrar valores semelhantes é preciso recuar a finais de 2008. Zeeman.

Novo contrato coletivo proporciona mais dias de férias ligados à antiguidade

A central sindical LCGB assinou recentemente o prolongamento da convenção coletiva com a direção da cadeia de lojas Zeeman.

O acordo é válido durante um ano, ou seja, entre 1 de janeiro de 2022 e até 31 de dezembro do mesmo ano.

Segundo a LCGB, vai haver dias de férias suplementares segundo a antiguidade do trabalhador.

Também foi acordado o alargamento do limite máximo de 4 horas de trabalho ao domingo. Para além das 4 horas, tem de haver um acordo entre empresa e trabalhador.

A nova convenção coletiva também prevê o direito ao trabalhador de ir uma vez por ano ao médico durante as horas de trabalho. Segundo o sindicato, esta convenção resolve a problemática do trabalho ao domingo para todos os assalariados das lojas Zeeman.

Petição apela ao prolongamento da licença parental até aos 9 meses

Uma petição apresentada no site da Câmara de Deputados propõe prolongar a licença parental de 6 para 9 meses. O objetivo é que a criança possa ficar em casa até ao seu primeiro aniversário, uma vez que a licença de maternidade é de três meses após o nascimento.

De acordo com a peticionária Michèle Senninger, "com a atual licença parental de 6 meses, a criança tem de estar na creche aos 9 meses de idade". "Isto pode ser difícil se, por exemplo, a criança ainda estiver a ser amamentada.

A autora da petição defende que esta extensão de três meses poderá representar algum alívio para os pais e permitir que os filhos passem mais tempo com a família.

"Na Suécia, a duração da licença parental é de 16 meses e na Alemanha pode prolongar-se até aos 3 anos", aponta a petição.

Se a petição atingir 4.500 assinaturas até 30 de junho, poderá ser discutida num debate público com os eurodeputados e o ministro competente.

Luxemburgo regista mais 419 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas

O Grão-Ducado registou mais 419 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas. Foi ainda contabilizada uma nova morte relacionada com a infeção.

Em relação aos internamentos, há 8 doentes nos cuidados normais e 2 doentes internados nos cuidados intensivos.

Tram vai chegar a Bonnevoie em setembro

O elétrico da Cidade do Luxemburgo vai ampliar a sua linha até Bonnevoie a partir de 10 de setembro, revelou a empresa Luxtram ao jornal Luxemburger Wort.

Isto significa que os passageiros já não terão de sair na estação da Gare, a atual última paragem, sendo possível a ligação entre Kirchberg e o Liceu Técnico de Bonnevoie.



As obras deverão estar concluídas no fim de semana de 10 e 11 de setembro, antes da rentrée escolar.



Até final de 2023, o elétrico deverá chegar a Howald e em 2024 ao aeroporto do Findel.



Bettel em Davos. Paz, segurança internacional e aquecimento global na agenda

Xavier Bettel participa, esta terça e quarta-feira, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. Na agenda do primeiro-ministro luxemburguês estão marcadas várias reuniões bilaterais com líderes empresariais, representantes da sociedade civil e decisores políticos.

As discussões serão, sobretudo, focadas nos temas da paz, segurança e estabilidade internacional, com o contexto da guerra na Ucrânia como pano de fundo.

Xavier Bettel vai ainda participar em encontros que irão abordar o desenvolvimento sustentável, a luta contra o aquecimento global e as tecnologias digitais.

Embargo da UE ao petróleo russo possível "dentro de dias", diz Berlim

Um embargo europeu ao petróleo russo é possível "dentro de alguns dias", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, embora tenha reconhecido que a medida não é ainda consensual no seio da União Europeia (UE).

O bloco comunitário já anunciou o fim das importações russas de carvão a partir de agosto próximo, mas um embargo de petróleo até ao final do ano ainda está em discussão.

No entanto, o ministro disse à televisão pública alemã ZDF que "um embargo está próximo", sublinhando que as sanções europeias devem ser decididas por unanimidade.

Até agora a Hungria tem recusado o sexto pacote de sanções proposto pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por falta de garantias sobre a manutenção do seu abastecimento.

Budapeste pediu pelo menos quatro anos e quase 800 milhões de euros em financiamento europeu para adaptar as suas refinarias e aumentar a capacidade do gasoduto Adria, que vem da Croácia.

EUA garantem que vinte países vão doar ajuda militar a Kiev

Cerca de 20 países vão doar mais ajuda militar à Ucrânia, como munições, sistemas de defesa costeira, tanques ou veículos blindados, divulgaram os Estados Unidos, que organizaram esta segunda-feira uma segunda reunião para fortalecer as capacidades militares de Kiev.



O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, explicou ainda em conferência de imprensa que "outros países fizeram novos compromissos para treinar forças ucranianas e apoiar os seus sistemas militares".



O responsável do Pentágono agradeceu, em especial, à Dinamarca por fornecer à Ucrânia um lançador de mísseis para defender a sua costa e à República Checa pelo "apoio substancial", incluindo helicópteros, carros blindados e 'rockets'.



Um total de 47 países participaram na segunda reunião do grupo de contacto, que decorreu em formato virtual. A próxima reunião deverá acontecer em Bruxelas, em 15 de junho, à margem do encontro dos ministros da Defesa da NATO.



Novo treinador do Benfica promete “bom futebol” com resultados

O novo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, prometeu hoje “dar o máximo” para que a equipa pratique “bom futebol” e com sucesso desportivo, à chegada ao Aeroporto de Lisboa.

“É um grande clube, um dos melhores clubes do Mundo. Adoro futebol e, quando se adora futebol, adora-se o Benfica”, disse o técnico de 55 anos.

Schmidt, que chegou a acordo com os ‘encarnados’ para as próximas duas temporadas, esteve nas duas últimas épocas ao serviço dos neerlandeses do PSV Eindhoven, conquistando uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça.

Antes do PSV, Schmidt conquistou uma Taça da China pelo Beijing Guoan, já depois de ter orientado os alemães do Bayer Leverkusen, mas os maiores sucessos foram alcançados no emblema austríaco Salzburgo, com um título de campeão nacional e a taça local.

Novak Djokovic qualifica-se para a segunda ronda de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder mundial e detentor do título, qualificou-se ontem para a segunda ronda do Torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ do ano, ao vencer o japonês Yoshihito Nishioka, 99.º ATP.

Djokovic, de 34 anos, superou o nipónico em três ‘sets’, pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-0, num embate que durou uma hora e 58 minutos.

Na segunda ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do ‘Grand Slam’ e terceiro em Paris, vai medir forças com o vencedor do embate entre o eslovaco Alex Molcan e o argentino Federico Coria.

