Atualidade em síntese 01 AGO 2022

Luxemburgo testa sistema de alerta de desastres esta segunda-feira no sul do país

As pessoas não vão todas receber a mensagem ao mesmo tempo, e pode haver atrasos.

O Governo volta a testar o sistema de alerta nacional de desastres. O teste que inclui um alerta SMS, acontece esta segunda-feira, mas somente para os residentes do sul do país.

A SMS vai conter a seguinte mensagem escrita: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / NO ACTION NECESSÁRIO / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU".

Depois das cheias de julho e 2021, o objetivo destes testes é garantir a funcionalidade dos diferentes canais de alerta e identificar pontos de melhoria.

As autoridades sublinham, que as pessoas não vão todas receber a mensagem ao mesmo tempo, e que pode haver atrasos.

Depois do teste, qualquer pessoa que sinta necessidade de dar feedback pode fazê-lo através do email: lu-alert@mi.etat.lu.

Note-se que a partir de agora este tipo de teste vai ocorrer uma vez por mês.

Convenção coletiva. Funcionários hospitalares com mais regalias

Após mais de dois anos de negociações, a Federação dos Hospitais Luxemburgueses e os sindicatos OGBL e LCGB assinaram esta sexta-feira uma nova convenção coletiva de trabalho. O acordo é válido por três anos e entrou em vigor retroativamente a 1 de janeiro de 2022, prolongando-se até 31 de dezembro de 2024.

Entre as melhorias negociadas no acordo, todos os funcionários hospitalares vão ter um bónus retroativo de 3,08%, referente a 2021. As partes concordaram também em proceder a aumentos do índice do subsídio de serviço e do índice das carreiras mais baixas.

Passa a haver reconhecimento dos anos de antiguidade de enfermagem em cuidados gerais, de forma automática, reconhecimento do grau de mestrado em Fisioterapia e do diploma de auxiliar de farmácia.

Entre outras medidas, foram acordados um aumento das licenças compensatórias dos funcionários que efetuam turnos durante a noite, foram introduzidas a reforma antecipada gradual e o direito à desconexão fora do horário laboral.

Post Luxembourg aumenta preços a partir de setembro

A partir de 1 de setembro, as cartas enviadas por correio vão ficar mais caras. Os preços dos serviços postais nacionais, europeus e internacionais vão sofrer um aumento, que pode chegar aos 35 cêntimos em alguns casos.

A empresa refere que mesmo com a subida das tarifas os custos dos serviços da Post permanecem abaixo da média dos preços aplicados na Europa.

Por outro lado, mantêm-se preços mais reduzidos para “associações e fundações de utilidade pública", que segundo o grupo "continuarão a beneficiar de tarifas preferenciais”.

Jovem que estava desaparecida de Mamer foi encontrada

Lilly Aubertin, a jovem de 14 anos que estava desaparecida desde sexta-feira foi encontrada sã e salva.

Segundo o boletim informativo da polícia grão-ducal, a jovem de Mamer reapareceu no domingo e está bem.

No espaço de uma semana, este é o terceiro caso de desaparecimento e reaparecimento de jovens no Luxemburgo.

Termómetros disparam esta semana

Vem aí uma nova vaga de calor. A Météolux anunciou um aumento das temperaturas a partir de terça-feira, com máximos que podem chegar aos 34°C a meio da semana. O dia mais quente previsto é quarta-feira.

De acordo com as previsões da estação localizada no Findel, o mercúrio nos termómetros não deve ficar abaixo dos 32°C nos próximos dias.

No entanto, as noites devem permanecer relativamente frescas durante grande parte da semana.

ONU "saúda calorosamente" saída de primeiro carregamento de cereais

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "saudou calorosamente" a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos, no quadro do acordo que visou levantar o bloqueio russo no Mar Negro

O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixou o porto de Odessa hoje demmanhã, tal como previsto nos termos do acordo internacional com a Rússia, assinado em Istambul.

O navio de carga, com pavilhão da Serra Leoa, deve fazer uma escala em Istambul na terça-feira onde vai ser inspecionado antes de seguir viagem.

A carga tem como destino o Líbano, país que enfrenta uma grave crise económica e financeira.

Covid-19. Nova Zelândia reabre fronteiras mais de dois anos depois

A Nova Zelândia começou a reabrir progressivamente as fronteiras em fevereiro, mas inicialmente apenas os cidadãos que regressavam do estrangeiro foram autorizados a entrar no país ao abrigo de um esquema governamental.

A partir de hoje, porém, todos os visitantes são autorizados a entrar, mas apenas na condição de apresentarem um certificado de vacinação ou uma isenção aprovada.

Wolverhampton acusa adeptos do Farense de racismo e reporta caso à UEFA

O Wolverhampton, equipa inglesa orientada pelo português Bruno Lage, acusou ontem os adeptos do Farense de insultos racistas contra um futebolista e anunciou que vai reportar o caso à UEFA. O nome do jogador não foi revelado.

Farense e Wolverhampton empataram ontem 1-1, no jogo de apresentação da equipa da II Liga de futebol aos seus sócios, no Estádio de São Luís.

A equipa da Premier League revelou que vai reportar o incidente à UEFA, além de pedir ao clube de Faro e às autoridades relevantes que investiguem o caso.

Euro feminino. Inglaterra sagra-se campeã pela primeira vez ao vencer a Alemanha

A Inglaterra sagrou-se ontem campeã europeia de futebol feminino pela primeira vez, ao derrotar a Alemanha por 2-1, após prolongamento, na final da décima-terceira edição do Campeonato da Europa, disputada no estádio de Wembley, em Londres.

A Inglaterra, duas vezes finalista vencida, tornou-se assim a quinta seleção a vencer o Europeu feminino, contrariando o favoritismo de Alemanha, vencedora por oito vezes da competição e até agora invencível nas finais que disputou.