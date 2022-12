Mais de 72 mil euros.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 20 DEZ 2022

Luxemburgo tem o salário médio bruto anual mais elevado da UE

É o que indica um novo estudo do Eurostat. O salário médio bruto de quem trabalha a tempo inteiro no Luxemburgo ronda os 72.200 euros por ano. Trata-se do valor mais elevado da União Europeia (UE).



O gráfico divulgado pelo gabinete europeu de estatísticas compila dados referentes a 2021 e coloca o Grão-Ducado no primeiro lugar da classificação, com uma diferença de quase 9.000 euros para o segundo classificado, a Dinamarca (63.300). O ordenado médio bruto anual luxemburguês é também mais de duas vezes superior à média europeia de 33.500 euros.

Depois de Luxemburgo e Dinamarca, surge no pódio a Irlanda, onde o salário médio bruto é de 50.300 euros por ano. Em sentido oposto, o valor mais baixo regista-se na Bulgária, com 10.300 euros, seguida da Hungria (12.600) e da Roménia (13.000).

Também Portugal fica abaixo da média comunitária. Os portugueses que trabalham a tempo inteiro encaixam, em média, 19.300 euros brutos por ano.

Estas são as competências mais procuradas pelas empresas luxemburguesas

Não são só cursos, formações, línguas e experiência profissional. Na hora de recrutar, há outro critério muito importante para as empresas: as competências sociais.

Estas são as competências mais procuradas pelas empresas luxemburguesas Conclusões de uma análise feita pela ADEM.

De acordo com uma análise feita pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) às ofertas de emprego notificadas pelas empresas ao entre 2019 e 2021, a ‘capacidade de adaptação’ e o ‘espírito de equipa’ são as competências que apareciam mais vezes nos anúncios, como explica Inès Baer, responsável pelos estudos sobre o mercado de emprego da ADEM, num vídeo divulgado pela agência.

De acordo com os dados divulgados pela ADEM, a ‘capacidade de adaptação’ figurava em 52% das vagas de emprego notificadas entre 2019 e 2021. Já o ‘espírito de equipa’ aparecia em 43%, ao passo que tanto a ‘capacidade de comunicação’ e o ‘sentido de serviço ao cliente’ estavam indicadas em 32% dos anúncios que chegaram aos centros de emprego durante aqueles três anos.

Menos 1500 casas construídas em 2023 no Luxemburgo

Não estão a ser tempos fáceis para o setor da construção. E as perspetivas para os próximos meses não são muito encorajadoras. Esta perspetiva bastante sombria levou a Câmara de Comércio e a Federação de Artesãos a fazerem soar os alarmes.

Segundo as duas organizações, a construção de casas irá diminuir em 1.500 unidades em 2023, passando de 3.800 para 2.300 habitações concluídas. Ou seja, uma queda de 40%.

O Statec já referiu uma queda no volume de edifícios autorizados na ordem dos 34% entre a primeira metade de 2021 e o ano de 2022.

Acordo sobre o preço do gás. “Escapámos à armadilha de Putin”, diz Claude Turmes

“A União Europeia (UE) escapou à armadilha de Vladimir Putin e permanece unida na sua resposta à crise energética”. Foi assim que o ministro luxemburguês da Energia reagiu ao acordo alcançado ontem pela UE para limitar o preço do gás no bloco. O mecanismo de emergência limita o preço a 180 euros por Megawatt-hora, se este valor for ultrapassado na bolsa do gás durante três dias consecutivos e se no mercado internacional o preço for 35 euros mais elevado. Entra em vigor a 15 de fevereiro.

Num comunicado enviado às redações, Claude Turmes frisa que “o mais importante é termos chegado a um acordo que vai garantir o abastecimento de gás na União Europeia ao preço mais acessível possível”.

De acordo com o ministro, o Luxemburgo obteve um reforço das cláusulas de salvaguarda, isto é, o “o mecanismo será automaticamente desativado em caso de efeitos secundários negativos na segurança do abastecimento e consumo de gás”.

Turmes acrescenta ainda que o Luxemburgo, juntamente com outros países, reiterou as suas preocupações quanto ao impacto que o mecanismo ontem aprovado poderá ter na estabilidade financeira e insistiu para que a Autoridade Europeia dos Mercados Financeiros realize análises complementares antes de o mecanismo ser ativado.

Luxemburgo. Natal sem neve ou gelo e com alguma chuva

Natal sem neve ou gelo e com alguma chuva O Luxemburgo deverá passar mais um Natal sem neve. Já lá vão mais de dez anos desde o último ‘Natal branco’.

O Luxemburgo deverá passar mais um Natal sem neve.Contactado pela Rádio Latina, Luca Mathias, do instituto nacional de meteorologia, referiu que “as tendências atuais” apontam para “um tempo ligeiramente chuvoso e ameno, sem gelo e com temperaturas que deverão oscilar entre os quatro e os dez graus”.

O meteorologista frisa que “persistem ainda algumas incertezas em relação aos dias 25 e 26 de dezembro, mas a neve parece altamente improvável”.

Segundo Luca Mathias, o último Natal com neve remonta a 2010. O MeteoLux recorda também à Rádio Latina que, entre os anos de 1996 e 2021, os residentes do Luxemburgo viveram apenas quatro Natais com o chão coberto de neve: 1996, 2001, 2003 e 2010.

Fraude por SMS. Residente vítima de furto em mais de 1000 euros

Um residente no Luxemburgo foi vítima de uma fraude por SMS tendo perdido uma importante soma de dinheiro, um montante de "quatro dígitos".

A revelação é feita pela polícia depois de a vítima ter feito queixa. A pessoa em questão recebeu uma mensagem de texto no seu telemóvel, solicitando que inserisse os seus dados bancários online para receber um crédito. Acreditando ser uma "notificação genuína", a vítima fez o que lhe foi pedido, acabando por perder dinheiro.

A polícia aproveita para lembrar que as administrações ou empresas nunca pedem a divulgação de dados pessoais através de uma mensagem com um link enviado por SMS, nem que os utentes efetuem pagamentos dessa forma.

Animais domésticos deixaram de ser aceites no centro para refugiados em Kirchberg

Os animais de estimação deixaram de ser aceites no centro de acolhimento de urgência para refugiados, em Kirchberg. E isso desde 10 de novembro. Uma informação confirmada pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, numa resposta parlamentar.

Segundo o ministro, devido à falta de vagas em todas as estruturas de acolhimento para requerentes de asilo, foi decidido que o centro de Kirchberg iria acolher para além dos requerentes de asilo ucranianos, também outras pessoas de outras nacionalidades que chegam ao país. Devido a esta alteração, o ministro salienta que é preciso garantir a segurança e a higiene de todas as pessoas albergadas.

No entanto, Jean Asselborn garante que nenhum animal é separado do seu dono. Os requerentes de proteção temporária que chegam à estrutura com um animal são realojados noutra estrutura, que permite a sua presença. O responsável pela pasta da Imigração garante ainda que nenhum animal é eutanasiado.

Há acordo para limitar o preço do gás na UE

Há acordo para limitar o preço do gás na União Europeia. Apenas a Hungria votou contra o mecanismo de emergência que impõe um teto de 180 euros por Megawatt/hora, mas com salvaguardas para não afugentar os fornecedores internacionais.

O mecanismo será ativado, quando se cumprirem duas condições. Quando nos meses seguintes, na bolsa de gás de referência no bloco, o preço do gás exceder os 180 euros por megawatt/hora durante pelo menos três dias úteis consecutivos. E quando, ao mesmo tempo, os preços nos mercados internacionais forem 35 euros mais altos.

Porém, a Comissão Europeia pode suspender o mecanismo antes de ser ativado, se entender que os riscos de quebra do fornecimento são grandes. O mecanismo estará em funcionamento a 15 de fevereiro, a tempo de garantir o abastecimento dos depósitos de gás para o próximo inverno que se afigura mais complicado.

TAP confiante em acordo para evitar novas greves

A TAP acredita que é possível chegar a acordo para evitar novas greves. Foi isso que disse aos jornalistas a presidente executivo da companhia, Christine Ourmières-Widener, depois da reunião com o Sindicato português do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

O sindicado convocou uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, que levou ao cancelamento antecipado de 360 voos, e aprovou a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.

O presidente executiva da TAP reiterou que o limite das negociações é o que está determinado nos acordos de emergência, mas sublinhou que “há um número de questões [na mesa das negociações] que podem ser discutidas”.

Taça da Liga. Sporting goleia Sporting de Braga e está nas meias-finais

O Sporting, vencedor das duas últimas edições, qualificou-se ontem para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao golear em casa o Sporting de Braga, por 5-0.

Na meia-final, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, o Sporting, vai defrontar o Moreirense ou o Arouca, que medem forças na quinta-feira.

Mundial2022: Terça-feira passa a ser feriado na Argentina para as celebrações do título

O dia de hoje foi decretado feriado na Argentina devido ao regresso ao país da seleção de futebol, que no domingo conquistou o Campeonato do Mundo, o seu terceiro da história.

A medida foi tomada pelo Governo argentino depois de milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto de Buenos Aires como no centro na própria capital, à espera da chegada da equipa que, no Catar, derrotou a França na final.

Redação Latina | LUSA || Foto: Anouk Antony/Arquivo LW