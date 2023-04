É um mito dizer que a indexação salarial alimenta a inflação. Afirmação da OGBL que surge num artigo divulgado pelo sindicato no seu site sobre os acordos alcançados nas últimas reuniões tripartida.

Atualidade em síntese 17 ABR 2023

“Luxemburgo tem a inflação mais baixa da Europa devido ao ‘index’”

É um mito dizer que a indexação salarial alimenta a inflação. Afirmação da OGBL que surge num artigo divulgado pelo sindicato no seu site sobre os acordos alcançados nas últimas reuniões tripartida.

A central sindical escreve que as medidas decidas nos acordos de setembro de 2022 e do passado mês de março “permitiram manter a inflação sob controlo”. Frisa também que “o Luxemburgo tem neste momento a taxa de inflação mais baixa de toda a Europa, seguido da Bélgica – um dos raros outros países que, tal como o Luxemburgo, dispõe de um sistema de indexação dos salários”

Segundo os mais recentes dados sobre a inflação no Grão-Ducado, divulgados pelo Statec, a taxa de inflação anual desceu de 4,3% para 3,6% em março.

Recorde-se que os salários são adaptados à inflação este mês. As previsões do instituto de estatísticas apontam ainda para uma nova parcela no final do ano.

Comunais 2023. Último dia de recenseamento para as eleições de junho

O prazo para o recenseamento dos não-luxemburgueses para as eleições comunais do próximo dia 11 junho termina às 17h desta segunda-feira.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

A inscrição é fácil e há duas opções: de forma presencial na comuna de residência ou sem sair lugar (desde que tenha um ecrã por perto), através do site MyGuichet.lu.

As razões para votar são muitas: decidir sobre o futuro da comuna de residência, participar ativamente na política do país onde se vive e exercer um direito e um dever. Além disso, este é um momento histórico: serão as primeiras eleições comunais que não olham ao tempo de residência de um estrangeiro no país. Leia aqui o artigo na íntegra.

Centro Hospitalar do Norte tem três novos cardiologistas

O Centro Hospitalar do Norte (CHdN) contratou três novos cardiologistas. Uma boa notícia após a demissão de seis cardiologistas no ano passado. Uma informação avançada pelo diretor do hospital, Jean-Marc Cloos à 100,7.

Estes recrutamentos permitem garantir que os médicos possam assegurar os bancos no hospital. O objetivo é, no entanto, contratar mais dois cardiologistas. No mês de outubro do ano passado, seis cardiologistas apresentaram a sua demissão do hospital do norte, alegando que não estavam reunidas as condições para assegurar um serviço de qualidade neste estabelecimento.

O diretor do hospital mostrou-se ainda confiante que seja encontrado um acordo, ainda antes das eleições legislativas, entre os hospitais e o Ministério da Saúde, sobre a questão do pagamento no serviço de permanência nos hospitais. Recentemente a ministra da Saúde, Paulette Lenert, informou que a proposta está a ser elaborada e deverá estar finalizada em breve. As indemnizações deverão contribuir para reforçar a atratividade da medicina hospitalar, como também reforçar certos serviços que sofrem de falta de profissionais de saúde.

Viagens. Wizz Air abre novas rotas a partir do Findel

A companhia aérea de baixo custo Wizz Air vai operar voos diretos entre o Luxemburgo e Bucareste, capital romena, já a partir de junho. Em novembro, ligará o Findel e Skopje, capital da Macedónia do Norte.

De acordo com a RTL, serão operados dois voos semanais para Bucareste e três para Skopje. Além destes novos destinos, e como já tinha sido anunciado, a transportadora húngara começa a voar entre o Grão-Ducado e Roma a partir do final do mês de julho.

Os voos para Skopje e os voos para Roma já estão a venda.

Aterragem complicada para um avião da Cargolux

Um avião da Cargolux ficou danificado no sábado ao aterrar no aeroporto do Findel, no Luxemburgo. O incidente ocorreu por volta das 18:30.

Num vídeo publicado nas redes sociais, vê-se o avião 747 da Cargolux a raspar o chão com o lado esquerdo da turbina. O aparelho começou a balançar, mas o piloto conseguiu controlá-lo e voltou a descolar. O avião de carga, proveniente do Dubai, tinha chegado ao Findel após mais de seis horas de voo.

O incidente foi confirmado oficialmente no domingo à noite pela Cargolux, que sublinhou que não há feridos a registar, apenas danos materiais. Leia aqui o artigo na íntegra e veja o vídeo.

Petição quer proibir barulho de obras antes das 9h

O barulho de obras antes das 9h pode ser incomodativo, mas é permitido por lei. É esta a realidade que uma nova petição quer mudar, a pensar nas "pessoas que trabalham no turno da noite, mas também naquelas que querem começar o dia em paz".

"Pelo fim da poluição sonora antes das 9h em áreas residenciais" é a petição apresentada por Tommy Hardt, que lamenta que as obras no Luxemburgo comecem "todos os dias exactamente às 7h". Considerando que no Grão-Ducado se fala muito sobre "poluição ambiental, do ar e da água", o peticionário lamenta que não se dê atenção à poluição sonora, que classifica como "um dos maiores problemas do Luxemburgo".

Tommy Hardt acredita, segundo o jornal Contacto, que o trabalho feito com recurso a "martelos pneumáticos e escavadoras" e até tarefas de "jardinagem" podem "esperar até às 9h" para começar.

Nicolas Schmit hoje no Parlamento luxemburguês

É um lugar que conhece bem. O comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais, o luxemburguês Nicolas Schmit, foi recebido hoje na Câmara dos Deputados.

Da agenda da deslocação sabe-se apenas que o antigo ministro do Trabalho do Grão-Ducado se reuniu com “os membros de todas as comissões parlamentares”.

Sam Tanson discute crimes na Ucrânia com homólogos do grupo Vendôme

A ministra da Justiça, Sam Tanson, participa esta segunda-feira na reunião dos ministros da tutela do Grupo Vendôme, que junta o BeNeLux, França, Alemanha, Itália e Espanha.

Os ministros da Justiça vão debater, em Amesterdão, a cooperação judicial relativa aos crimes cometidos na Ucrânia, mas também o extremismo, o terrorismo e a luta contra o crime organizado.

O Grupo Vendôme é uma plataforma de discussão informal dos ministros da Justiça do Luxemburgo e mais seis países, criada em 2018, em Paris.

Berlusconi sai dos cuidados intensivos mas permanece hospitalizado em Itália

O político italiano Sílvio Berlusconi saiu ontem dos cuidados intensivos, onde se encontrava há 12 dias, desde que foi internado no hospital em Milão.

Aos 86 anos, Berlusconi permanece hospitalizado, mas foi transferido para o internamento normal, devido à “melhoria constante” do estado de saúde relatada pelos médicos nos mais recentes boletins emitidos pelo hospital.

O antigo primeiro-ministro e magnata italiano sofre de leucemia há muito tempo e teve que ser internado com urgência, em 05 de abril, devido a uma infeção pulmonar.

Sporting empata com Arouca e atrasa-se na luta pela Liga dos Campeões

O Sporting atrasou-se ontem na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões, ao empatar em casa com o Arouca (1-1), em jogo da vigésima-oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Apesar de ter somado o oitavo jogo sem perder na I Liga, o Sporting, quarto classificado, com 58 pontos, ficou a 13 pontos do líder Benfica, a nove do FC Porto e a sete do Sporting de Braga, enquanto o Arouca consolidou o quinto posto, com 45.

Futebol. Hesperange vence F91 Dudelange e afasta-se mais na liderança

O Hesperange está cada vez mais líder da Liga BGL de futebol. A cinco jornadas do fim do campeonato, o Hesperange recebeu e venceu o seu principal perseguidor, F91 Dudelange, por 4-3 e aumentou a diferença para 6 pontos.

Os campeões nacionais, treinados por Carlos Fangueiro, estiveram a ganhar por 3-1, mas o Hesperange deu a volta ao marcador. Nos restantes embates disputados este domingo, o Mondercange perdeu em casa por 1-0 frente ao Racing, o Strassen derrotou o Hostert por 2-0 e o Titus Pétange perdeu na receção ao Niederkorn, por 2-0.

O Etzella deixou o último lugar, depois de vencer a Jeunesse por 3-0, o Wiltz foi vencer o Fola por 2-1, o Differdange goleou o Rosport por 4-0 e o Mondorf empatou 1-1 com o Käerjeng.

O Hesperange lidera o campeonato com 66 pontos, o F91 Dudelange é segundo, com 60 e o Niederkorn é terceiro, com 57. O último lugar é agora ocupado pelo Hostert, com 17 pontos.

