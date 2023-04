Luxemburgo. Taxa variável de juro do crédito habitação continua a subir

A taxa de juro variável do crédito à habitação para as famílias subiu ligeiramente no mês de fevereiro. Os dados provisórios divulgados pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) referem que taxa atingiu os 3,53% no mês de fevereiro, quando em janeiro era de 3,51%. Na comparação com fevereiro de 2022, esta taxa subiu 2,21%.

A taxa de juro variável do crédito à habitação para as famílias subiu ligeiramente no mês de fevereiro. Os dados provisórios divulgados pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) referem que taxa atingiu os 3,53% no mês de fevereiro, quando em janeiro era de 3,51%. Na comparação com fevereiro de 2022, esta taxa subiu 2,21%.

Já o volume dos novos empréstimos diminuiu em 24 milhões de euros, ou seja, dos 217 milhões registados em janeiro, desceu para os 193 milhões de euros no mês de fevereiro.



Ainda segundo os números do BCL, a taxa fixa aumentou também, em 0,19%, passando dos 3,58% em janeiro para os 3,77% no mês seguinte. No período de um ano, o aumento foi de 2,26%.

Quanto ao volume mensal dos novos empréstimos aumentou 49 milhões de euros: em janeiro o montante era de 219 milhões e em fevereiro subiu para 268 milhões de euros.

Taxa de inflação anual cai para 3,6% em março

A taxa anual de inflação teve, em março, uma queda de 4,3% para 3,6%, refere o instituto nacional de estatísticas (Statec).

No passado mês, os preços subiram 0,3%, principalmente devido ao aumento dos preços dos alimentos (1,4%).

Por exemplo, o preço dos vegetais frescos subiu quase um terço, tal como o da manteiga. Houve apenas um pequeno decréscimo de 0,7% no preço dos produtos petrolíferos.

Combustíveis mais caros a partir de hoje

Os preços dos combustíveis, com exceção da gasolina 95, subiram esta quinta-feira, no Luxemburgo.

A gasolina sem chumbo 98 custa hoje mais 2,7 cêntimos do que ontem, passando a ser vendida a 1,836 euros por litro.

No caso do gasóleo, a subida de preço é de 1,4 cêntimos, para 1,481 euros por litro.

Empresas. Há um subsídio até 200 mil euros para projetos inovadores na área social

Pode ser um projeto de luta contra o desperdício alimentar ou contra a penúria de habitações. Está aberto o concurso para empresas com projetos inovadores na área social. Os candidatos habilitam-se a um apoio que pode chegar aos 200.000 euros

A iniciativa é promovida pelos ministérios do Trabalho e da Economia. O objetivo é apoiar a inovação social, seja ao nível do emprego, da habitação, da proteção do ambiente ou da exclusão social.

O pedido para ter direito ao subsídio tem de ser feito antes do arranque do projeto e o mais tardar até dia 15 de junho. O auxílio destina-se apenas a empresas, e não a associações. Leia aqui o artigo na íntegra.

‘Amplitude horária’. Motoristas passam em média 12 horas nos autocarros

A situação tem vindo a melhorar, mas ainda há caminho por percorrer. No Luxemburgo, os motoristas passam, em média, 12 horas por dia nos autocarros, incluindo os tempos de condução e as pausas diárias obrigatórias.

Motorista de autocarro. “Chegamos a fazer 16 horas por dia” ‘Ser motorista de autocarro’ foi o tema do Linha Aberta de hoje, na Rádio Latina. Vários condutores e também utentes deram a sua opinião sobre a profissão e o setor.

Na prática, são duas horas a menos do que a amplitude máxima de 15 horas permitida na União Europeia. E, por cá, em algumas empresas, a média chega a ser de nove horas, segundo Paul Glouchitski, responsável da LCGB pela pasta dos transportes.

Ouvido pela Rádio Latina, o sindicalista disse que a situação melhorou desde a adoção do regulamento grão-ducal de 2018, que passou a permitir pausas diárias mais curtas. Leia aqui o artigo na íntegra.

“Esquecimento” na origem do incêndio de Kayl

Um “esquecimento” estará na origem do grave incêndio de Kayl, que ocorreu em dezembro passado e no qual uma criança de seis anos perdeu a vida. O relatório preliminar sobre o incêndio fala em “causa acidental”, de acordo com a RTL.

Segundo o canal luxemburguês, o gás não terá sido fechado corretamente numa das cozinhas do prédio, embora o documento não adiante qual o apartamento onde isso aconteceu. O Ministério Público recusa-se a comentar esta informação.

O incêndio de Kayl aconteceu a 6 de dezembro. Um menino de seis anos morreu e 11 pessoas ficaram feridas. As seis famílias que moravam no edifício tiveram de ser realojadas, sendo que uma delas ainda não encontrou nova casa, indica a mesma fonte.

Famílias ucranianas têm de deixar casas em Diekirch

Os refugiados ucranianos, que estão na Cité Militaire, em Diekerich, desde março de 2022, foram notificados pela Cruz Vermelha Luxemburguesa de que têm de deixar as casas. Têm até julho para o fazer.

Ana Stepanenko, uma das moradoras ucranianas em questão, disse ao Luxemburger Wort que, anteriormente, lhes tinha sido dito que poderiam permanecer ali durante um período de entre um ano e meio a dois anos.

Inquirido pelo Wort, Claude Thill, burgomestre de Diekirch, disse que desde o início ficou claro que esta solução de alojamento seria válida apenas por um ano. Por outro lado, adiantou que os edifícios não pertencem à comuna, mas ao governo. Em causa estão 16 famílias.

Perdidos e achados. Milhares de objetos perdidos todos os anos

Telemóveis, chaves, carteiras, malas, cartas de condução, bilhetes de identidade e passaportes são os objetos perdidos com mais frequência e que todos os anos chegam às mãos do Serviço Nacional de Perdidos e Achados. Mas também há bicicletas ou ainda aparelhos auditivos.

Contactada pela Rádio Latina, a polícia indica que o mais comum são objetos entregues pelos caminhos de ferro ou empresas de autocarros ou ainda pelo aeroporto. Do aeroporto, chegam sobretudo documentos de identidade, telemóveis e computadores portáteis.

Note-se que, caso encontre ou perca um objeto, pode preencher um formulário para o efeito, que facilita todo o processo. Está disponível através do site da polícia ou no MyGuichet. Quer seja o proprietário ou a pessoa que encontrou o pertence, preencha o formulário e comece por contactar a esquadra da polícia mais próxima. Leia tudo aqui.

Procissão ao santuário de Fátima regressa a Wiltz

A procissão ao santuário de Fátima, em Wiltz, está de regresso. Depois de cancelada durante três anos, devido às restrições ligadas à pandemia, os fiéis voltam a juntar-se novamente naquela que é considerada a maior festa religiosa do Grão-Ducado.

Peregrinação/Wiltz: Devoção, fé e curiosidade levaram milhares à cidade nortenha (C/ÁUDIO) Peregrinação/Wiltz: Devoção, fé e curiosidade levaram milhares à cidade nortenha (C/ÁUDIO)

A 55ª edição vai decorrer nos dias 17 e 18 de maio, sendo o primeiro dia dedicado apenas ao rosário intercomunitário na igreja de Niederwiltz, a partir das 20h. A programação será mais carregada na Quinta-Feira da Ascensão, feriado nacional do dia 18, que inicia com as confissões, pelas 9h, na igreja local. Às 10h30 regressa o rosário intercomunitário seguido da bênção aos peregrinos.

Às 14h começa o momento alto, com o rosário seguido da procissão em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz, situado no alto da colina "op Bäessent". Às 15h30 terá lugar a missa na colina do santuário e uma hora depois haverá a procissão em direção à igreja de Niederwilz e a cerimónia do adeus.

Contactado pela Rádio Latina, fonte da igreja católica garantiu que o nome do bispo português convidado este ano ainda não é conhecido. Ler mais aqui.

"Tem lugar entre nós". Jean Asselborn quer Suécia na NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros felicitou a Finlândia pela adesão à NATO e espera que o mesmo aconteça com a Suécia.

Jean Asselborn esteve ontem em Bruxelas para participar na cerimónia oficial de adesão da Finlândia à NATO.

Aos jornalistas, falou no "início de uma nova era para a NATO", uma vez que esta adesão "tornará a Finlândia mais segura e a NATO mais forte".

O chefe da diplomacia luxemburguesa também sublinhou a importância de permitir a adesão da Suécia e disse esperar que a Turquia dê também luz verde à Suécia.

Letónia reintroduz serviço militar obrigatório

O parlamento letão aprovou uma lei que restabelece gradualmente o serviço militar obrigatório no país, 16 anos depois de o ter trocado pelo regime de voluntariado.

A lei prevê o primeiro recrutamento de jovens para as forças armadas este verão. A elaboração do texto legislativo começou no ano passado, depois da invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

Os outros Estados bálticos – Estónia e Lituânia - já têm o serviço militar obrigatório.

