As palavras são de Nora Back, presidente da OGBL, e surgem num artigo assinado pela própria e divulgado no site da central sindical.

Luxemburgo. "Tabela fiscal está a devorar o poder de compra”

A OGBL volta a insistir. O facto de a tabela fiscal não ser adaptada à inflação está a “devorar o poder de compra” dos consumidores.



A líder sindical alerta que “é preciso acabar com os aumentos de impostos permanentes e escondidos, sobretudo no que toca aos baixos e médios salários. Aumentos que, segundo diz, se devem à não-adaptação da tabela fiscal à inflação.

Cada vez que a indexação é acionada, ordenados e pensões aumentam – ou deveriam aumentar – 2,5%, mas, devido a esta desadaptação da tabela fiscal, em termos líquidos, a subida é inferior. E isso, no entender de Nora Back, tem de acabar. A líder da OGBL exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

CES alerta que “teletrabalho não é a solução para tudo”

“O teletrabalho não é a solução para todos os problemas”, de acordo com o Conselho Económico e Social (CES). Numa reunião no Parlamento, Jean-Jacques Rommes, presidente da comissão de trabalho do CES encarregada do parecer sobre o teletrabalho no Luxemburgo, alertou para os inconvenientes associados ao ‘homeoffice’.

Isolamento social dos trabalhadores, enfraquecimento da economia local, desafios fiscais e questões jurídicas relacionadas com os transfronteiriços são alguns dos aspetos que, para o CES, fazem com que o trabalho remoto não seja um mar de rosas.

Para Jean-Jacques Rommes, estes inconvenientes mostram também que o teletrabalho não é a solução problemas como a questão do trânsito ou a pegada ecológica. Os representantes do Conselho Económico e Social alertam também que o trabalho remoto não é possível em todas as profissões e que, nesta questão, residentes e transfronteiriços recebem um tratamento diferente, o que, no seu entender, pode constituir um para a coesão social.

Polícia volta a dar conselhos de como evitar assaltos durante o inverno

Chamar a polícia através do número 113, ligar a luz, gritar ou fazer barulho. É isto que deve fazer se apanhar um assaltante em casa em flagrante delito. A recomendação é da polícia que, com o regresso do horário de inverno e dos dias mais curtos, alerta para um maior risco de assaltos por haver menos visibilidade.

Caso o morador dê conta de um assalto em andamento, a polícia aconselha as pessoas a não confrontar o assaltante diretamente. Em vez disso, devem alertar imediatamente a polícia através do número de emergência 113, acender a luz, gritar ou fazer barulho.

Aquando da partida para férias, os interessados podem ainda preencher o formulário "Saída em férias", disponível no site da polícia.

Água da torneia na restauração. “É opcional e não vai ser grátis”

Água da torneira na restauração. Ainda é cedo para tirar conclusões do projeto-piloto que a Horesca está a levar a cabo em cerca de 50 restaurantes do país, mas o secretário-geral da federação é categórico: será opcional e não vai ser grátis.

Ouvido pela Rádio Latina, François Koepp insistiu que nenhum estabelecimento será obrigado a ter na ementa água da torneira e que aqueles que o fizerem vão cobrar por isso. Oiça aqui as declarações.

Xavier Bettel ofereceu doces do Luxemburgo ao Papa Francisco

O primeiro-ministro e ministro dos Assuntos Religiosos, Xavier Bettel, foi recebido no sábado pelo Papa Francisco, em audiência privada. Segundo o site de notícias Vatican News, o encontro durou pouco mais de meia hora.

Durante a troca de presentes, Xavier Bettel ofereceu ao Sumo Pontífice alguns produtos de confeitaria do Luxemburgo e recebeu uma obra de arte em bronze com a inscrição "Amare Aiutare" (Amar Ajudar).

Durante a conversa, os dois líderes falaram sobre a paz. Depois, Xavier Bettel esteve reunido com o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé, com quem abordou os temas da guerra na Ucrânia, a assistência aos refugiados e as relações entre a Igreja e o Estado.

UE. Luxemburgo vota contra renovação da autorização do glifosato

A autorização da utilização do herbicida glifosato na União Europeia (UE) termina no dia 15 de dezembro. O Luxemburgo foi um dos três países a votar recentemente contra a extensão da autorização do glifosato, juntamente com a Croácia e Malta. Houve ainda mais três Estados-membros a optar pela abstenção.

Embora a maioria de Estados-membros tenha votado a favor da extensão da autorização do glifosato por mais um ano, não foi alcançada uma maioria qualificada.

Como os agricultores não sabem com o que vão contar no próximo ano, o Comité de Recurso da UE deverá tomar uma posição pública sobre esta matéria no dia 15 de novembro.

Europa-Park. Montanha-russa 'Estrela de Prata" evacuada

A famosa montanha-russa do Europa-Park, uma das mais assustadoras do mundo, a "Silver Star" (Estrela de Prata), sofreu um incidente técnico no domingo, quando uma das carruagens ficou presa no meio de uma subida.

A carruagem ficou presa no ar, o que obrigou os visitantes a saírem da montanha-russa com a ajuda dos serviços de emergência.

Com 73 metros de altura, a "Estrela de Prata" é uma das mais altas montanhas- russas da Europa e pode atingir velocidades de até 130 km/h. De acordo com a RTL, que avançou com a notícia, este tipo de incidente é raro.

Presidenciais brasileiras. Lula com mais votos do que Bolsonaro no Luxemburgo

Lula da Silva eleito Presidente do Brasil também no Luxemburgo Aos 77 anos, Lula da Silva vai voltar a governar o Brasil.

O candidato Lula da Silva venceu a segunda volta das eleições Presidenciais brasileiras também no Luxemburgo.

Segundo os dados divulgados no Facebook do cônsul honorário do Brasil no Luxemburgo, André Bezerril, Lula da Silva obteve 274 votos no Grão-Ducado, contra 207 de Jair Bolsonaro.

Ao todo, estavam inscritas 760 pessoas, sendo que votaram 519 (incluindo 13 votos em branco e 25 nulos).

Na votação global, no Brasil e no estrangeiro, Lula da Silva ganhou com 50,1%, contra 49,1% de Bolsonaro.

Catar tenta fornecer 65 milhões de toneladas adicionais de gás ao mercado

O Catar está a trabalhar para fornecer 65 milhões de toneladas de gás adicionais por ano, mediante um aumento da capacidade de produção das suas jazidas. Segundo o Governo, o objetivo é "satisfazer a crescente procura por energia mais limpa e de baixo carbono”.

O Catar anunciou nos últimos meses acordos de parceria com várias multinacionais para expandir os seus principais campos de gás Campo Norte e Campo Norte-Sul.

O Catar, segundo maior exportador de gás do mundo, é um dos países com os quais a União Europeia espera substituir as exportações russas de gás, face a eventuais sanções na sequência da guerra na Ucrânia.

Sobe para 132 o número de mortos em queda de ponte na Índia

Pelo menos 132 pessoas morreram no desmoronamento de uma ponte suspensa no estado de Gujarat, na costa oeste da Índia, segundo as autoridades locais. As autoridades indianas estimaram que 500 pessoas, incluindo crianças, estavam na ponte pedonal e na proximidade, a cumprir rituais religiosos, quando os cabos que suportavam a estrutura cederam.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, mostrou-se “profundamente chocado e triste” com a tragédia em Seul, capital sul-coreana. Numa publicação na sua conta do Twitter, o líder do Executivo exprimiu as suas condolências escrevendo “os meus pensamentos estão com o povo da Coreia”.

A ponte, com 233 metros de comprimento, data da época colonial britânica e tinha sido reaberta ao público há cinco dias, depois de sete meses de obras, sem que tenha sido emitido um certificado de segurança pelas autoridades.

Artistas do Luxemburgo. Lucien Elsen e Vanessa Buffone atuam em Cabo Verde

O Festival Sete Sóis Sete Luas vai levar a Cabo Verde mais dois artistas do Luxemburgo. Trata-se de Lucien Elsen, artista luxemburguês conhecido pela sua representação de palhaço, e da escritora Vanessa Buffone. O festival começou no passado sábado (29 de outubro) e decorre até 13 de novembro nas ilhas da Brava, Fogo, Maio, Santo Antão e Santiago.

Lucien Elsen vai começar a atuar no dia 4 de novembro em São Filipe, na ilha do Fogo, na mesma altura em que é inaugurada uma instalação de Vanessa Buffone, no mesmo localO artista luxemburguês atua depois nas ilhas de Santiago e Maio, ao lado da instalação da luxemburguesa e brasileira Vanessa Buffone.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 12 países que tem como objetivo apoiar as relações vivas e diretas com os pequenos centros e os artistas.

I Liga: Braga isola-se no segundo lugar; Casa Pia sobe ao quarto

O Sporting de Braga isolou-se ontem no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Gil Vicente, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada. Os bracarenses passaram a somar 25 pontos, mais dois do que o FC Porto (terceiro) e menos seis do que o líder Benfica.

Já o Casa Pia subiu ontem ao quarto lugar do campeonato ao vencer em casa o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada. O Sporting segue na quinta posição.

Futebol. 16 avos da Taça do Luxemburgo sem tomba-gigantes

Os 16 jogos deste fim de semana para a Taça do Luxemburgo não registaram nenhuma grande surpresa. Entre os quatro embates que envolveram equipas da Liga BGL, o Niederkorn venceu o Käerjeng por 1-0, o Titus Pétange foi vencer o Etzella por 3-2, o Wiltz também ganhou em casa da Jeunesse por 1-0 e o Rosport foi vencer o Mondercange por 2-0.

Nos outros jogos, o Racing Luxemburgo, detentor do troféu, derrotou o Beggen por 3-0, o F91 Dudelange venceu o Bettembourg por 4-1 e o Hesperange despachou o Pfaffenthal por 5-1.

Passaram ainda nesta ronda da Taça do Luxemburgo, o Hostert, Mersch, Mondorf, FC Luxembourg City, Bardenia Berbourg, Fola, Rumelange, Differdange e Strassen.

Futsal. Differdange fica pelo caminho na Champions

O Differdange não conseguiu manter-se na ronda de Elite da Champions em futsal, entre 32 equipas europeias em prova.

A equipa luxemburguesa ficou em segundo lugar do grupo 8, com seis pontos em três jogos, um ponto a menos do que os checos do Chrudim, que foram apurados. Os jogos foram todos disputados entre a passada quarta-feira (26) e este sábado (29) em formato de mini-torneio.

Entre as equipas apuradas para a próxima ronda, estão o Sporting, Benfica, Barcelona e Anderlecht, com estatuto de cabeça de série. O sorteio das 16 equipas será conhecido no dia 8 de novembro. Em abril de 2023 está prevista a fase final disputada entre as quatro melhores equipas.

