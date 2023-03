Statec prevê um crescimento demográfico de 2% por ano.

População

Luxemburgo. Seremos 725.000 habitantes no final de 2027

No final do ano de 2027, o Luxemburgo deverá contabilizar um total de cerca de 727 000 habitantes, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec). Mais 79.600 do que a 1 de janeiro de 2022.



Em termos percentuais, o aumento da população rondará os cerca de 2% por ano. Já o crescimento da população ativa será de 1,5% por ano.

O Statec frisa que, apesar do abrandamento do crescimento da atividade económica, o fluxo migratório consolidou-se desde 2010, mantendo-se acima dos 10.000 habitantes por ano. Nível superior ao registado nos 15 anos precedentes. Para os próximos tempos, o instituto prevê que o saldo estabilize em cerca de 10.000 pessoas por ano.

No que toca ao emprego, o gabinete de estatísticas antecipa também um abrandamento ao nível da criação de postos de trabalho nos próximos anos.

Artigo: Diana Alves | Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort