Luxemburgo. Restaurantes e cafés vão ter que fechar às 23h a partir do dia de Natal. Discotecas nem chegam a abrir

A máscara voltará a ser obrigatória nas escolas após as férias de Natal.

Cinco dias após a entrada em vigor da nova lei covid, o Governo revê o diploma face à preocupação gerada pela variante Ómicron do novo coronavírus.



Assim, a partir do próximo sábado, feriado de Natal, dia 25 de dezembro, o setor da horeca deverá fechar portas às 23h00. Isto implica o encerramento total para as discotecas, uma vez que a hora de fecho imposta pelo Governo é normalmente a hora de abertura desses estabelecimentos noturnos.

O acesso a restaurantes e cafés também será alterado. Atualmente só pessoas vacinadas ou recuperadas podem aceder aos estabelecimentos da horeca. É o chamado CovidCheck (passe sanitário) 2G. A partir de sábado, quem não tiver a dose de reforço terá de fazer um autoteste no local para poder entrar em restaurantes e cafés. É o que o Governo chama de CovidCheck 2G+. As pessoas recuperadas também vão ter que fazer um autoteste no local.

Para além do setor da horeca, nos restantes ajuntamentos mantém-se o CovidCheck 2G (vacinados e recuperados), que já é aplicado a todas as atividades de lazer e de desporto quer em espaços confinados ou ar livre. Mas há novas regras que impõem um limite no número de pessoas que se podem reunir. Assim, o 2G passa a ser obrigatório para os ajuntamentos com mais de dez pessoas e o 2G+ para os ajuntamentos com mais de 20 pessoas. Neste último caso (eventos com mais de 20 pessoas), os autotestes para pessoas recuperadas ou com vacinação completa sem dose de reforço poderão não ser obrigatórios se os gestos barreira forem respeitados. Quer isto dizer que a dispensa de autotestagem no local só poderá acontecer se o organizador do evento (com mais de 20 pessoas) garantir lugares sentados, com dois metros de distância entre cada um e as pessoas usarem máscara.

Ajuntamentos com mais de 200 pessoas só poderão ser realizados se forem considerados de caráter “excecional” e com conceito sanitário elaborado com a Direção da Saúde. Isto dita o cancelamento dos bailes de fim de ano habitualmente organizados no país.

Em casa, continua a vigorar o CovidCheck 3G (vacinação, recuperação da doença ou testagem negativa) para reuniões com mais de dez convidados, com autorização prévia da Direção da Saúde. Se para o Natal tiver menos de 10 pessoas à mesa não há regras impostas sem ser as habituais precauções de distanciamento, sempre que possível, usar máscara e desinfetar as mãos. É também fortemente recomendado fazer autotestes antes das reuniões familiares.

Nas escolas, a máscara estará de regresso após as férias de Natal. Assim, a partir do dia 3 de janeiro tanto alunos como professores deverão usar máscara em todo o recinto escolar, inclusive durante as aulas.

O Governo já entregou o projeto de lei com as alterações à lei covid às instâncias competentes. O Parlamento deverá aprová-lo esta sexta-feira para entrar em vigor no sábado, dia 25 de dezembro.

Estas medidas foram anunciadas esta manhã pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa.

As novas medidas visam limitar os contactos para evitar um novo confinamento, segundo Xavier Bettel, que não esconde que a “vacina anticovid-19 é menos eficaz contra a variante Ómicron, mas continua a reduzir complicações da doença”. Daí continuar a apelar à vacinação.

O primeiro-ministro promete rever o plano de contenção em janeiro, podendo em meados do próximo mês, alterar as medidas. Poderão ser mais restritivas ou pelo contrário menos severas. Tudo dependerá da evolução da situação pandémica e do impacto da variante Ómicron, que segundo Xavier Bettel, é 10 vezes mais contagiosa do que as outras variantes do novo coronavírus e fortemente transmissível por aerossóis. “A máscara permite limitar o risco de contágio e proteger também quem a utiliza”, disse o líder do Governo.

Ómicron. Cinco casos confirmados no Luxemburgo

O Luxemburgo tem cinco casos da nova variante Ómicron do SARS-CoV-2 confirmados no país. Estes casos foram detetados na semana de 6 a 12 de dezembro. Uma informação avançada pela RTL e confirmada pelas autoridades sanitárias.

O primeiro caso de Ómicron em território nacional foi tornado público a 13 de dezembro. A infeção tinha sido detetada numa mulher que trabalha nas limpezas num lar do sul do país.

A nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde foi descoberta na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Luxemburgo e Portugal.

“A nova variante Ómicron do SARS-CoV-2 deverá propagar-se rapidamente no Luxemburgo e o número de novas infeções deverá aumentar consideravelmente”.

Os cientistas da Task Force Covid-19 Luxemburgo preveem que a nova variante seja dominante no país em fevereiro, considerando “plausível” haver mil novas infeções por dia nessa altura.

Tudo dependerá, segundo os cientistas, de como a população vai interagir. A recomendação continua a ser a de respeitar as medidas de higiene e de limitar os seus contactos sociais. A dose de reforço da vacina também é considerada essencial pela Task Force. Sem ela, os investigadores, apontam para cerca de três mil novas infeções por dia.

Covid-19. Mais de 5.500 casos ativos no Grão-Ducado

O Luxemburgo contabiliza atualmente 5.541 infeções ativas com o novo coronavírus. Dessas, 229 foram detetadas em testes de diagnóstico realizados na segunda-feira, segundo o relatório diário do Ministério da Saúde tornado público esta terça-feira.

Novecentos e quatro infetados morreram em território nacional desde o início da pandemia devido à covid-19.

Nos hospitais, a pressão continua elevada. Há 70 ‘doentes covid’ internados, dos quais 19 em unidades de cuidados intensivos.

Luxemburgo. Mais de um milhão de doses da vacina ‘anticovid’ administradas

A campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou no Luxemburgo a 28 de dezembro de 2020, ou seja há quase um ano. E desde então foram administradas 1.017.782 de doses das quatro marcas de vacinas autorizadas na União Europeia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnsson & Johnsson). A AstraZeneca já não é administrada no país.

Em breve, o Luxemburgo, tal como os restantes 26 países da União Europeia, vai ter mais uma vacina à disposição, a da farmacêutica norte-americana Novavax que recebeu o aval da Agência Europeia do Medicamento para administração de emergência na segunda-feira.

O Governo continua a apelar à vacinação, pretendendo atingir pelo menos os 80% da população ilegível vacinada. Os últimos a terem sido chamados à vacinação ‘anticovid’ foram as crianças entre os 5 e os 11 anos consideradas vulneráveis, ou seja crianças com outras doenças, ou que vivam com pessoas de risco face à covid-19.

Portugal reforça restrições no Natal e Ano Novo

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta terça-feira um conjunto de novas restrições para combater o agravamento da situação pandémica. Restrições que vão afetar as festividades natalícias.

Assim, nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro será obrigatório teste negativo para entrar em restaurantes, casinos e festas de passagem de ano. Estão também proibidos os ajuntamentos de mais de dez pessoas e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

O teletrabalho também será obrigatório a partir de 25 de dezembro e bares e discotecas fecham portas a partir das meia-noite do dia de Natal.

Alemanha fecha discotecas e reduz número de pessoas nos ajuntamentos

O chanceler alemão, Olaf Scholz, adverte que a variante Ómicron será dominante na Alemanha, pelo que foi decidido limitar os contactos, mesmo entre pessoas vacinadas, a partir de 28 de dezembro.

Na sequência de uma reunião com os responsáveis das regiões (Länder), o chefe do Governo alemão decidiu restringir as reuniões a um máximo de dez pessoas, sem contar com os menores de 14 anos, enquanto os grandes acontecimentos, incluindo jogos de futebol, concertos ou eventos culturais, estarão vedados ao público.

Clubes noturnos e discotecas vão fechar em todo o país e todos os eventos que incluem dança estão proibidos.

Certificado de vacinação da UE válido só é válido 9 meses para viajar

O Certificado Digital Covid da União Europeia passou, desde esta terça-feira, a ter uma validade de 9 meses para efeitos de viagem no espaço comunitário e a incluir informação sobre doses de reforço das vacinas

Em causa está o certificado digital da UE, comprovativo da testagem (negativa), vacinação ou recuperação do vírus SARS-CoV-2, que entrou em vigor na União no início de julho. No Luxemburgo chama-se CovidCheck.

Preço da gasolina 95 baixa esta quarta-feira Luxemburgo

A gasolina 95 está mais barata, no Grão-Ducado. O preço deste combustível baixou 2,6 cêntimos por litro, a partir desta quarta-feira.

Já os preços preços do gasóleo e da gasolina 98 aumentaram na terça-feira.

Tondela está no quartos de final da Taça de Portugal

O Tondela apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-1 na receção ao Estoril Praia, em jogo dos ‘oitavos’, entre duas equipas da I Liga.

O Portimonense assegurou, também ontem, a segunda vaga nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de afastar o Famalicão nas grandes penalidades, após o empate registado nos 120 minutos regulamentares. O guarda-redes iraniano foi a figura na marca dos onzes metros, ao defender dois dos remates do Famalicão.

O jogo de maior cartaz dos ‘oitavos’ da Taça está marcado para quinta-feira, quando o Porto defrontar o Benfica, no Estádio do Dragão, previsivelmente, sem a presença dos treinadores dos dois clubes - Sérgio Conceição e Jorge Jesus -, que estão suspensos.

No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Vizela.

O campeão em título Sporting visita esta quarta-feira o Casa Pia, do segundo escalão.

O jogo Belenenses SAD - Benfica não será repetido

A Liga Portugal decidiu chumbar o pedido de repetição do jogo entre B-SAD e Benfica.

A proposta tinha sido apresentada pelo emblema azul, depois de ter ido a jogo com apenas nove jogadores, tendo perdido por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou ainda esta terça-feira uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

A B-SAD queria que a decisão tivesse efeitos retroativos para que o jogo com as ‘águias’ fosse repetido, mas a maioria dos clubes votou contra e o documento nem chegou a ser discutido.

