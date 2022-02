Esta segunda-feira deverão chegar nove mil doses.

Luxemburgo recebe hoje primeiras doses da Novavax



O Luxemburgo deve receber esta segunda-feira as primeiras doses da vacina anti-covid Novavax. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, já tinha informado no início do mês de fevereiro que iriam chegar 9 mil doses esta segunda-feira e mais 30 mil doses até ao final do mês de março.

Vendida sob o nome Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina de subunidade. Contém uma pequena componente do vírus (e não o vírus inteiro como as vacinas mais tradicionais), obrigando o corpo a desencadear uma resposta imunitária.

Segundo as autoridades, esta pode ser "uma alternativa" para quem esteja mais reticente em se vacinar com as vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).

A nova vacina tem um esquema vacinal de duas doses. Este é o quinto fármaco aprovado na União Europeia, mas há ainda outras vacinas que estão ainda a ser avaliadas pelo regulador europeu.

Luxemburgo avisa cidadãos na Ucrânia para "deixar o país sem demoras"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela a todos os cidadãos luxemburgueses que se encontram na Ucrânia para que deixem este país "sem demoras". O aviso estende-se também aos estrangeiros que têm residência no Grão-Ducado.

O ministério desaconselha ainda as viagens para o território ucraniano.

O Luxemburgo segue outros países, como Portugal, Alemanha e França, que nas últimas 48 horas fizeram apelos semelhantes aos seus cidadãos.

O comunicado publicado este domingo pelo ministério luxemburguês refere que as ligações aéreas estão a tornar-se menos frequentes e, por isso, além de recomendar a saída imediata dos cidadãos e residentes no Luxemburgo aconselha-os a fazer o seu registo na embaixada da Bélgica em Kiev.

Ucrânia: Kremlin diz que é prematuro falar de cimeira Putin-Biden

O Kremlin considerou hoje “prematuro” falar de uma cimeira entre os presidentes russo e norte-americano, anunciada pela França para neutralizar a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia e o perigo de uma invasão russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse aos jornalistas que existe um entendimento para continuar o diálogo no nível de ministros, mas que falar sobre planos concretos para a organização de cimeiras é prematuro.

A Presidência francesa indicou num breve comunicado que, em sucessivas conversas telefónica com Vladimir Putin e Joe Biden, Macron propôs que uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa seja realizada, primeiro entre Putin e Biden, “e depois com todas as partes envolvidas”.

Jean Asselborn acompanha de perto Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, não vai participar presencialmente na reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que decorre esta segunda-feira, em Bruxelas.

Jean Asselborn está infetado com covid e encontra-se ainda isolado em casa. No entanto, vai acompanhar de perto as discussões.

A agenda da reunião vai ser dominada pela crise na Ucrânia. Os ministros vão ainda debater a situação política na Bósnia-Herzegovina, os últimos desenvolvimentos no Mali, bem como a diplomacia climática.

Morreu o antigo ministro Jacques Poos

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jacques Poos, morreu no sábado, aos 86 anos. O antigo governante do Partido Socialista, que começou a sua carreira política como conselheiro municipal no final dos anos 1960, estava internado no hospital.

Durante o seu percurso político exerceu os cargos de deputado e assumiu várias pastas como ministro de diferentes governos, desde as Finanças aos Negócios Estrangeiros, passando pela Economia e pelo cqrgo de vice-primeiro-ministro.

Jacques Poos foi ainda eurodeputado, entre 1999 e 2004, altura em que se retirou da vida política.

Luxemburgo mantém-se em alerta amarelo

O Luxemburgo mantém-se em alerta amarelo devido às rajadas de vento que podem atingir os 90km/h.

O Grão-Ducado vai estar sob alerta amarelo até às 19h de hoje.

Recorde-se que na sexta-feira, o Meteolux chegou a pôr o país sob alerta vermelho durante algumas horas devido às rajadas de vento, que chegaram a atingir os 120 km/h.

Covid-19. Autocarros "City Night Bus" de novo em funcionamento

A rede de autocarros noturnos da capital, 'City Night Bus', já retomou o seu funcionamento em pleno.

O serviço foi suspenso pela autarquia da Cidade do Luxemburgo no início de janeiro, na sequência das medidas tomadas pelo Governo no combate à pandemia.

A comuna da capital refere que as sete linhas noturnas (CN1 até CN7) voltaram a funcionar no horário habitual desde sexta-feira.

Luxemburgo. Automobilistas passaram 118 horas presos no trânsito em 2021

A Cidade do Luxemburgo está entra as 100 cidades com mais trânsito. De acordo com o ranking estabelecido pelo índice de tráfego TomTom, que analisou o trânsito em 404 cidades do mundo, a capital do Grão-Ducado está na 98° lugar.

A Cidade do Luxemburgo está na mesma posição que outras grandes cidades como Nice (96º lugar), Sydney (97), Milão (100) ou Aachen (101). O pódio pertence a Istambul, Moscovo e Kiev.

De acordo com este indicador, os automobilistas no Luxemburgo passaram 118 horas em engarrafamentos em 2021, ou seja, quase cinco dias à espera que o trânsito fluísse. É uma queda de 44 horas em relação a 2019, incluindo na hora de ponta, que sofreu uma queda de quase 30% entre 2021 e 2019. Para tal, contribuiu em muito o aumento do teletrabalho generalizado por causa da pandemia.

Segundo o estudo, a terça-feira entre as 17h e as 18h é o período com mais circulação de carros nas estradas do Luxemburgo. O pior dia em termos de trâfego, no ano passado, foi a 14 de julho. Um feriado na vizinha França foi o suficiente para trazer mais pessoas às estradas e aumentar o congestionamento.

A nível mundial, o índice aponta para uma recuperação do tráfego em 2021. O nível de congestionamento em 2021 foi de 28%, ou seja, três pontos percentuais acima dos registados em 2020, o ano de início da pandemia.

Futebol. Tudo igual na liderança da Liga BGL

O F91 Dudelange e o Niederkorn venceram os respetivos jogos da jornada 18, este domingo, e continuam empatados na liderança da Liga BGL de futebol. A equipa de Dudelange foi vencer em casa do Hostert por 3-1 e o Niederkorn também foi vencer fora, em casa da Jeunesse de Esch, por 1-0.

Já o Racing Luxemburgo foi derrotado na capital pelo Wiltz, por 3-1, e desceu do terceiro para o sexto lugar. Quem aproveitou para subir na tabela foi o Fola de Esch, que ganhou fora o Rosport por 2-1, o Differdange, que recebeu e ganhou o Strassen por 2-1, e o Hesperange, que foi vencer por 2-0 em casa do Etzella.

Nos outros jogos, o Mondorf foi derrotado em casa por 1-0, frente ao Rodange, enquanto o Titus Pétange venceu o Hamm Benfica por 3-1.

O campeonato é liderado pelo F91 Dudelange e pelo Niederkorn, com 39 pontos. O Hamm Benfica ocupa a última posição, com 3 pontos em 18 jogos.

