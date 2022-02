O Governo está a preparar um texto legislativo para a obrigação vacinal que poderá entrar em vigor no próximo outono.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 07 FEV 2021

Luxemburgo prepara-se para uma eventual nova vaga no outono

“Mesmo com o aligeiramento das medidas anti-covid, o objetivo continua a ser o de pressionar as pessoas a vacinarem-se”. Uma declaração da ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta segunda-feira, aos microfones da RTL.

Segundo a ministra, o número de pessoas que estavam a aderir à vacinação tem estado a recuar. Daí o Governo ter decidido facilitar certas medidas, até porque a vaga provocada pela variante Ómicron tem mostrado que há menos casos graves da doença, que necessitam uma hospitalização.

Lenert reconhece que se chegou a um momento da campanha de vacinação em que as pessoas que não estão vacinadas não mostram vontade de o fazer, apesar das medidas restritivas.

No entanto, a ministra não descartou de todo a vacinação obrigatória, argumentando que não se sabe o que vai acontecer no próximo outono. A governante lembra que subsiste o risco de uma nova vaga, como tem acontecido nos últimos dois anos.

Daí o Governo estar a preparar um texto legislativo para a obrigação vacinal que poderá entrar em vigor no próximo outono.

A ministra da Saúde acrescentou que, atualmente, ainda subsistem muitas incertezas e por isso é importante preparar-se para qualquer eventualidade.

Paulette Lenert garante que vacina Novavax vai ser de duas doses

A nova vacina que vai chegar ao Luxemburgo no dia 21 de fevereiro, Novavax, vai ter um esquema vacinal de duas doses. A garantia foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao partido ADR.

O Luxemburgo vai receber dentro de duas semanas nove mil doses deste novo fármaco e outras 30 mil doses em março.

Paulette Lenert explica que o certificado de vacinação de primeira dose da Novavax não é válido para o Covid-Check. Apenas a segunda dose é capaz de certificar a vacinação completa, para ser reconhecida pelo CovidCheck no Luxemburgo ou aplicações equivalentes noutros países da União Europeia.

A vacina da Novavax é o quinto fármaco aprovada na União Europeia, mas há outras vacinas que estão ainda a ser avaliadas pelo regulador europeu, como a Vidprevtyn ou a CoronaVac.

Obrigatoriedade de teste negativo para entrar em Portugal terminou hoje

A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou à meia-noite de hoje, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um comprovativo de vacinação reconhecido.

Após a decisão tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira e publicada no domingo, termina a medida que estava em vigor desde 01 de dezembro do ano passado e que impunha a todos os passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou de um certificado de recuperação.

Agora, para entrar no país, “passa a ser exigida apenas a apresentação do Certificado Digital covid da União Europeia nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido”, segundo o gabinete da ministra da Presidência.

Jovem de 26 anos morre ao tentar ultrapassagem na N15

Um jovem de 26 anos morreu esta terça-feira de manhã num acidente de viação na N15.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 7h30 desta segunda-feira, quando o condutor tentou ultrapassar outro carro no troço de Schumanseck em direção a Buderscheid.

Na ultrapassagem, o carro derrapou e colidiu com outro veículo em sentido contrário, sendo projetado para uma área arborizada fora da estrada.

O jovem de 26 anos, residente em Erpeldange, morreu no local do acidente. O condutor do veículo em sentido contrário ficou com ferimentos ligeiros.

A estrada esteve cortada durante as operações dos serviços de emergência.

Claude Haagen participa em reunião informal dos ministros europeus da Agricultura

O ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento rural, Claude Haagen, participa entre esta segunda e terça-feira na reunião informal dos ministros da tutela, em Estrasburgo.

Haagen e os seus homólogos europeus vão debater a agricultura com baixa produção de carbono.

Os ministros vão ainda trocar pontos de vista sobre as questões atuais do setor agrícola e discutir as escolhas futuras da União Europeia sobre a matéria.

Capital. Parking Knuedler temporariamente fechado

O parking de estacionamento Knuedler, na Cidade do Luxemburgo, vai estar fechado entre esta segunda-feira e o dia 18 de fevereiro.

A autarquia da capital refere que o fecho temporário prende-se com as obras de requalificação da Place Guillaume II.

A comuna da capital recorda que ainda existem lugares disponíveis nos parques Monterey, Royal-Hamilius, Théâtre e rotunda Schuman.

Os automobilistas são incitados a usar o sistema dinâmico Parkleitsystem, que permite ver em tempo real os lugares disponíveis nos parkings.

Ucrânia. Estados Unidos não enviaram tropas “para iniciar guerra”

Os Estados Unidos, que enviaram 3.000 soldados para a Europa, não mandaram essas tropas "para iniciar uma guerra" contra a Rússia na Ucrânia, disse ontem o assessor de segurança nacional da Casa Branca.

Jake Sullivan também estimou que "uma escalada militar e uma invasão da Ucrânia poderá vir a acontecer".

Por seu turno, a presidência ucraniana considerou que a possibilidade de encontrar uma "solução diplomática" para a crise com a Rússia é "consideravelmente maior" do que as de uma "escalada" militar.

Os serviços de informação dos Estados Unidos estimam que Moscovo já tem 70% dos recursos necessários para uma invasão em larga escala da Ucrânia e pode ter capacidade suficiente, ou 150.000 homens, para lançar uma ofensiva em duas semanas.

Portugal bicampeão europeu de futsal

A seleção portuguesa de futsal revalidou ontem o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

A equipa das ‘quinas’ arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.

Sporting vence Famalicão. FC Porto vence Arouca

O Sporting venceu ontem na receção ao Famalicão por 2-0, em jogo da vigésima-primeira.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se a seis pontos do líder FC Porto.

O Sporting, que visita o rival FC Porto na sexta-feira, em jogo da vigésima-segunda.ª jornada segue na segunda posição, com 53 pontos, menos seis do que os ‘dragões’, que ontem venceram o Arouca por 2-0.

Futebol. Niederkorn vence Dudelange e é novo líder da Liga BGL

Há troca de liderança na Liga BGL de futebol. O Niederkorn foi vencer fora o F91 Dudelange por 2-1 e assumiu agora a liderança do campeonato, com 35 pontos. Já a equipa treinada por Carlos Fangueiro passa para o segundo lugar, com os mesmos 33 pontos.

Nos outros jogos, destaque para a goleada por 4-0 do Differdange sobre o Rosport e para o empate entre o Mondorf e o Strassen, a uma bola.

O Etzella recebeu e perdeu por 3-2, contra o Fola d'Esch, o Racing Luxemburgo ganhou o rodange por 2-1 e o Hostert derrotou o Hamm Benfica por 1-0. Já o jogo Titus Pétange - Hesperange foi adiado.

