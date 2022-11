A água que chega às nossas casas para beber, tomar banhou ou cozinhar vai ficar mais cara. O preço da água vai subir em todo o Grão-Ducado.

Radio Latina 16 min.

Atualidade em síntese 28 NOV 2022

Luxemburgo. Preços da água vão aumentar em todo o país

A água que chega às nossas casas para beber, tomar banhou ou cozinhar vai ficar mais cara. O preço da água vai subir em todo o Grão-Ducado.

Após o anúncio de que o preço da água iria aumentar nas comunas do sul do país, sabe-se agora que também vai ser o caso nas outras autarquias. A informação está a ser avançada pela rádio pública 100,7, que obteve confirmação junto dos três grandes sindicatos que gerem o abastecimento da água. Trata-se do DEA, SEC e SIDERE.



À imagem do que acontece noutros setores, também aqui os custos energéticos elevados têm impacto no preço final de venda da água potável. Os sindicatos abastecem-se em água junto do SEBES, o Sindicato das Águas da Barragem de Esch-sur-Sûre. Depois estes vendem-na às comunas. Cabe depois às comunas decidir sobre o preço final da água que é vendida aos consumidores.

Desconhece-se ao certo qual será o preço da água. Mas é certo que vai aumentar até porque as comunas têm de vender a água a um preço que permita cobrir as despesas. Segundo a 100,7, no norte do país, por exemplo, o DEA vai subir o preço da água por metro cúbico, de 2,80 para 3,30 euros, representando um aumento de 50 cêntimos.

ADEM. “Reputação da Horeca está a melhorar”

A reputação da Horeca está a melhorar. Quem o diz é Patrice Haas, da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Num vídeo divulgado pela ADEM sobre as tendências atuais do mercado de trabalho, Haas, do serviço ‘Empregador’ para a Horeca, destacou a atual penúria de mão de obra no ramo, reconhecendo que a “má imagem” do setor não tem jogado a favor das empresas.

Como em alguns outros setores, os trabalhadores de cafés, restaurantes e hotéis estão, muitas vezes, sujeitos a horários de trabalho exigentes. Mas, segundo Patrice Haas, a conciliação entre vida pessoal e profissional está a melhorar. Saiba mais aqui.

Mais de 9 mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial em dezembro

Um total de 9.160 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de dezembro, mais 848 do que em novembro.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 100 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de dezembro, de um total de 115 solicitações.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 100 pedidos acordados, 77 estão ligados a problemas de conjuntura e 14 a problemas estruturais. Nove pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Segurança Social. Transfronteiriços podem trabalhar de casa até junho de 2023

Os transfronteiriços vão poder continuar a trabalhar a partir de casa sem limite de dias e repercussões ao nível da segurança social. O Ministério da Segurança Social refere que “foi decidido prolongar de seis meses ou seja, até 30 de junho de 2023, a possibilidade para os transfronteiriços de ficarem em teletrabalho”.

Durante este período "será aplicada uma tolerância administrativa", que autoriza o teletrabalho dos transfronteiriços sem consequências ao nível da segurança social. O ministério sublinha que o que está em causa é apenas a questão da segurança social e não a questão fiscal.

Já a nível fiscal, os transfronteiriços franceses e belgas passam a poder trabalhar 34 dias a partir de casa em 2023 sem quaisquer implicação, ou seja mantêm a retenção na fonte no Luxemburgo e não no país de residência. Quanto aos transfronteiriços alemães, esses beneficiam de menos dias de teletrabalho, ou seja 19 dias.

Requerentes de asilo menores. Caritas abre novo centro de acolhimento em Liefrange

A Caritas abriu um novo centro de acolhimento, em Liefrange, para os requerentes de asilo menores, que chegam sozinhos ao Luxemburgo. A instituição sublinha que o número de menores não-acompanhados chegados ao Grão-Ducado tem vindo a aumentar drasticamente, desde o início do ano. Realça ser importante separar estas crianças e jovens dos adultos e também repensar a forma como são acolhidos e acompanhados.

Numa lista de reivindicações, a Caritas pede ao Governo que sejam criadas mais estruturas de acolhimento especializadas para estas crianças. Outro pedido é que os menores não-acompanhados devem estar sob a proteção do Gabinete Nacional da Infância e que lhes seja concedido um estatuto jurídico específico. Para a Caritas, também é preciso que haja mais enfermeiros, psicólogos e psiquiatras presentes nas estruturas.

A nova estrutura de acolhimento em Liefrange acolhe desde 15 de novembro, 12 menores, sendo que numa segunda fase poderá acolher 24 menores e mais tarde até 36 crianças e jovens. Uma equipa socioeducativa está presente 24h/24h e 7/7 dias.

Berdorf. Jovem de 25 anos morre em acidente de viação

Uma jovem de 25 anos perdeu a vida, no domingo, na sequência de um acidente de viação, na rua Hammhaff ,em Berdorf.

O despiste aconteceu por volta das 17h40. De acordo com a polícia, o automóvel capotou várias vezes e a jovem foi projetada do veículo. Faleceu ainda no local do acidente.

A polícia e a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local.

Dicionário online de luxemburguês já tem aplicativo

Já é possível aceder ao dicionário online de língua luxemburguesa (Lëtzebuerger Online Dictionary - LOD) através de um aplicativo.

Cinco meses depois do lançamento ao público do novo site do LOD, foram contabilizadas mais de 4 milhões de buscas e foram visualizados cerca de 3,5 milhões de artigos. Mais da metade do tráfego vem de dispositivos móveis.

Para tornar o conteúdo do dicionário ainda mais acessível, o LOD passa agora a estar também disponível através de um aplicativo gratuito na Google Store e na Apple Store. Em comparação com o site, o aplicativo tem tempos de carregamento mais reduzidos e melhor visualização.

Covid-19. Novas infeções aumentam ligeiramente no Luxemburgo

Foram registados 1.057 novos casos na semana de 14 a 20 de novembro, contra 913 casos na semana precedente. Aos mais de mil infetados confirmados somam-se 622 reinfeções, segundo a retrospetiva semanal do Ministério da Saúde, o que eleva o número de contaminados a 1.679. A idade média das pessoas diagnosticadas com covid-19 é de 45,0 anos.

O balanço semanal dá conta ainda de quatro mortes (idade média de 67 anos) associadas à covid-19, 17 hospitalizações nos cuidados normais e duas nos cuidados intensivos.

Já no que respeita à vacinação, entre 14 e 20 de novembro foram administradas 1.669 doses, sendo que a grande maioria (1.445) diz respeito à segunda dose da vacina de reforço. Ao todo, 474.814 pessoas têm esquema vacinal completo, ou seja, 79% da população com mais de 5 anos.

Centenas de milhares de doses de vacinas expiram nos próximos meses

As reservas de vacinas contra a covid-19 estão cheias. O Luxemburgo tem, desde meados de novembro, cerca de 978 mil doses de vacinas de vários fabricantes. No entanto, cerca de 40 por cento destas poderiam ser destruídas a curto prazo. Cerca de 400.800 doses de vacina vão expirar entre novembro e o final de fevereiro de 2023.

Cerca de 2.450 doses foram administradas em média todas as semanas. Se continuar a ser assim, é provável que apenas 34.300 doses sejam administradas até ao final de fevereiro. Há discussões sobre uma doação para o Bangladesh.

Frio. Temperatura mínima cai para zero graus esta semana

Frio. As temperaturas vão descer. De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), a mínima prevista para esta semana é de zero graus no sábado.

Nesse dia, as mínimas vão oscilar entre zero e dois graus, ao passo que as máximas não irão além dos cinco.

Para hoje e amanhã, as mínimas variam entre quatro e seis e as máximas entre seis e oito graus. Na quarta-feira, as mínimas descem um grau, caindo depois para dois graus na quinta e sexta-feira.

Ministério do Ambiente reforça efetivos para reduzir atrasos na atribuição de subsídios

O Ministério do Ambiente tem vindo a reforçar o serviço de atribuição de subsídios. O objetivo é diminuir o tempo de resposta aos pedidos de apoios públicos. O investimento nos recursos humanos é notório. Atualmente estão a trabalhar 23 pessoas naquele serviço. Há três anos eram apenas oito.

De 1 de novembro 2019 até agora, o Ministério do Ambiente recebeu cerca de 174 mil pedidos de subsídios, sendo que 35 mil ainda não foram finalizados. As autoridades garantem que em breve deverá ser contratado um perito, a fim de otimizar todo o processo de atribuição de subsídios, através de uma simplificação administrativa. Outra ideia passa por externalizar certos serviços mais técnicos.

Segundo o Ministério do Ambiente, os atrasos também se devem a pedidos incompletos. Relativamente aos subsídios para a compra de uma bicicleta, por exemplo, cerca de um terço dos dossiês estão incompletos, o que prolonga automaticamente o prazo de resposta.

Yuriko Backes começa hoje missão financeira a Nova Iorque e Toronto

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, começa esta segunda-feira uma missão financeira a Nova Iorque e Toronto, que se prolonga até sexta-feira, 2 de dezembro.

Em Nova Iorque, a ministra vai ter encontros com líderes das principais instituições norte-americanas presentes no Luxemburgo. As reuniões vão servir para fazer um balanço das suas atividades no Grão-Ducado e discutir os últimos desenvolvimentos económicos e financeiros, bem como as oportunidades na Europa.

Já na cidade de Toronto, capital financeira do Canadá, a ministra vai reunir-se com líderes das principais instituições financeiras canadianas e participar num seminário sobre o futuro da União Europeia, organizado na Universidade de Toronto.

Vários assaltos no Luxemburgo durante o fim de semana

O Luxemburgo foi palco de vários roubos durante o fim de semana. No relatório enviado às redações, a polícia dá conta de cinco assaltos a casas, dois a carros e várias caves roubadas.

De acordo com as autoridades, os assaltos a casas foram registados em Kehlen (Judegaas), Strassen (rue des Marguerittes), Grevenmacher (rue Hiel), Greiveldange (op der Knupp) e Garnich (rue Eich).

A polícia dá também conta de “várias caves roubadas” em Ettelbruck, no boulevard J.F. Kennedy. Já na cidade do Luxemburgo, pelo menos dois carros foram assaltados, na rue Joseph Heintz e no boulevard de la Foire. As viaturas foram vandalizadas e roubados objetos do seu interior.

Luxemburgo quer fazer ponte económica com a Coreia do Sul

Arrancou ontem a missão económica do Luxemburgo à Coreia do Sul, a décima maior economia do mundo. A delegação luxemburguesa, composta por 90 empresários e dirigentes de organizações, é liderada pelo Grão-Duque Herdeiro Guillaume e pelo ministro da Economia, Franz Fayot.

Durante os três dias da visita, os participantes têm uma agenda carregada. Um dos pontos altos será a assinatura de um memorando de entendimento de cooperação na exploração do espaço.

O acordo deverá ser assinado hoje pelo ministro da Economia, Franz Fayot e o ministro da Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul, Lee Jong-ho.

Apreendidos 115kg de cocaína na fronteira Bélgica-Luxemburgo

A vasta operação policial, na qual participaram forças especiais luxemburguesas, permitiu desmantelar uma rede de tráfico com origem na Sérvia.

Cinco pessoas foram detidas na Bélgica, duas nos Países Baixos, uma no Luxemburgo e uma na Sérvia, a par da apreensão da cocaína, que estaria dividida em 103 pacotes escondidos em placas de betão, a fim de facilitar a sua exportação.

De acordo com o Ministério Público federal belga, citado pela imprensa, a quantidade apreendida representa, na revenda, cerca de 11 milhões e 500 mil euros. A operação policial, que decorreu na manhã de sábado, teve como palco principal uma antiga loja de eletrodomésticos na route de Luxembourg, entre Arlon (Bélgica) e Steinfort.

Parque de estacionamento Knuedler reabre parcialmente na segunda-feira

Parte do parque de estacionamento Knuedler, na Cidade do Luxemburgo, reabre hoje. O parque passa a ter 352 lugares, nos pisos -3 e -2.

Esta primeira fase de reabertura vai coincidir com o encerramento temporário da secção antiga dos pisos -1 e 0, também para obras de requalificação e extensão do espaço.

A segunda fase de reabertura está agendada para 22 de dezembro.

Monica Semedo rejeita acusações de assédio moral

A eurodeputada Monica Semedo reagiu este domingo às recentes acusações de assédio moral. Em comunicado, a deputada luxemburguesa do Parlamento Europeu (PE) rejeita as acusações do seu antigo assistente e diz que estava à espera de ser chamada para uma “audiência” para se defender. No entanto, alega que o direito para se defender em presença de um advogado lhe foi recusada.

Este caso foi tornado público em março deste ano, e segundo o Luxemburger Wort, Monica Semedo deverá voltar a ser suspensa por algumas semanas. Ora, a luxemburguesa de origem cabo-verdiana diz não estar a par de qualquer tipo de decisão. Semedo sublinha que, ao contrário do que vem na imprensa, ela não foi informada “nem por carta, nem por email”, ou seja para ela a comissão ainda não tomou decisão nenhuma. Porém, a eurodeputada acrescenta que caso já haja decisão tomada, então a comissão “estaria a infringir as regras”.

Já em 2021, eurodeputada eleita pelo Luxemburgo tinha sido acusada de assédio moral por parte de três dos seus assistentes. Na altura, o Parlamento Europeu decidiu suspender a eurodeputada por 15 dias e sem direito a receber as respetivas ajudas de custo.

Bélgica. Greve causa perturbações nos comboios entre segunda e quinta

A Bélgica deverá ficar, de novo, parcialmente paralisada devido ao movimento de protesto que condicionará o tráfego ferroviário ao longo de três dias.

Trata-se de uma duração sem precedentes, uma vez que as greves ferroviárias são normalmente limitadas a um período de 24 horas. Espera-se que toda a rede dos caminhos-de-ferro belgas seja afetada.

As negociações que precederam esta demonstração de descontentamento não foram bem sucedidas. Os sindicatos mantiveram o seu pré-aviso de greve, denunciando "a ausência de perspetivas favoráveis a todos os trabalhadores ferroviários". Os patrões tinham proposto um bónus de 100 euros por trabalhador, que foi recusado.

China. Protestos crescem contra estratégia 'zero covid'

Estão a crescer os protestos na China contra a estratégia ‘zero covid’. As manifestações contra as restrições espalharam-se no fim de semana por grandes cidades como Pequim e Xangai, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais.

Os protestos intensificaram-se após a morte de dez pessoas num incêndio num edifício alvo de confinamento em Urumqi na quinta-feira, com utilizadores das redes sociais a sublinharem que as vítimas terem passaram os últimos 100 dias das suas vidas confinadas em casa.

A capital chinesa está agora a registar os níveis mais elevados de contágio. Mais de 4.300 novos casos foram detetados no sábado. Números baixos pelos padrões internacionais, mas intoleráveis para as autoridades chinesas.

Mundial2022. Nuno Mendes regressa no derradeiro treino, Otávio e Danilo fora

Portugal volta a jogar hoje no Mundial do Catar, mas já lá vamos. A seleção das ‘quinas’ entra em campo novamente, desta vez para medir forças com a o Uruguai, a partir das oito da noite.

O defesa Nuno Mendes regressou ontem aos treinos de Portugal, na véspera do embate com o Uruguai, enquanto o defesa Danilo e médio Otávio, lesionados, falharam o apronto.

Antes do treino, a comitiva lusa reuniu-se no centro do campo para cumprir um minuto de silêncio em memória de Fernando Gomes, antigo avançado internacional português, que morreu no sábado aos 66 anos, devido a doença prolongada.

Portugal, que venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo H, com três pontos, à frente de Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto. Já o Gana, que hoje defronta a equipa sul-coreana, segue a 'zeros'.

No jogo grande do dia de ontem, a vizinha Alemanha e a Espanha empataram a uma bola. Álvaro Morata (62 minutos) deu vantagem aos espanhóis, que se tinham estreado com um 7-0 à Costa Rica, mas Niclas Füllkrug (83) restabeleceu a igualdade, para dar o primeiro ponto aos germânicos, derrotados na primeira ronda pelo Japão. Na classificação do Grupo E, a Espanha soma quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica, que hoje bateu os nipónicos por 1-0, e um da Alemanha.

A também vizinha Bélgica perdeu ontem por 2-0 frente a Marrocos; a Costa Rica derrotou o Japão por 1-0; e a Croácia bateu o Canadá por 4-1.

Liga BGL. F91 Dudelange recupera liderança e Fola em último

O F91 Dudelange está de novo na liderança isolada da Liga BGL de futebol. A equipa treinada por Carlos Fangueiro foi vencer o Käerjeng por 4-2 e aproveitou o empate do Hesperange, sem golos, no terreno do Rosport.

Nos jogos deste fim de semana, destaque ainda para a derrota do Fola de Esch, por 3-2, contra o Niederkorn. Com este resultado, o Fola é agora o último classificado do campeonato, por troca com o Etzella, que foi vencer fora o Hostert, por 3-0.

O jogo com mais golos foi o Wiltz - Mondorf, com o resultado de 4-4. O Racing perdeu, por 2-0, na receção ao Titus Pétange, o Strassen ganhou ao Mondercange, por 2-0, e a Jeunesse venceu o Differdange, por 1-0.

O F91 Dudelange lidera o campeonato com 36 pontos, seguido pelo Hesperange com 35 e pelo Titus Pétange, com 24. Ao fim de 13 jornadas, o Fola é último, com 10 pontos.

Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock