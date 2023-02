As despesas das famílias aumentam devido à inflação. Mas os vencimentos também progridem graças à indexação dos salários e pensões provocada pela inflação. Depois há também os apoios públicos anti-inflacionistas como, por exemplo, os tetos máximos dos preços da energia. Mas o que é que isto significa concretamente para o poder de compra das famílias?

Atualidade em síntese 09 FEV

Luxemburgo. Poder de compra das famílias aumentou

As despesas das famílias aumentam devido à inflação. Mas os vencimentos também progridem graças à indexação dos salários e pensões provocada pela inflação. Depois há também os apoios públicos anti-inflacionistas como, por exemplo, os tetos máximos dos preços da energia. Mas o que é que isto significa concretamente para o poder de compra das famílias?

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), o poder de compra sobe tanto em 2022 como em 2023 quando comparado com 2019. Isto aplica-se, de acordo com o Statec, a todos os agregados familiares, independentemente do nível de vida e do tipo de aquecimento utilizado. Para as famílias mais modestas, as medidas sociais têm um impacto favorável sobre o poder de compra. Enquanto que para as famílias mais abastadas, os ganhos são menores.



No Grão-Ducado, a maioria dos agregados familiares tem casa com aquecimento a gás (cerca de 60%, contra 25% de gasóleo de aquecimento). É justamente quem tem aquecimento a gás e a eletricidade que mais tem beneficiado das ajudas do Estado e que por consequência veem o seu poder de compra aumentar.

Para o Statec, a limitação dos preços da energia, através dos acordos alcançados em sede concertação social tripartida, também acabou por beneficiar as empresas, tendo um impacto positivo sobre a atividade económica de 0,4% e de quase 2% no emprego, em 2023.

Parlamento aprova mais duas novas fusões de comunas

Está dado o último passo. Depois da aprovação das populações locais, em referendo, e da luz verde do Governo, só faltava a aprovação do Parlamento. Algo que aconteceu esta quarta-feira, com a maioria dos deputados a votar a favor das fusões entre as comunas Wahl e Grosbous e entre Bous e Waldbredimus.

As duas novas futuras comunas tornarão-se efetivas no próximo dia 1 de setembro. Com estas fusões, o número de comunas no país será reduzido para 100.

A fusão Grosbous-Wahl vai ter uma ajuda estatal no valor de 5 milhões de euros para reduzir o endividamento do novo município e ajudar a desenvolver projetos. Quanto a Bous-Waldbredimus irá receber uma ajuda no valor de 6,7 milhões de euros para a realização de projetos de infraestruturas e para a construção de uma nova casa comunal.

Casamentos de menores. Unicef pela erradicação, mas saúda fórmula luxemburguesa

De forma geral, a Unicef Internacional defende a erradicação dos casamentos de menores. Contactada pela Rádio Latina, fonte da secção luxemburguesa da organização saudou, no entanto, a “fórmula” em vigor no Grão-Ducado, que proíbe desde 2014 os matrimónios de menores, mas permite exceções em casos muito particulares.

Em causa está uma lei que dá aos jovens a partir dos 16 anos a possibilidade de fazerem um pedido ao juiz da família. Se este entender que há motivos – os chamados “motivos graves” – que o justifiquem, pode ser aberta uma exceção e um menor de idade poderá casar em solo luxemburguês.

Numa entrevista à Rádio Latina, sobre esta matéria, Alexandra Gardeur, jurista da secção luxemburguesa da organização, lembrou a posição da Unicef internacional nesta matéria.

CGFP. Governo tem de adaptar escalão fiscal à inflação

O Governo tem de adaptar, o mais rapidamente possível, os escalões fiscais à inflação. Esta é uma reivindicação da Confederação-Geral dos Funcionários Públicos (CGFP).

O Governo tem de adaptar, o mais rapidamente possível, os escalões fiscais à inflação. Esta é uma reivindicação da Confederação-Geral dos Funcionários Públicos (CGFP).

Num comunicado, o sindicato frisa que os alívios fiscais anunciados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, no valor de 500 milhões de euros, já foram pré-financiados pela própria população. A razão para tal constatação, é que os escalões fiscais não são adaptados à inflação desde 2009. Daí a reivindicação da CGFP para que sejam tomadas medidas antes das próximas eleições legislativas, para aliviar a carga fiscal da classe média.

Outro pedido passa pela abolição da categoria de impostos 1A, que diz sobretudo respeito às famílias monoparentais. No entender da CGFP, um pai ou uma mãe que cria os filhos sozinha devia permancer na categoria 2, relativa aos casados, para descontar menos.

Convenção coletiva. 355 funcionários da BorgWarner Luxembourg com aumentos

A direção da empresa BorgWarner Luxembourg e o sindicato OGBL assinaram recentemente a nova convenção coletiva de trabalho que abrange os 355 funcionários da unidade de produção de Bascharage.

A empresa norte-americana do ramo automóvel BorgWarner comprou a antiga Delphi Technologies em 2020. Depois de negociações, assinou agora a sua primeira convenção coletiva, que vai vigorar até 30 de junho de 2024. Entre as medidas acordadas, os trabalhadores vão passar a receber vales-refeição (com um valor nominal de 10,80 euros) e ter uma atualização da tabela salarial.

Os funcionários vão ter ainda um dia de férias extra, um aumento do subsídio de férias de 550 para 600 euros e um aumento da parte variável deste subsídio para 179 euros. Os benefícios dos anteriores acordos coletivos da Delphi Technologies serão mantidos.

Mãe de Bianka condenada a 30 anos de prisão

Onde está a pequena Bianka? Não há vestígios da criança desde o verão de 2015. Apesar de todos os esforços, os investigadores não conseguiram encontrar a recém-nascida. Também não encontraram um cadáver.

Segundo a investigação, não há nada que sugira que a criança ainda esteja viva. A hipótese mais provável é que Bianka tenha morrido em 2015, com apenas alguns dias de vida.

A mãe será a culpada pela morte da criança. Não só as autoridades de investigação criminal, mas também os juízes estão convencidos disso. Condenaram Sarah B. a 30 anos de prisão. O veredicto cria uma jurisprudência significativa, uma vez que as sentenças por um homicídio sem corpo são excecionais, mesmo no estrangeiro, segundo relata o jornal Contacto.

Casos de covid-19 aumentam 32,6% e os de gripe 7,8%

Pela segunda semana consecutiva, as infeções ligadas à covid-19 e à gripe aumentaram no Luxemburgo, apesar de valores muito abaixo do pico registado há cerca de dois meses.

Pela segunda semana consecutiva, as infeções ligadas à covid-19 e à gripe aumentaram no Luxemburgo, apesar de valores muito abaixo do pico registado há cerca de dois meses.

Na semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, as autoridades de Saúde reportaram 835 casos de covid-19, um aumento de 32,6% face aos 630 casos da semana precedente.

Já o número de óbitos associados à doença baixou para dois (menos um do que na semana precedente), com uma idade média de 64 anos. Nos hospitais, houve apenas cinco internamentos nos cuidados normais e um nos cuidados intensivos.

Nos casos de gripe, houve um aumento de 7,8%, na semana passada, subindo de 192 para 207 casos.

Luxemburgo envia cinco viaturas militares para a Roménia

O Exército luxemburguês vai enviar cinco viaturas militares para a Roménia. Uma operação que surge no âmbito no conflito na Ucrânia. O Estado-Maior do Exécito informa, em comunicado, que as cinco viaturas são do tipo “Dingo” e que vão integrar a missão de Atividades de Vigilância Reforçadas da NATO (eVA) na Roménia.

Desde o início da guerra, o Luxemburgo tem estado na linha da frente em termos de apoio logístico, financeiro e militar à Ucrânia. O executivo forneceu ou encomendou equipamentos militares no valor de 74,4 milhões de euros, o que representa mais de 16% do orçamento de defesa nacional para apoiar as autoridades ucranianas.

Este ano, o exército luxemburguês participa em novas missões internacionais ligadas ao conflito entre as forças russas e ucranianas, nomeadamente, na missão de assistência e formação militar da União Europeia para a Ucrânia (EU Military Assistance Mission for Ukraine – EUMAM Ucrânia) e no grupo de combate dos Aliados na Roménia como parte das Atividades de Vigilância Reforçadas da NATO (eVA).

Bruxelas. Xavier Bettel em Conselho Europeu extraordinário sobre Ucrânia

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, está em Bruxelas para o Conselho Europeu extraordinário.

O principal ponto da agenda é a agressão militar russa na Ucrânia. Os líderes da União Europeia (UE) vão discutir os recentes desenvolvimentos relativos à guerra e o apoio contínuo da UE à Ucrânia.

A integração europeia da Ucrânia e o seu processo de adesão serão também discutidos na reunião, assim como assuntos referentes ao mercado único da UE e a questão da migração.

Livro sobre família luxemburguesa no Brasil reeditado 44 anos depois

O livro 'Genealogia da Família Bley', editado pela primeira vez em 1979 por Waldemiro Bley Junior, volta a ganhar nova vida, com uma segunda edição.

A obra conta a história da linhagem de Nicolau Bley, nascido em Feulen e pioneiro da emigração luxemburguesa para o Brasil, que começou em 1828.

Segundo a imprensa brasileira, o livro de 528 páginas foi apresentado na segunda-feira na cidade de Rio Negro e esta quarta-feira em Curitiba, pelas pesquisadoras Ligia Maria Bley Mayer (trineta de Bley) e Maria Majowski de Aviz.

As famílias luxemburguesas Bley, Grein, Krauss e Stresser foram as primeiras a instalarem-se em Rio Negro. Os descendentes de luxemburgueses estão atualmente mais concentrados nos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo o artigo 89° da lei da nacionalidade, cidadãos com antepassados luxemburgueses nascidos antes de 1900 podem recuperar a nacionalidade do ascendente.

Esta disposição estava prevista expirar em 2018, mas foi adiada várias vezes. Só em 2022, houve 3.080 brasileiros que adquiriram a nacionalidade luxemburguesa através deste mecanismo.

Voz do povo/Linha Aberta sobre violência juvenil. “Tudo começa em casa”

Quando se fala de violência juvenil, “tudo começa em casa”. A opinião é de algumas das pessoas com quem a Rádio Latina falou, na véspera do programa de opinião pública Linha Aberta, que esta quinta-feira debate a questão da violência juvenil.

Violência juvenil em debate no Linha Aberta desta quinta-feira. Estarão os jovens mais violentos? Porquê? O que fazer? A Rádio Latina esteve na rua a recolher algumas opiniões.

Seja em Portugal ou no Luxemburgo, casos de gangues juvenis violentos têm sido notícia nos últimos tempos. Para algumas das pessoas que ouvimos, a violência sempre existiu, mas hoje é mais falada. Mesmo assim, parece não haver dúvidas quanto à influência da Internet.

Sobre o impacto da crise pandémica no comportamento dos jovens, há quem considere que esta pode ter contribuído para um aumento da agressividade, mas há também quem alerte que a pandemia não é a resposta para tudo. Oiça aqui todas as declarações recolhidas nas ruas da capital para o Linha Aberta.

Wiltz, Winseler e Wincrange ficaram novamente sem luz

Voltou a acontecer. Várias comunas no norte do Luxemburgo ficaram esta quarta-feira sem luz.

O corte de eletricidade mergulhou Wiltz, Winseler e Wincrange na escuridão. O fornecedor de energia Creos explica no seu site que a falha de energia registou-se por volta das 16:15. Mas durou pouco. Em Wiltz, o apagão durou uma hora, em Winseler, 77 minutos, e em Wincrange, as pessoas ficaram às escuras durante pouco mais de hora e meia.

Já a 8 de janeiro, os residentes do norte do país foram afetados por um corte de eletricidade, que nalguns casos durou mais de duas horas. A explicação avançada na altura pela empresa Creos prendeu-se com um defeito num cabo de média tensão.

Luxemburgo em alerta amarelo devido ao frio

O frio vai manter-se durante toda a semana no Luxemburgo. Esta quinta-feira todo o país esteve em alerta amarelo devido às temperaturas extremas.

As temperaturas mínimas oscilam hoje entre os -8° e -6°.

O alerta amarelo vigorou entre as 2h00 e as 10h00 desta quinta-feira.

Número de mortos no sismo na Turquia e Síria ultrapassa os 16 mil

O balanço do sismo que atingiu na segunda-feira a Turquia e a Síria é já superior a 16 mil mortos, indicaram hoje autoridades e fontes médicas.

Pelo menos 12.873 pessoas morreram na Turquia e 3.162 na Síria. As operações prosseguem, sob frio extremo, para tentar encontrar sobreviventes.

O sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, umas das quais de magnitude 7,5.

Nos dois países atingidos pelo terramoto foram também registados mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves. A ajuda internacional começou a chegar na terça-feira, com dezenas de países a oferecerem apoio a Ancara.

Dragon Force abre 50 inscrições para estágio no Luxemburgo

A academia de futebol Dragon Force, ligada ao FC Porto, está de regresso aos estágios no Grão-Ducado. Desta vez há apenas 50 vagas.

O evento vai decorrer no estádio do Racing FC Troivierges, de 3 a 7 de abril, e é destinado a crianças e jovens dos 5 anos aos 15 anos, dos dois sexos.

O presidente do Racing Troisvierges, Sam Junk, refere em comunicado que ao longo de uma semana os 50 selecionados vão ser orientados por dois treinadores da academia Dragon Force.

Os estagiários serão recebidos a partir das 8h30 da manhã e terminarão as sessões de treino às 18 horas. O preço da inscrição é 250 euros e inclui refeições, equipamento desportivo, bola, certificado de participação e avaliação dos participantes. A data limite de inscrição é o dia 20 de fevereiro. Inscrições e mais informações através do telefone +32 496 928 224 ou do email carmegiunta@hotmail.com.



