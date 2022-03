A ministra da Justiça do Luxemburgo, Sam Tanson, refere num comunicado que os sete países "desencorajam inequivocamente os europeus a se juntarem às fileiras de combatentes voluntários".

Luxemburgo pede aos seus residentes para não irem lutar para Ucrânia

O Luxemburgo e mais seis Estados-membros da União Europeia (UE) pediram esta segunda-feira aos seus cidadãos para não se alistarem como voluntários na guerra na Ucrânia para combater a invasão russa.

O apelo foi feito pelos ministros da Justiça do chamado Grupo Vendôme, que reúne os ministros do Luxemburgo, França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Espanha e Itália.

Recorde-se que o Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou a anunciar no final de fevereiro a criação de uma "legião internacional" para lutar contra a Rússia. Segundo os últimos dados das autoridades ucranianas, cerca de 20 mil combatentes estrangeiros juntaram-se às tropas ucranianas.

Sam Tanson e os seus homólogos condenaram ainda a agressão russa em curso e o uso indiscriminado de violência contra civis. Os governantes garantiram também que quem cometeu crimes de guerra e outras violações graves do direito internacional será responsabilizado.

Parlamento prepara escolarização das crianças refugiadas ucranianas

Até à data, o Ministério da Educação já contabiliza 900 crianças refugiadas ucranianas em idade escolar. No entanto, uma vez que ainda há um grande número de pessoas que ainda não estão declaradas junto das autoridades, o ministro da Educação pensa que há pelo menos 1.500 crianças em idade escolar que se encontram em território luxemburguês.

Claude Meisch esteve reunido esta segunda-feira em comissão parlamentar a fim de preparar da melhor forma a integração destas crianças.

Para poder recrutar mais professores, está a ser elaborado um projeto de lei, em que as modalidades habituais estão a ser um pouco alteradas, para poder recrutar profissionais do ensino suficientes. Os candidatos terão de dominar pelo menos uma das três línguas do país, no entanto não será preciso dispor de uma experiência profissional de cinco anos.

O projeto de lei prevê ainda o recrutamento de 80 mediadores interculturais ucranianos que terão de fazer a ligação entre a cultura ucraniana e a cultura luxemburguesa.

O voto no Parlamento deste projeto de lei está previsto para quinta-feira (31 de março).

Ucrânia: Kiev aceita neutralidade e admite reunião entre Putin e Zelensky

As condições para um primeiro encontro entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo russo, Vladimir Putin, são finalmente "suficientes" e Kiev aceitará o estatuto de país neutral, disse hoje um negociador-chefe ucraniano.

Desta ronda de negociações, em Istambul, também saiu a conclusão de que a Ucrânia concordará em ser um país neutro, se houver um "acordo internacional" para garantir a sua segurança, do qual vários países, que atuariam como fiadores, seriam signatários.

Com estas garantias, a Ucrânia "não colocará no seu território nenhuma base militar estrangeira" e não aderirá a "nenhuma aliança político-militar”.

Kiev pede também que este acordo internacional não proíba de forma alguma a entrada da Ucrânia na União Europeia (UE) e que os países a ele associados se comprometam a contribuir para este processo.

Para que essas garantias entrem em vigor o mais depressa possível, a Crimeia e os territórios do Dombass sob o controlo de separatistas pró-Rússia seriam "temporariamente excluídos" do acordo.

Para resolver a questão específica da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, Kiev propõe um período de 15 anos de conversações russo-ucranianas.

Anunciados três corredores humanitários para retirada de civis de Mariupol

A Ucrânia anunciou hoje que será retomada a retirada de civis através de três corredores humanitários, em particular da cidade de Mariupol, após terem sido suspensos na segunda-feira por receio das "eventuais provocações" russas, segundo o governo ucraniano.

Segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, o primeiro corredor será organizado entre Mariupol - passando por Berdyansk, de onde civis já tinham sido retirados nos dias anteriores - até Zaporizhia.

O segundo corredor vai da cidade de Melitopol, sob o controle das forças russas, até Zaporizhia, e o terceiro de Energodar, localidade também nas mãos das tropas russas, para Zaporizhia.

Rússia e Ucrânia prosseguem hoje a ronda de negociações com um encontro na Turquia.

Partido Fokus contra modulação da indexação salarial

O novo partido do Luxemburgo “Fokus”, criado no último mês de fevereiro, reagiu às decisões tomadas pelo Governo e parceiros sociais no âmbito de salvaguardar o poder de compra, mas sem prejudicar as empresas.

Uma das propostas da tripartida é a modulação da indexação, de forma a que só haja uma indexação dos salários por ano, sendo que a potencial segunda tranche só entre em vigor em 2023.

Ora, para o novo partido, a modulação da indexação vai prejudicar a população da classe média, uma vez que ganham demais para poderem usufruir das ajudas financeiras, como o subsídio da energia, mas não ganham o suficiente para conseguir aguentar a inflação dos preços.

O Fokus acrescenta que muitas famílias da classe média têm empréstimos e começam a sentir dificuldades no fim do mês. Para o partido, tanto o Governo, como os parceiros sociais parecem se ter esquecido desta franja da população.

Segundo o partido, o Executivo deveria compensar a perda de compra da mesma forma para todos. Um agregado familiar que só tenha o salário mínimo deveria ter direito a uma indexação de 3%, em vez de 2,5%.

O partido acrescenta que é preciso criar uma indexação escalonada, uma vez que aqueles que têm salários elevados, também são aqueles que mais beneficiam com a indexação.

Ministro do Trabalho infetado com o SARS-CoV-2

O Ministro do Trabalho e de Desporto, Georges Engel, testou positivo à covid-19. Num curto comunicado divulgado esta terça-feira o gabinete do ministro refere que Engel testou positivo num teste de antigénio e deverá ainda confirmar o resultado através de um PCR.

O ministro está em isolamento, apresenta "sintomas ligeiros" e vai continuar a exercer as funções governativas em teletrabalho.

Já na semana passada, a ministra da Família, Corinne Cahen, anunciou que estava infetada com o vírus SARS-CoV-2.

XV legislatura começa hoje com eleição do novo presidente da AR e acolhimento dos deputados

Em Portugal, a Assembleia da República eleita nas legislativas de 30 de janeiro reúne-se hoje pela primeira vez e vai eleger o novo presidente do parlamento, tendo o PS indicado para o cargo o ex-ministro Augusto Santos Silva.

A 15a Legislatura vai começar quase dois meses depois das legislativas de 30 de janeiro. O processo foi mais demorado devido à repetição de eleições no círculo da Europa, por terem sido misturados votos válidos com votos nulos em 151 mesas de voto.

A primeira reunião plenária decorre até esta tarde e conta com oito partidos representados, menos dois do que na anterior, já que o CDS-PP e os Verdes deixaram de fazer parte do parlamento.

240 pessoas multadas em maratona de controlo de velocidade

A autoridades policiais organizaram na passada quinta-feira, durante o “Speedmarathon”, 150 postos de controlo de velocidade, sendo que 240 automobilistas foram multados.

A "Speedmarathon" tem como objetivo sensibilizar para os perigos do excesso de velocidade, a fim de prevenir os acidentes rodoviários.

Das 240 multas, 125 tinham uma coima de 49 euros, enquanto que 117 foram de 145 euros. Nestes casos os automobilistas perderam ainda dois pontos. Para 16 automobilistas, o seu excesso de velocidade ainda vai ter repercussões jurídicas.

Para além dos controlos dos polícias, os radares fixos também estiveram no ativo, sendo que nesse dia “apanharam” 781 condutores em excesso de velocidade.

A operação fez parte de uma campanha de segurança rodoviária a nível europeu sob a égide da Roadpol (Rede Europeia de Polícia Rodoviária) e foi levada a cabo noutros países da UE.

Autoridades multam 28 motoristas que transportavam lixo para França

As fiscalizações tiveram como foco as autorizações de transporte transfronteiriço de resíduos, no quadro da legislação europeia.

As administrações do Ambiente e das Alfândegas luxemburguesas efetuaram em três dias da semana passada, vários controlos ao transporte de lixo e outros resíduos para a fronteira francesa.

Ao todo, foram fiscalizados 83 camiões e carrinhas na autoestrada A3, perto da fronteira entre Dudelange e Zoufftgen, no âmbito da ação "território limpo".

A Administração do Ambiente refere numa nota enviada às redações que desse total, as autoridades emitiram 28 multas, sobretudo relacionadas com infrações como ausência de documentos, documentos incompletos ou ausência de autorizações.

Os responsáveis explicam no comunicado que estes controlos permitem prevenir e detetar o transporte ilegal de lixo, a gestão segura e eficiente de resíduos perigosos e a otimização dos processos de tratamento de resíduos.

Mundial2022. Portugal obrigado a ultrapassar Macedónia do Norte para chegar ao Qatar

Portugal necessita hoje de impor-se perante a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, para garantir o ‘passaporte’ para o Mundial2022 de futebol, e assegurar a sexta presença consecutiva em campeonatos do mundo.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos ‘play-offs’ europeus de acesso ao Mundial2022, tem início agendado para as 20:45, no Estádio do Dragão, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

Futebol. Leões vermelhos vão jogar amigável na Bósnia

A seleção de futebol do Luxemburgo joga esta noite mais um amigável, desta vez fora de portas, contra a Bósnia e Herzegovina.

O jogo tem lugar às 20h45 e vai ser disputado no estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica.

No jogo amigável de sexta-feira, contra a Irlanda do Norte, os leões vermelhos foram derrotados em casa por 3-1.

Entre os convocados para os dois particulares, o selecionador Luc Holtz chamou oito jogadores lusófonos. Na defesa foram chamados Marvin Martins, Mica Pinto e Eric Veiga.

No meio-campo estarão na lista Leandro Barreiro, Christopher Martins e Diogo Pimentel, enquanto no ataque foram convocados Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

