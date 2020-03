Entre cinema, marchas, carros e festas para crianças, não faltam opções para sair de casa.

Luxemburgo. Os eventos que acontecem este fim de semana

Este fim de semana, a 8 de março, domingo, assinala-se o Dia Internacional da Mulher, por isso, o fim de semana será marcado por várias iniciativas dentro do tema, como a greve de mulheres.

No entanto, também há desfile para as os mais novos em Kayl e o Luxembourg City Film Festival para os amantes da sétima arte. É só escolher.

Dia Internacional da Mulher: Greve e marcha

O Luxemburgo organiza, este sábado, a primeira greve de mulheres. A iniciativa, que teve origem no ano passado na Suíça, vai ser assinalada este ano em vários países, incluindo o Grão-Ducado.



A primeira greve simbólica deste género, organizada pela plataforma Dia Internacional da Mulher, vai ter como ponto alto uma marcha no sábado, que parte às 15h da Place d’Armes em direção ao centro cultural Rotondes, na Gare.



LuxFilmFest

A cidade do Luxemburgo volta a promover a sétima arte através do Luxembourg City Film Festival, em que se dá visibilidade ao mercado do audiovisual luxemburguês.

O LuxFIlmFest mantém a mesma premissa de sempre: ser uma rampa de lançamento para os filmes que se fazem no país ou em que este é o cenário.

Estão 130 produções (longas e curtas-metragens) na corrida oficial. A programação também incluí workshops, exibições e debates com os realizadores, atores e produtores.

Autojumble

Com 250 modelos de carros para admirar, o 35º Autojumble, realiza este fim-de-semana na Luxexpo The box. Integrado nas atividades do evento, o antigo "Mini" vai ser figura de destaque na Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF).

Kannerkavalkad

São esperadas 500 crianças no desfile da 25ª edição do Kannerkavalkad, que se realiza em Kayl e vai começar às 14 horas. Neste domingo, cerca de 500 crianças participarão da procissão da 25ª edição do Kannerkavalkad em Kayl. O carro alegórico que tiver mais apoiantes vai receber um prémio.