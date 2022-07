Para já, o Executivo não prevê este cenário, mas se a situação sanitária piorar no inverno, está a ser delineado um plano para a vacinação obrigatória.

Radio Latina 15 min.

Atualidade em síntese 08 JUL 2022

Luxemburgo não vai introduzir a vacinação obrigatória

Para já, o Executivo não prevê este cenário, mas se a situação sanitária piorar no inverno, está a ser delineado um plano para a vacinação obrigatória.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e a ministra da Justiça, Sam Tanson, falaram esta tarde aos jornalistas e revelaram os planos do Executivo sobre a matéria.

Por enquanto, o Luxemburgo não vai adotar qualquer forma de vacinação obrigatória, tanto para certas faixas etárias como para profissionais de saúde.

O discurso do Governo surge depois de o grupo de peritos ter dado o parecer positivo à vacina obrigatória para quem tem mais de 50 anos no Grão-Ducado.

Nesse sentido, vão ser redigidos dois textos: um sobre a obrigação de vacinação para os maiores de 50 anos e outro sobre a obrigação de vacinação por setores profissionais.

A pedido dos deputados, a declaração governamental e o debate no Parlamento, sobre a matéria, foram adiados para a próxima semana. Segundo a agenda da Câmara dos Deputados, a declaração será feita na quarta-feira (dia 13 de julho), sendo que o debate acontece na manhã do dia seguinte (dia 14 de julho).

Vacinação obrigatória. Governo divulga proposta na quarta-feira, deputados reticentes

Já estará concluído o projeto de lei sobre a vacinação obrigatória no Luxemburgo, mas vai ser preciso esperar até quarta-feira para saber quais os planos concretos do Governo.

De acordo com a RTL, o texto está pronto e já foi entregue ao Conselho de Estado, que terá de dar o seu parecer. No entanto, até agora, o conteúdo não foi ainda tornado público e, segundo a estação luxemburguesa, nem os deputados tiveram acesso ao documento.

Entretanto, a Câmara dos Deputados começou ontem a preparar o debate sobre a vacinação obrigatória, marcado para a próxima quinta-feira, um dia depois da declaração governamental sobre a matéria. O grupo de peritos a quem o Executivo pediu o parecer complementar sobre a vacinação obrigatória foi ouvido ontem pelas comissões da justiça e da saúde e, segundo o Parlamento, os deputados não ficaram satisfeitos com as explicações.

De acordo com uma nota divulgada no final da reunião, uma das principais questões em cima da mesa prende-se com a idade a partir da qual os peritos defendem que a vacina seja obrigatória: 50 anos. Os deputados quiseram saber o porquê deste limite. Para os peritos, a explicação é simples: as pessoas internadas nos cuidados intensivos são mais velhas do que as pessoas tratadas nos cuidados normais. Mas, a resposta parece não ter sido suficiente aos olhos dos parlamentares.

Segundo a RTL, a deputada Carole Hartmann, do DP, terá destacado que a vacinação obrigatória só será realmente útil num dos sete cenários traçados pelos peritos, isto é, quando for atingida uma determinada percentagem de hospitalizações nos cuidados intensivos.

Já a presidente do grupo parlamentar do Déi Gréng, Josée Lorschée, considera o tema complexo, nomeadamente devido às implicações que tem em termos dos direitos humanos fundamentais, razão pela qual os deputados pediram ao Governo para que o debate no Parlamento fosse adiado para a próxima semana. Inicialmente o Executivo queria pronunciar-se já esta sexta-feira.

Ainda segundo a RTL, também o deputado Claude Wiseler, do Partido Cristão Social (CSV), o maior partido da oposição, se mostrou reticente quanto a obrigatoriedade da vacina.

De acordo com a recomendação dos peritos, serão cerca de 30.000 as pessoas com mais de 50 anos que não tomaram a vacina e cerca de 20.000 aquelas que não têm todas as doses em dia.

Morreu José Eduardo dos Santos, ex-Presidente de Angola

O antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu hoje aos 79 anos, anunciou hoje a Presidência da República angolana.

O ex-Presidente de Angola faleceu às 11h10 desta sexta-feira, após prolongada doença, referem as autoridades angolanas em comunicado.

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo.

Ex-primeiro ministro japonês Shinzo Abe morre após atentado

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu esta sexta-feira, em Nara, no hospital onde foi socorrido após ter sido baleado durante um discurso de campanha. As autoridades já prenderam um suspeito.

Shinzo Abe foi baleado durante um comício na cidade de Nara. Ainda foi transportado para um hospital, inconsciente, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O político, de 67 anos, participava num comício do Partido Liberal Democrático, antes das eleições parlamentares do próximo domingo, quando foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo.

As autoridades prenderam um homem de 41 anos no local do ataque. De acordo com a emissora pública NHK, o suspeito confessou à polícia que estava insatisfeito com Shinzo Abe e tencionava matá-lo.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje chocado com o falecimento do antigo primeiro-ministro japonês e os líderes da Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu lamentaram também o assassínio.

Xavier Bettel envia mensagem de apoio a Shinzo Abe

O primeiro-ministro Xavier Bettel reagiu esta manhã ao ataque contra o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que, segundo a imprensa, foi atingido esta sexta-feira com um tiro nas costas que o terá deixado inconsciente.

Numa publicação feita na sua conta na rede social Twitter, o líder do Executivo luxemburguês partilhou uma fotografia ao lado de Shinzo Abe, destacando que ele foi o primeiro primeiro-ministro japonês a fazer uma visita bilateral ao Luxemburgo, em 2015. “Ele tem um lugar especial nos nossos corações e memórias”, escreveu Bettel. “Neste momento, os meus pensamentos estão com Shinzo Abe, com a sua família e com o povo do Japão”, acrescentou.

Neste momento as informações sobre o estado de saúde do ex-primeiro-ministro nipónico são ainda escassas e carecem de confirmação por parte das autoridades.

Sabe-se que Abe foi atingido durante um comício na cidade de Nara. Alguns media relatam que, depois do disparo, o antigo primeiro-ministro caiu inanimado no chão. Depois, foi transportado de ambulância para o hospital.

Necessita de aconselhamento jurídico gratuito em português? Saiba onde se dirigir

O serviço de aconselhamento jurídico gratuito em português, com advogados, que já existe na cidade do Luxemburgo, chega a Diekirch no próximo dia 15 de julho.

Trata-se de um serviço gratuito onde os cidadãos se podem dirigir para conhecer os seus direitos em matéria de “Direito Civil, arrendamento, divórcio, direito penal ou laboral”, e serem ainda encaminhados para os serviços competentes, de acordo com um comunicado do Ministério da Justiça.

O aconselhamento e encaminhamento dos cidadãos é prestado por agentes do Ministério Público, mas também por advogados, estes num dia fixo, em entrevistas pessoais, e há advogados portugueses e lusófonos, segundo o Ministério da Justiça, citado pelo jornal Contacto.

Luxemburgo. Uma em cada cinco casas está mal isolada

Com a possibilidade de uma escassez de gás ainda iminente, o ministro da Energia, Claude Turmes, apelou recentemente às famílias para que reduzam o consumo de gás.

No entanto, para as casas mal isoladas o desafio mantém-se. Segundo Fenn Faber, diretor da agência governamental Klima-Agence, "uma em cada cinco casas tem mau isolamento do telhado, janelas gastas e sistemas de ventilação com defeito ou em falta.

Para ajudar a renovar as casas, o Governo disponibiliza o novo programa "Klimabonus" (anteriormente conhecido como "PrimeHouse"), em que as famílias podem beneficiar de subsídios para projetos iniciados entre 2022 e 2025.

Segundo a agência governamental Klima-Agence, entre as preocupações dos residentes estão sobretudo os métodos para poupar energia, os painéis fotovoltaicos e a mudança da caldeira.

Frango mais caro, combustíveis sempre a subir e pacotes de viagem a disparar

São os novos dados do índice dos preços no consumidor. A carne de frango está mais cara, os combustíveis continuam a subir e os pacotes de viagem dispararam em junho. Tudo somado, a taxa de inflação subiu para 7,4%. Em maio estava nos 6,8%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), os preços dos pacotes de viagens aumentaram 10,1%, contribuindo particularmente para a aceleração da inflação em junho. Em contrapartida, as viagens de avião estão 4,9% mais baratas do que em maio, mas continuam 27,3% acima das tarifas de junho do ano passado.

Os preços dos produtos alimentares também continuam a aumentar. Em junho, a subida foi de 1,2% em relação ao mês anterior. Segundo o Statec, os produtos que mais encareceram entre maio e junho foram a carne de aves (3,7%), a fruta fresca (2,8%) e o pão (2,6%).

Em contrapartida, alguns artigos estão mais baratos. A queda mais acentuada verifica-se no preço do peixe fresco, que baixou 2,7%. Também os pratos pré-cozinhados (-1,1%) e o chocolate (-0,8%) estão ligeiramente mais baratos. No entanto, estas descidas pouco pesam na comparação anual. Entre junho de 2021 e junho desde ano, o talão de supermercado ficou 7% mais caro.

O gabinete de estatística refere que também houve descidas nas bebidas alcoólicas, que estão 0,7% mais baratas. O que também está mais barato são as televisões, verificando-se uma diminuição de 2,7% ao nível do preço devido aos saldos.

Sobre os combustíveis, os aumentos continuam a acentuar-se. Em junho o aumento mensal foi de 8,1% para o gasóleo, 11,1% para a gasolina e 5,8% para o gasóleo de aquecimento. Num ano, as tarifas dos produtos petrolíferos cresceram 56,3%.

Adolescente Mickael Teixeira Ferreira está desaparecido



Mais um adolescente dado como desaparecido. Segundo um comunicado da polícia trata-se de Mickael Teixeira Ferreira, de 14 anos, que está desaparecido desde as 8h da passada quarta-feira, 6 de julho.

O jovem é magro e tem aproximadamente 1,65 metros de altura, cabelo castanho curto e olhos castanhos. Mickael fala luxemburguês, alemão, francês e português.

A polícia não refere o local onde foi visto pela última vez nem a sua residência, mas no momento do seu desaparecimento vestia uma camisola branca com letras pretas, uma t-shirt cinzenta com inscrição no peito, calças de ganga escuras e calçado preto com uma faixa castanha e a letra "N" em branco.

Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente deve ser transmitida à polícia de Dudelange ou para o número de telefone 113.

Governo prevê introduzir radares que detetam telemóveis ao volante

O Governo luxemburguês está a estudar a possibilidade de introduzir radares móveis conhecidos como "Monocam", que detetam condutores que estão a usar o telemóvel durante a condução.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, disse numa resposta parlamentar ao partido DP que o Executivo está atento às últimas inovações tecnológicas e aos testes que estão a ser feitos em diversos países, incluindo nas cidades alemãs de Trier e Mainz.

Se os resultados forem fiáveis, François Bausch prevê a sua introdução no Luxemburgo.

Mas para isso, seria necessária uma adaptação da legislação, já que atualmente a lei só permite o uso de radares para sancionar o excesso de velocidade, a passagem de semáforos, o desrespeito das distâncias de segurança entre veículos e o uso ilegal de faixas e vias reservadas a certos veículos.

A distração ao volante continua a ser uma das principais causas de acidentes nas estradas. Só no passado mês de junho, a polícia emitiu 485 multas por utilização de telemóvel e outros dispositivos durante a condução. A multa é 145 euros e os condutores perdem dois pontos na carta de condução.

Residentes alemães são os mais insatisfeitos com o trabalho no Luxemburgo

Os residentes alemães são os que manifestam mais insatisfação com o trabalho. A conclusão é do mais recente Luxembourg Index of Well-being (LIW), o relatório que mede os indicadores de bem-estar do país.

Os resultados do documento, divulgado no início de junho e com dados relativos a 2021, mostram que entre os trabalhadores de nacionalidade não luxemburguesa o nível de insatisfação laboral é maior face ao da população originária do país.

Entre aquele grupo, os residentes alemães são os que representam a maior fatia dos descontentes. De acordo com dados do Statec, 11,7% dos residentes luxemburgueses sentem-se insatisfeitos profissionalmente, face a 19,4% dos residentes alemães, 14,8% dos franceses e 13,5% dos portugueses.

Só os residentes belgas ficam abaixo dos de nacionalidade luxemburguesa na insatisfação laboral (11,5%).

Palácio grão-ducal aberto ao público

O palácio grão-ducal está prestes a abrir as portas ao público. A residência de trabalho do casal grão-ducal vai estar aberta ao grande público entre 20 de julho e 31 de agosto.

Haverá sete visitas guiadas todos os dias, em várias línguas. Os bilhetes têm um custo de 15 euros para os adultos e de 7,5 euros para as crianças dos 4 aos 12 anos. As crianças com menos de 4 anos têm entrada gratuita.

As visitas guiadas são limitadas e estão sujeitas a reserva. Os bilhetes podem ser comprados no site lcto.lu ou no posto de turismo da capital, na Place Guillaume.

Polícia emite 233 multas a motociclistas no mês de junho

A polícia grã-ducal emitiu no mês de junho 233 multas a motociclistas, no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Moto 2022".

Os dados divulgados esta sexta-feira são ainda provisórios e incluem multas por diversas infrações ao código da estrada, como excesso de velocidade, documentação, equipamento do motociclista e condição técnica da motorizada.

Do total, 91 motociclistas foram autuados por excesso de velocidade ou manobras perigosas. Em 22 casos, os veículos de duas rodas não tinham o sistema de escape de acordo com as normas e 10 não estavam equipados com a iluminação devida.

Em 23 casos, os motociclistas não tinham a documentação em ordem, outros 23 usavam capacetes não homologados e cinco motorizadas não tinham pneus em conformidade.

Fugitivo mais procurado do Luxemburgo volta para a prisão em Espanha

Jean-Marc Sirichai Kiesch foi novamente preso em Espanha.

Kiesch foi um dos fugitivos mais procurados do Luxemburgo e da Europa durante 16 anos. Foi detido em Espanha e libertado, por decisão das autoridades espanholas, há dois anos.

De acordo com o Ministério Público do Luxemburgo, numa reviravolta jurídica espanhola, as autoridades decidiram agora que Jean-Marc Kiesch devia voltar para a prisão e aí cumprir o resto da pena que lhe falta: oito anos.

Jean-Marc Sirichai Kiesch foi condenado pelo Tribunal Distrital de Diekirch, em outubro de 2000, c a 20 anos de prisão por homicídio de uma mulher, de 69 anos, e tentativa de incêndio, em Eppeldorf, em janeiro de 1999. Na altura foi condenado a 20 anos de prisão, dos quais 5 anos em liberdade condicional.

Comissão Europeia já prepara novo pacote de sanções à Rússia

Numa altura em que a República Checa assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), Jan Lipavský, o ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou aos jornalistas europeus no início de uma visita à capital checa, Praga, que “a Comissão Europeia está já a trabalhar num novo pacote de sanções à Rússia, o sétimo pacote”.

Escusando-se a especificar o conteúdo deste novo pacote de medidas restritivas, o chefe da diplomacia checa indicou também “não existir um prazo” para avançar com as novas sanções.

Eventuais outras sanções na energia, como ao gás russo, poderiam acentuar ainda mais a situação de crise energética em que a UE já se encontra e que foi agravada pela guerra, adiantaram as mesmas fontes, numa altura em que se teme também constrangimentos no fornecimento da Rússia no próximo outono e inverno.

As tensões geopolíticas devido à guerra da Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, já que a Rússia é responsável por cerca de 45% das importações de gás europeias.

A Rússia também fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.

Combustíveis mais baratos a partir de sábado

O preço dos combustíveis vai baixar à meia-noite.

A gasolina 95 octanas vai baixar 6 cêntimos e vai passar a custar 1,799 euros por litro.

A gasolina 98 octanas vai ficar igualmente mais barata 2,2 cêntimos e será vendida a 2,063 euros por litro.

O gasóleo vai ter uma diminuição de 0,5 cêntimos por litro e será vendido a 1,846 euros o litro.

