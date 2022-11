Nos últimos cinco anos, os agentes alfandegários do Luxemburgo apreenderam 5.570 medicamentos. Do total, 55% são medicamentos indicados para a disfunção erétil, como o ‘viagra’.

Atualidade em síntese 24 NOV 2022

Luxemburgo. Mais de metade dos medicamentos apreendidos pela alfândega são comprimidos ‘viagra’

Entre os produtos que foram enviados para análise no Laboratório Nacional de Saúde, 991 tinham substâncias equivalentes à do ‘viagra’, com quantidade de contaminantes não declarada e sem autorização de comercialização na Europa.



Apesar de uma melhoria nos últimos cinco anos, em 2021, cerca de um terço dos medicamentos apreendidos ainda não cumpriam a legislação europeia.

O Laboratório Nacional de Saúde lembra, em comunicado, que um estudo recente indica mais de 7.000 casos de problemas com medicamentos fora de norma, incluindo pelo menos 3.600 mortes entre 2006 e 2017, em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Por motivos de saúde pública, o Laboratório Nacional de Saúde alerta a população para não fazer compras de produtos em sites ilegais, sem receita médica, por representar um grave risco para a saúde.

Problemas de pagamento com cartões do banco?

Se hoje está a ter dificuldades em pagar com o seu cartão bancário ou em levantar dinheiro numa caixa multibanco, saiba que não é o único.

Segundo a RTL, os bancos BCEE e BGL BNP Paribas já confirmaram a existência de um problema técnico que está a afetar os pagamentos e levantamentos de dinheiro com cartão. Trata-se de uma anomalia no operador Worldline (o antigo Cetrel).

Para já, não há mais pormenores sobre este problema. Só se sabe que os técnicos estão a trabalhar, para restabelecer a ligação.

Acesso à habitação é a maior preocupação dos residentes

Habitação acessível é a maior preocupação entre os residentes do Luxemburgo, segundo o resultado do mais recente inquérito Politmonitor, realizado pelo instituto TNS/Ilres para o Luxemburger Wort e a RTL. Esta sondagem foi realizada entre 7 e 14 de novembro.

Mas não é a única. De acordo com o inquérito, no geral, os residentes estão mais receosos com o futuro - o seu e o dos filhos - do que estavam em maio deste ano.

Após a habitação surge a escalada dos preços da energia e a inflação. Se, em maio, 62% da população estava reticente em relação a esta questão, esse valor subiu para 66% em novembro.

Centro Hospitalar do Norte. Cardiologistas mantém-se por mais três meses

No início de outubro, o serviço de cardiologia do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) informou que seis dos seus oito cardiologistas iriam cessar as suas funções no final deste ano. No entanto foi encontrado um acordo com estes profissionais da saúde para prolongar o contrato por mais três meses, ou seja até final do mês de março.

Esta quarta-feira, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Martine Hansen (CSV), Paulette Lenert assegurou que, está a decorrer uma campanha de recrutamento para substituir estes cardiologistas.

Luxemburgo. Vaga de calor deste ano levou 19 pessoas para o hospital

A vaga de calor que assolou o Luxemburgo nos meses de verão, deste ano, levou 19 pessoas a serem hospitalizadas. Em 2021, tinham sido duas pessoas. Um dado avançado pela ministra da Saúde, numa resposta parlamentar. Segundo Paulette Lenert, a fadiga e a desidratação foram as causas mais frequentes.

Se na maioria dos casos tratou-se de pessoas com uma certa idade, a ministra da Saúde salienta que teve conhecimento de uma criança com menos de dez anos que teve de ser hospitalizada devido à canícula.

Segundo o Eurostat, o Luxemburgo registou neste agosto um excesso de mortalidade de 10%. Altura em que o país foi atravessado por uma intensa e prolongada vaga de calor. A responsável pela pasta da Saúde garantiu que nos próximos verões, o Governo irá continuar a abordar as pessoas de risco para que estas sigam as recomendações para se protegerem do calor intenso.

Plano social. Riverbank despede 13 funcionários

O banco Riverbank, presente no Luxemburgo desde 2017, vai despedir 13 trabalhadores. Inicialmente estava previsto dispensar 17 dos 44 assalariados, no entanto na negociação do plano social, os sindicatos OGBL, LCGB e ALEBA conseguiram reduzir o número de pessoas abrangidas.

O plano social foi assinado a 18 de novembro. Em comunicado, os sindicatos sublinham que para além de terem negociado uma diminuição do número de pessoas despedidas também ficou estipulado que o objetivo para o futuro passa por manter os assalariados atualmente empregados.

Os despedimentos ocorreram sobretudo no serviço informático. O banco aponta um contexto económico exigente como razão para esta reestruturação.

Bonnevoie. Cinco anos de prisão para ex-polícia que matou condutor

Cinco anos de prisão, três deles com pena suspensa: esta é a sentença pronunciada pelos juízes contra o polícia que em abril de 2018 alvejou um automobilista que fugia de um controlo de trânsito em Bonnevoie. Pouco antes do tiroteio, o condutor da Mercedes avançou sobre o polícia, então com 22 anos. Imediatamente após o incidente, houve muitos elementos que apontavam para legítima defesa, mas a investigação rapidamente levantou muitas outras questões. O polícia foi então acusado de homicídio involuntário.

A sentença ficou muito aquém das exigências da acusação, que pedia 30 anos de prisão para o agora ex-polícia. Se não concordarem com o veredito, as partes têm 40 dias para recorrer.

UE. Luxemburgo é o segundo país com preços mais baixos da internet fixa

O preço da internet fixa no Luxemburgo é dos mais baratos da União Europeia. De acordo com o gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), no passado mês de outubro o índice de preços para os serviços de internet fixa era 77,31 pontos no Grão-Ducado.

Abaixo deste valor, só a Bulgária tem melhor preço, com 72,50 pontos.

Já Portugal passou a ter o terceiro melhor preço, logo a seguir ao Luxemburgo, com 77,69 pontos, depois de uma redução de 19,9% em relação a outubro de 2021 (96,96 pontos).

No caso do Luxemburgo, comparando com igual período do ano passado, houve um aumento de 76,87 para 77,31 pontos.

Energia. Claude Turmes e homólogos europeus discutem compra conjunta de gás

O ministro da Energia, Claude Turmes, participa esta quinta-feira na reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia, em Bruxelas. Claude Turmes e os homólogos europeus discutem a compra conjunta de gás, mas para isso têm de alcançar um acordo político.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Energia, o acordo deverá reforçar a solidariedade, através de uma melhor coordenação das compras e trocas transfronteiriças de gás e dos preços de referência.

Os ministros vão abordar ainda outro possível acordo político, que visa acelerar a simplificação da autorização de projetos na área de energias renováveis.

ONU alerta para risco de "inverno catastrófico" na Ucrânia após novos ataques russos

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para o risco de um "inverno catastrófico" para milhões de ucranianos após os mais recentes "ataques generalizados" por parte da Rússia contra civis e importantes infraestruturas.

Mesmo antes dos últimos ataques, as autoridades ucranianas informaram que praticamente não havia grandes centrais termoelétricas intactas na Ucrânia. O bombardeamento de ontem provavelmente tornará a situação ainda pior.

Mundial2022. Portugal – Gana é já hoje!

A seleção portuguesa de futebol estreia-se hoje neste Mundial 2022 no Catar frente ao Gana. No último treino de preparação, ontem, o selecionador Fernando Santos contou com todos os atletas convocados.

O jogo Portugal – Gana, do Grupo H, tem pontapé de saída marcado para as 17 horas, em Doha, e conta com relato na Rádio Latina, num simultâneo com a Antena 1.

O Japão materializou ontem a segunda grande surpresa neste Mundial. Depois do triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina, o Japão venceu a Alemanha por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo E. No mesmo grupo, a Espanha, campeã em 2010, estreou-se com uma goleada por 7-0 à Costa Rica.

A Croácia, finalista vencida da última edição, e Marrocos empataram ontem a zero, no Grupo F.

No último jogo do dia, um golo de Michy Batshuayi, aos 44 minutos, foi o suficiente para a Bélgica entrar a ganhar no Mundial 2022, ao bater o Canadá por 1-0.

