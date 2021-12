Vacinação pediátrica é gratuita e voluntária. São os pais quem decidem.

Luxemburgo inicia agendamento de vacinação ‘anticovid’ em crianças vulneráveis entre os 5 e os 11 anos

Vacinação pediátrica é gratuita e voluntária. São os pais quem decidem.

A partir desta terça-feira, dia 14 de dezembro, as crianças de risco face à covid-19 do Luxemburgo podem aceder à vacinação. Mais concretamente os seus pais podem inscrevê-las para aceder à vacinação anticovid-19. As inscrições fazem-se através do médico de família ou do pediatra. Depois dessa manifestação de interesse de acesso à vacinação pediátrica será enviado um convite por correio. A vacinação pode ter lugar diretamente nos médicos que participam na ação de vacinação das crianças.



São visados por este alargamento da vacinação, as crianças que tenham entre os cinco e os onze anos de idade e que sejam consideradas de risco e, em segundo lugar, as que façam parte de um agregado familiar composto por uma ou mais pessoas vulneráveis face a uma eventual infeção. Neste último caso, de acordo com o Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês) do Luxemburgo, visa-se diminuir o risco de transmissão de infeção a essas pessoas. O que o CSMI chama de “benefício indireto” da vacinação pediátrica.

A lista de doenças consideradas de risco acrescido para crianças e adultos face à covid-19 é longa, incluindo patologias respiratórias (insuficiência respiratória crónica, asma severa, fibrose pulmonar), cardíacas (transplante do coração, hipertensão pulmonar, hipertensão arterial), imunológicas (imunodeficiência congénita severa, cancro, transplantados, infeção VIH), metabólicas (diabetes em tratamento, obesidade mórbida), neurológicas (Encefalopatias complexas com défice intelectual/epilepsia), renais (insuficiência renal crónica, doentes transplantados ou à espera de tranplante, nefropatia, outras doença autoimunes que atingem os rins) e anomalias cromossómicas, incluindo a Trissomia 21.

O esquema vacinal recomendado, pelo CSMI e validado pelo Governo, para as crianças mais pequenas é de duas doses administradas com um intervalo de quatro semanas (28 dias). A dosagem da vacina é mais fraca (10 µg) para as crianças entre os 5 e os 11 anos, representando um terço da dose administrada às crianças maiores de 12 anos e aos adultos. As crianças que entre a primeira e segunda doses celebrarem 12 anos de idade vão receber a segunda injeção com a dose normalmente administrada a um adulto.

A vacina pediátrica é da Pfizer/BioNTech (Cominarty) que tem autorização de emergência da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para ser administrada na União Europeia desde 15 de novembro último.

Desde o início da pandemia (29 de fevereiro de 2020) no Luxemburgo e até ao passado dia 23 de novembro, 17.410 crianças e adolescentes entre os 0 e os 17 anos foram infetados com o novo coronavírus (SARSCoV-2). O Conselho Superior de Doenças Infecciosas considera que a ausência de vacinação e o relaxamento de medidas preventivas como o uso da máscara de proteção individual levou a um maior contágio nos mais novos.

No Luxemburgo não há até ao momento mortes de menores associadas à covid-19.

Entre março de 2020 e março de 2021, houve 59 crianças (dos 0 aos 14 anos) hospitalizadas devido a uma infeção e metade tinha menos de 12 meses.

Já entre 15 de agosto e 24 de novembro deste ano, dez crianças (até aos 14 anos) infetadas foram hospitalizadas, das quais cinco tinham entre 5 e 11 anos idade. Nenhuma dessas cinco crianças apresentou complicações graves devido à covid-19, nem necessitou de cuidados intensivos. Na verdade, apenas duas crianças do Luxemburgo, com idades entre os 5 e os 11 anos, saudáveis antes da infeção com o novo coronavírus, foram internadas nesse período [entre 15 de agosto e 24 de novembro]. Para essas duas crianças o internamento foi inferior a 24 horas. Do total de cinco hospitalizações pediátricas, duas crianças sofriam de outras doenças e a outra foi internada por razões“sociais”.

O Governo de Xavier Bettel aguarda a conclusão de uma estudo clínico norte-americano para eventualmente generalizar a vacinação pediátrica.

Lar onde foi detetado primeiro caso da Ómicron tem mais casos positivos à covid-19

O Luxemburgo confirmou esta segunda-feira o primeiro caso da nova variane Ómicron em território nacional. Entretanto, a ministra da Família, Corinne Cahen, revelou à rádio estatal 100,7 que no lar onde trabalhava a mulher infetada há mais dois casos positivos à covid-19. No entanto, ainda não foi confirmado se se tratam de mais casos da variante Ómicron do SARS-CoV-2.

A ministra diz que todos os trabalhadores desse lar tinham sido testados à covid-19 há apenas uma semana e que na altura não havia qualquer caso positivo.

Os 55 utentes do lar que tiveram contacto com uma das pessoas infetadas foram entretanto testados. Para já os resultados ainda não foram divulgados, sendo que, segundo Corinne Cahen, nenhum utente apresenta sintomas da doença.

A infeção do primeiro caso da Ómicron no Grão-Ducado foi detetada numa mulher jovem que trabalha numa empresa de limpezas. Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a mulher trabalhou num lar para idosos do sul do país nos últimos dias. Em que lar concretamente não é revelado. A mulher tinha esquema vacinal completo, de duas doses e o Diretor da Saúde ressalva que a infeção não se deve a uma viagem ao estrangeiro.

Luxemburgo. Mais de 120 mil já receberam dose de reforço

Cerca de 124 mil residentes optaram por tomar a vacina de reforço contra a covid-19. Outras 30 mil pessoas têm marcação para receber a dose de reforço nos próximos dias, segundo uma publicação do primeiro-ministro, Xavier Bettel, na rede social Twitter.

Nessa publicação fica-se ainda a saber que até à data o Governo enviou 235 mil convites a pessoas para acederem à vacinação de reforço.

Entre os cidadãos elegíveis estão para já os que receberam as duas doses da vacina da Moderna ou da Pfizer há mais de seis meses. Para os que tomaram a AstraZeneca, o tempo de espera é de quatro meses. No caso da vacina de dose única (Janssen), a dose de reforço pode ser administrada um mês após a toma.

Paulette Lenert descarta para já vacinação obrigatória

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, descarta para já tornar a vacinação contra a covid-19 obrigatória, no Luxemburgo. Mas não descarta que venha a ser obrigatória “em certos setores profissionais” caso a situação pandémica o exija. Declarações proferidas aos microfones da RTL.

Lernert diz estar consciente de que a vacinação obrigatória é um tema polémico. Defende por isso que esse debate seja feito noutra altura, de “cabeça fria”, para não dividir ainda mais a população.

A Comissão Nacional de Ética acaba de dar parecer favorável à vacinação ‘anticovid’ obrigatória de adultos. Uma viragem de opinião, já que no início da campanha de vacinação o mesmo organismo tinha descartado essa hipótese. No entanto, agora sublinha que não há outro caminho senão optar pela vacinação.

Atualmente o Grão-Ducado tem uma taxa de vacinação completa de 77% em residentes maiores de 12 anos, sendo que o Governo visa ultrapassar os 80%.

Fotógrafa brasileira vence Luxembourg Art Prize 2021

A fotógrafa brasileira Celina Portella venceu o primeiro prémio do Luxembourg Art Prize 2021, atribuído pelo museu privado luxemburguês Pinacothéque.

Segundo o anúncio feito no site da organização, Celina Portella, de 44 anos, foi recompensada com 50 mil euros, pelo seu trabalho de uma fotografia recortada (Corte/1), usando técnicas mistas.

O segundo prémio, de 20 mil euros, foi para o canadiano e também fotógrafo Francis O'Shaughnessy. Já o terceiro e último prémio, de 10 mil euros, foi entregue à pintora lituana Laisvydė Šalčiūtė.

Entre os 24 finalistas estavam também o ilustrador e designer digital português Miguel Queirós (nome artístico Oblivion Dope), com a obra digital "Blue Lady", e o brasileiro Jerci Maccari, com a tela "Semeadura em Tempos Sombrios I".

O prémio artístico internacional é organizado pelo museu Pinacothéque desde 2015 e visa lançar ou reforçar anualmente a carreira de artistas a nível internacional.

Luxemburgo financia acesso à água em Cabo Verde

O encarregado de negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, diz que o Grão-Ducado está orgulhoso por ter ajudado o arquipélago a melhorar o acesso à água.

O Luxemburgo financiou nos últimos quatro anos 13,6 milhões de euros, através do Programa de Apoio ao Setor de Água e Saneamento (incluído no IV Programa Indicativo de Cooperação).

Entre as melhoras alcançadas, Thomas Barbancey destacou que o acesso à água por parte da população aumentou de 66,4% em 2016 para os 70,3% em 2018.

O consumo de água por pessoa em Cabo Verde também aumentou, passando dos 38 litros por dia em 2016 para os atuais 60 litros por pessoa.

Outro projeto do Luxemburgo permitiu a reabilitação de casas de banho e cozinhas em 100 escolas do ensino básico em todo o arquipélago.

O Luxemburgo é um dos principais parceiros de cooperação com Cabo Verde. Os dois países assinaram no ano passado o quinto Programa Indicativo de Cooperação, orçado em 78 milhões de euros, para o período 2021 a 2025.

Grande quantidade de estupefacientes apreendidos no Luxemburgo

As autoridades apreenderam dez quilos de heroína e oito quilos de ecstasy. Os agentes da Inspeção Anti-Droga da Autoridade Alfandegária conseguiram pôr fim a uma rede de tráfico de estupefacientes no Luxemburgo.

Numa primeira operação foi apreendida uma quantidade considerável de heroína e de dinheiro durante a detenção dos traficantes. A investigação permitiu desvendar que estes importavam e vendiam os estupefacientes em território nacional.

Numa outra operação policial, os agentes luxemburgueses, em colaboração com os seus homólogos alemães, apreenderam mais de oito quilos de ectasy, proveniente da Holanda.

Ministro Jean Asselborn reúne-se com homólogos do Benelux

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, participa entre esta segunda e terça-feira na reunião anual do Comité de Ministros do Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), em Bruxelas. Este organismo é responsável pela definição das orientações políticas e das prioridades de colaboração da União do Benelux.

O encontro vai servir para se fazer o balanço dos resultados obtidos em 2021, ano sob a presidência belga. Jean Asselborn e os seus homólogos deverão ainda aprovar a agenda para 2022, que vai ser presidida pelo Luxemburgo.

Ainda esta terça-feira, Asselborn vai participar, também em Bruxelas, na reunião do Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia para debater, entre outros assuntos, o alargamento do bloco comunitário, o Estado de Direito na Polónia e os valores da UE na Hungria.

