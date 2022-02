Entre os adolescentes, há 14.500 que receberam a dose de reforço.

Luxemburgo. Há 4.849 crianças dos 5 aos 11 anos com vacinação completa

Até ao momento, 4.849 crianças dos 5 aos 11 anos têm vacinação completa. Já entre os 12 e os 18 anos, o número sobe para 31.133 crianças. Há ainda mais de 14.500 adolescentes que receberam a dose de reforço.

Os números foram divulgados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, durante o encontro desta quinta-feira com os representantes do serviço de mediação de Crianças e Jovens, Charel Schmit e Ines Kurschat.

Ainda segundo os dados do Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, mais de 145 crianças que estiveram hospitalizadas na clínica pediátrica "Kannerklinik" tinham covid-19. Mais de metade eram bebés e recém-nascidos, refere a ministra.

Estiveram ainda internadas 15 crianças em idade escolar devido à síndrome inflamatória multissistêmica, que está associada à Covid-19. Pela positiva, até agora não foi registado nenhum óbito entre crianças e jovens.

No encontro, Paulette Lenert garantiu aos provedores das Crianças e Jovens que o Observatório Nacional de Saúde está a acompanhar de perto a evolução da saúde mental de crianças e jovens.

Alerta laranja. Tempestade vai piorar sexta-feira no Luxemburgo

O Luxemburgo vai estar sob alerta laranja entre as 16h e as 20h desta sexta-feira. São esperados ventos fortes, com rajadas até aos 110 km/h ou 120 km/h.

O Meteolux apela aos residentes para terem atenção redobrada, sobretudo nas estradas, já que os ventos fortes podem provocar derrube de árvores e voo de objetos.

Depois da tempestade Dudley, com origem na Escandinâvia, é a vez de a tempestade Eunice assolar o Luxemburgo, já a partir de hoje.

Esta nova tempestade está a formar-se no oceano Atlântico e vai dirigir-se, sobretudo, para o Reino Unido e Países Baixos. No Luxemburgo será sentida com menor intensidade.

Luxemburgo. Primeiro mês de 2022 com 133 pedidos de asilo

As autoridades luxemburguesas registaram 133 pedidos de proteção internacional no passado mês de janeiro. São menos três do que em dezembro de 2021.

Do total, 39 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 27 da Eritreia, oito do Sudão e oito da Venezuela. Os outros 51 pedidos referem-se a cidadãos de outros países.

Segundo os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total dos 133 pedidos, as autoridades luxemburguesas trataram 115, tendo atribuído no mês passado 41 estatutos de refugiado e 22 estatutos de proteção subsidiária.

Houve outras 10 pessoas que foram transferidas em janeiro do Grão-Ducado para outros Estados-membros e no sentido inverso o Luxemburgo recebeu 12.

Ucrânia: Bombardeamentos ouvidos em cidade do leste do país

Bombardeamentos foram hoje ouvidos perto de Stanytsia Luganska, cidade no leste da Ucrânia sob controlo das forças do Governo, que terá sido alvo de bombardeamentos também no dia de ontem.

De acordo com jornalistas da agência francesa de notícias AFP, os bombardeamentos eram audíveis nesta localidade da linha da frente que separa militares ucranianos e separatistas pró-russos, onde na quinta-feira foi atingida uma creche.

Entretanto, a presidência russa admitiu estar preocupada com o novo surto de violência entre forças de Kiev e separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, já que a crise russo-ocidental ainda se mantém muito tensa.

“O que está a acontecer no Donbass é muito preocupante e potencialmente muito perigoso”, disse hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Rússia anuncia exercícios militares para este sábado

A Rússia anunciou que irá conduzir exercícios de forças estratégicas este sábado, incluindo lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro, no meio de uma crise com o Ocidente devido à tensão com a Ucrânia.

Os exercícios vão estar sob a supervisão do Presidente Vladimir Putin, disse o Ministério da Defesa numa declaração esta sexta-feira.

De acordo com Moscovo, estarão envolvidos soldados do Distrito Militar Sul da Rússia, forças aeroespaciais, forças estratégicas e as frotas russas do Norte e do Mar Negro.

Segundo o Ministério, estas manobras visam "testar a prontidão" das forças envolvidas e a "fiabilidade das armas estratégicas nucleares e não nucleares".

FC Porto vence Lazio e coloca-se em vantagem na luta pelos 'oitavos' da Liga Europa

O FC Porto colocou-se ontem em vantagem no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa a Lazio, por 2-1, graças a um 'bis' de Toni Martínez.

Zaccagni colocou os romanos em vantagem aos 23 minutos, mas Toni Martínez bisou, aos 37 e 49, e colocou os 'dragões' em vantagem na eliminatória.

O FC Porto vai visitar a Lazio no dia 24 de fevereiro, na segunda mão do 'play-off'. Já o Sporting de Braga foi derrotado em casa dos moldavos do Tiraspol, por 2-0.

O luxemburguês Sebástien Thill marcou o primeiro golo, de grande penalidade, e Adama Traoré fez o segundo. O Braga recebe os moldavos também no dia 24 de fevereiro.

