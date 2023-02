O Governo gastou 2,4 mil milhões de euros, desde setembro de 2021, em medidas para combater os altos preços da energia.

Luxemburgo gastou 2,4 mil milhões para travar crise energética

Entre todos os 27 países da União Europeia (UE), o montante gasto pelo Luxemburgo é, em termos absolutos, o oitavo mais baixo, mas per capita é o país que mais gastou para mitigar os altos preços energéticos, com uma média de 3.765 euros por pessoa.



Segundo uma análise do instituto belga Bruegel, no conjunto da UE foram gastos 681 mil milhões de euros em medidas para tentar travar a subida dos custos da energia.

Em termos absolutos, a Alemanha foi o país que mais gastou nesta matéria, com 268 mil milhões de euros, seguida pela Itália (99,3 mil milhões de euros) e França (92,1 mil milhões de euros).

UE. Luxemburgo com a quarta mais alta previsão de crescimento em 2023

A Comissão Europeia calcula que a economia luxemburguesa vai crescer 1,7% em 2023, ou seja, três décimas menos do que os 2% do ano passado.

Segundo as previsões divulgadas esta segunda-feira, trata-se da quarta maior taxa de crescimento prevista na União Europeia. À frente do Luxemburgo estão apenas a Irlanda, com 4,9%, Malta (3,1 %) e Roménia (2,5 %), enquanto a Suécia deverá ser o único Estado-membro a fechar o ano com uma contração, de 0,8 %.

Para 2024, o crescimento no Grão-Ducado deverá aumentar para os 2,4%, apontam os dados do Comissão Europeia. Quanto à inflação, a Comissão Europeia prevê para o Luxemburgo 3,1% em 2023 e 2,7% em 2024.

Abono de família. Montante base sobe para 299 euros em abril

O montante base do abono de família vai subir para 299,85 euros em abril, com a indexação adiada no ano passado.

O montante base do abono de família vai subir para 299,85 euros em abril, com a indexação adiada no ano passado.

Ao abrigo do sistema de indexação salarial, também o abono de família sobe 2,5%. Este mês, o montante único por criança aumenta para 292,54 euros este mês.

Segundo as contas feitas pela Rádio Latina, com o ‘index’ de abril, o montante base do abono subirá então para 299,85 euros. Este é o valor atribuído por criança até aos cinco anos de idade. A partir dessa idade, há um acréscimo consoante o grupo etário do menor. Já as famílias com filhos nascidos antes de 1 de agosto de 2016 continuam abrangidas pela antiga lei do abono, em que o montante aumenta em função do número de filhos.

Além de salários, reformas e abonos, também os serviços de saúde aumentam 2,5% sempre que o sistema de indexação é acionado.

Mais de 66 mil trabalhadores recebem o salário mínimo social

Salário mínimo. Qualificados ganham mais 20% do que não-qualificados Os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam também menos 20%.

O salário mínimo social do Luxemburgo abrange mais os homens do que as mulheres e mais os jovens do que as pessoas com mais idade. Para além disso, os setores do “comércio e da reparação de automóveis” são os que têm mais trabalhadores remunerados com o salário mínimo social.

Após a revalorização de 3,1%, em janeiro último, e das duas indexações deste ano (em fevereiro e próximo mês de abril), o salário mínimo vai atingir os 2.508 euros brutos para um trabalhador não qualificado e os 3.009 euros para um trabalhador qualificado.

Salário mínimo para qualificados chega aos 3.000 euros em abril Parte das atualizações deve-se ao aumento do custo de vida no Luxemburgo.

Ora, segundo a revista Paperjam que cita a Inspeção-Geral da Segurança Social, 38.726 trabalhadores recebem o salário mínimo não qualificado, ou seja 7,6% dos trabalhadores.

Relativamente aos trabalhadores qualificados, são 27.891 a receber o salário mínimo social, o que representa 5,5% do emprego.

Feitas as contas, mais de 66 mil trabalhadores recebem o salário mínimo social no Luxemburgo.

Empresas não conhecem bem a lei sobre os estágios, diz UEL

As empresas não conhecem bem a legislação sobre os estágios. Quem o diz é a União das Empresas Luxemburguesas (UEL), para quem o recurso a estagiários pode ser, a longo prazo, uma das soluções para a penúria de mão de obra no país.

UEL quer código do trabalho que dê mais flexibilidade a trabalhadores e empresas A pandemia mudou a forma de trabalhar. A União das Empresas está a analisar o fenómeno.

Numa curta nota, a UEL sublinha que os estágios nas empresas são um “instrumento-chave para preparar os jovens para a vida em empresa, tanto ao nível da formação como em termos de orientação profissional”.

O organismo lembra que a lei, alterada em 2020, distingue dois tipos de estágio: os estágios curriculares e os estágios práticos facultativos que visam a aquisição de experiência. Ora, o código do trabalho luxemburguês enquadra estes dois tipos de estágio, estipulando condições de acesso, duração e indemnização.

Perante aquilo que considera ser uma ferramenta com muito potencial, o organismo convida as empresas a entrarem em contacto com os conselheiros das organizações patronais que fazem parte da UEL, para se informarem melhor sobre o assunto.

Inflação. Próxima reunião tripartida já tem data marcada

A próxima reunião tripartida já tem data marcada. De acordo com a revista Paperjam, Governo, sindicatos e patrões voltam a sentar-se à mesma mesa no próximo dia 3 de março, no castelo de Senningerberg.

O encontro vai servir para discutir “as próximas medidas a pôr em prática no âmbito do Pacto de Solidariedade 2.0”. Recorde-se que, segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a inflação deverá situar-se nos 3,4% este ano e nos 4,8% em 2024. Mesmo assim, as medidas tomadas pelo Executivo para fazer frente à escalada dos preços terão ajudado a conter a inflação.

No entanto, face às previsões, salários e pensões vão ser indexados este mês e provavelmente também no final do ano. Além disso, a tranche que foi adiada em julho do ano passado será paga em abril. Segundo a Paperjam, que cita a União das Empresas Luxemburguesas (UEL), cada uma das parcelas deverá custar cerca de 800 milhões de euros aos empregadores.

Testemunhou um incêndio em Rumelange?

A polícia está à procura de testemunhas de um incêndio em Rumelange, na segunda-feira, por volta das 23h40, em frente a um prédio de apartamentos da rue Émile Lux, em Rumelange.

Vários arbustos e caixotes do lixo arderam, mas os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se alastrasse a duas outras habitações e não há registo de feridos. Mesmo assim, o caso está a ser investigado. Há relatos de ruídos que poderão ser provenientes de um petardo e de fogo de artifício lançado naquela noite em Tétange. A polícia não descarta que os dois episódios estejam relacionados.

Quem tiver visto um veículo suspeito ou pessoas suspeitas nas imediações do local do incêndio àquela hora ou que tenha outras informações úteis sobre o caso, deve contactar a polícia de Esch-sur-Alzette, através do número 244 50 1000 ou por e-mail, para police.esch@police.etat.lu.

Mais de mil motoristas de autocarro dispostos a abandonar o setor

Mais de mil condutores de autocarros da União Europeia (UE) dizem estar dispostos a abandonar o setor dos transportes. Este é o resultado de uma sondagem levada a cabo a nível europeu pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (EFZ).

A razão deste descontentamento deve-se a uma proposta por parte da Comissão Europeia que visa rever o tempo de condução e de descanso dos condutores. A central sindical LCGB, maioritária no setor dos autocarros no Luxemburgo, também se diz preocupada com essa proposta.

O Executivo de Bruxelas propôs recentemente o alargamento dos dias de trabalho consecutivos para 12 dias, tanto nos trajetos nacionais como internacionais. Uma outra medida passa por dividir as pausas diárias em partes de 15 minutos ou ainda mais curtas, espalhadas ao longo do dia de trabalho, o que resulta na perda de pausas diárias regulares para os motoristas.

No inquérito realizado no início deste ano, ao qual participaram 1.300 motoristas da UE, 80% dos condutores declararam que seria difícil ou mesmo quase impossível garantir a segurança dos passageiros, caso essas medidas entrassem em vigor. Oitenta e cinco por cento dos sondados dizem ainda temer um aumento da fadiga, da pressão e do stress.

Construção. Pedreiros e instaladores sanitários entre as profissões mais procuradas De acordo com a ADEM, a penúria de mão de obra é transversal a todas as profissões do ramo.

Segundo a LCGB, o setor dos transportes já se dirige para uma penúria de motoristas devido ao envelhicimento da mão de obra atual. A central sindical acrescenta ainda que apesar dos salários dos motoristas serem atraentes no Grão-Ducado, os jovens têm tendência a optar por uma profissão menos flexível.

Razões que levam a LCGB a apoiar o pedido da Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes para que a Comissão Europeia reveja a sua proposta e coloque a segurança dos condutores e dos passageiros em primeiro lugar.

LuxLeaks. Tribunal europeu condena Luxemburgo

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decretou que o Luxemburgo violou o artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ao violar a liberdade de expressão do lançador de alerta francês Raphaël Halet.

O tribunal condenou o Luxemburgo a pagar a Halet 15 mil euros, por danos e prejuízos, e mais 40 mil euros por custos. Raphaël Halet tinha sido condenado pelo tribunal luxemburguês por divulgar documentos que revelaram o escândalo de evasão fiscal LuxLeaks.

Esta terça-feira, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos avaliou em recurso que o interesse público vinculado àquela informação prevaleceu sobre os efeitos nocivos decorrentes de sua divulgação.

Raphaël Halet e Antoine Deltour trabalharam na consultora PwC e estão na origem do escândalo LuxLeaks, que revelou em 2014 acordos entre grandes multinacionais com as autoridades fiscais luxemburguesas para pagarem menos impostos em troca de declararem os seus lucros neste país.

Sismo/Turquia. “As pessoas não têm nada. É duro ver isto”, diz bombeiro luxemburguês

Dois dos luxemburgueses que estão na Turquia no âmbito da operação de intervenção humanitária por causa dos violentos sismos que sacudiram o sul do país e o norte da Síria falaram esta manhã aos jornalistas por videoconferência.

Turquia. “As pessoas não têm nada. É duro ver isto”, diz bombeiro luxemburguês Elementos da equipa luxemburguesa de intervenção na Turquia descrevem um cenário de absoluta destruição. “Quem não está aqui não consegue imaginar o que se passa”, conta um deles.

Joé Beckius e Alain Lang, da equipa de intervenção humanitária da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estão em Hatay, no sul da Turquia. Questionado pela Rádio Latina sobre aquilo que mais o chocou desde que chegou ao local, Joé Beckius falou na imensa destruição que deixou sobreviventes sem absolutamente nada.

Sobre as necessidades no terreno, fraldas, sacos-cama, roupa e tendas são alguns dos artigos mais urgentes, que testemunham uma situação sanitária extremamente difícil. Oiça aqui as declarações dos dois voluntários luxemburgueses.

Itália aprova decreto que limita atividade de navios de resgate humanitário

O decreto do governo italiano que regula as atividades dos navios de resgate humanitário no Mediterrâneo foi hoje aprovado pela Câmara de Deputados, apesar das críticas das organizações não-governamentais.

De acordo com o decreto, os navios administrados por organizações não-governamentais (ONG) devem solicitar imediatamente às autoridades que lhes atribuam um porto seguro após ter efetuado um resgate humanitário, em vez de permanecerem no mar e tentar ajudar outras pessoas.

As organizações arriscam multas pesadas e o arresto dos navios se não cumprirem as regras impostas pelo Governo italiano.

