Luxemburgo com problemas em comprar armas para enviar para a Ucrânia

O Luxemburgo não vai enviar mais as poucas armas que tem para a Ucrânia. Como solução, o ministro da Defesa, François Bausch, ordenou a compra de armas no mercado internacional para ajudar os ucranianos.

O Governo assinou um contrato para a compra de seis mil lançadores de foguetes múltiplos Grad, da era soviética, mas conseguiu entregar apenas 600, ou seja, 10%, do previsto, segundo uma publicação do conceituado jornal norte-americano The New York Times.

Em causa estará a falta de peças do fabricante da República Checa, que ficou à mercê de fornecedores russos e de países que recusam exportar equipamentos para serem usados na guerra em curso.

Com problemas em encontrar armas da era soviética, o Luxemburgo está à procura de alternativas e, segundo o jornal norte-americano, já conseguiu até agora contratos de 94 milhões de dólares junto de fabricantes de armas britânicos, holandeses, polacos e franceses.

No início da guerra, o Luxemburgo chegou a enviar, do seu arsenal, cerca de 100 sistemas de mísseis antitanque para Ucrânia. Foi o máximo que o Ministério da Defesa conseguiu fazer, para não pôr em risco a sua capacidade de prontidão militar.

De lá para cá, a aposta tem sido comprar armas para entregar diretamente à Ucrânia, mas não tem sido fácil devido à escassez de armas e de peças de fabrico.

As forças armadas do Luxemburgo têm cerca de mil soldados e contam com um avião de carga, dois helicópteros partilhados com a polícia grã-ducal, vários veículos pesados, como jipes Humvee e algumas dezenas de viaturas Dingo de última geração, de reconhecimento de combate.

Artigo: Henrique de Burgo | Foto: Arquivo LW