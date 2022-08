A psicóloga e presidente da Amazing Kids alerta para a importância de uma estratégia de prevenção do bullying no país.

Associação Amazing Kids

“Luxemburgo está atrasado na luta contra o bullying”

A psicóloga e presidente da Amazing Kids alerta para a importância de uma estratégia de prevenção do bullying no país.

A presidente da associação Amazing Kids considera que o Luxemburgo continua a fazer muito pouco contra o bullying nas escolas. Ouvida pela Rádio Latina, a psicóloga Catherine Verdier foi curta e direta: o país está atrasado nesta luta.



Segundo a responsável, não existe no grão-ducado um conceito de prevenção do bullying.

Catherine Verdier considera, no entanto, que o Ministério da Educação está a acordar para o assunto e começa a compreender que é preciso agir porque o problema não se vai resolver sozinho.

Recentemente o caso das agressões perpetradas por um gangue juvenil chocaram a comunidade. De acordo com o jornal Luxemburger Wort, o grupo “17Antissistema” – também conhecido como “17” e “1Block7” –, composto por cerca de 40 jovens, alguns com menos de 14 anos, selecionava vítimas ao acaso, para as agredir e humilhar. Toda a situação era filmada e depois divulgada na Internet para o autor se vangloriar da agressão.

Para Catherine Verdier, esta tendência de filmar tudo não é surpreendente.

Ainda sobre o caso do grupo “17Antissistema”, o Wort noticiou entretanto, que alguns dos líderes do gangue foram detidos pela polícia. Cinco menores foram apanhados em flagrante delito, sendo que dois deles foram colocados no centro penitenciário de Dreiborn.





