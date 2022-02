Se toda a humanidade vivesse como o Luxemburgo seriam necessários oito planetas .

Atualidade em síntese 14 FEV 2021

Luxemburgo esgota hoje recursos ambientais do planeta

O Grão-Ducado esgotou hoje, os recursos ambientais para todo o ano. Trata-se do “Overshoot-Day”. O Luxemburgo situa-se assim em segunda posição, logo atrás do Qatar e à frente dos Estados-Unidos que vai atingir esse dia a 13 de março.

Segundo os especialistas, se toda a humanidade vivesse como o Luxemburgo seriam necessários oito planetas para responder às suas necessidades de consumo.

O Luxemburgo continua a regredir nesta matéria, ultrapassando cada vez mais cedo o limite de recursos ambientais da Terra. Ainda em 2019 e 2020 o dia era assinalado a 16 de fevereiro, passando este ano para 14 de fevereiro.

O problema da pegada ecológica nacional vem de diversos fatores que passam pela alimentação, transportes e práticas de consumo excessivo.

Luxemburgo aconselha cidadãos a abandonarem a Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus recomenda que os cidadãos luxemburgueses deixem a Ucrânia se a sua presença não for indispensável.

Tendo em conta as crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia, o ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus actualizou os seus conselhos de viagem para a Ucrânia. Uma recomendação que já foi adotada por inúmeros países.

Os luxemburgueses residentes actualmente na Ucrânia são convidados a contactar a Embaixada Belga em Kiev ou increver-se na plataforma MyGuichet.

Ucrância. Zelensky convida Biden a visitar Kiev nos próximos dias

O Presidente da Ucrânia convidou ontem o seu homólogo norte-americano a visitar Kiev nos próximos dias, alegando que isso seria um “sinal poderoso” para aliviar a tensão devido à ameaça de um ataque militar russo.

De acordo com a Presidência ucraniana, os dois chefes de Estado discutiram a situação de segurança na Ucrânia, face ao destacamento de mais de 100 mil soldados russos junto à fronteira do país e trocaram informações sobre a ameaça da Rússia de uma eventual invasão.

Segundo a mesma fonte, os líderes ucranianos e norte-americano também reafirmaram a unidade de posições sobre a "importância de continuar os esforços políticos e diplomáticos para desbloquear o processo de paz" para o leste da Ucrânia e restaurar a estabilidade na zona.

Embaixador ucraniano diz que país pode abandonar intenção de integrar NATO

A Ucrânia pode abandonar a sua intenção de ingressar na NATO para evitar um confronto militar com a Rússia, disse hoje o embaixador ucraniano no Reino Unido, Vadym Prystaiko.

Em declaração à BBC, o embaixador indicou que o seu país seria "flexível" quanto ao seu objetivo de ingressar na Aliança Atlântica, sublinhando que a Ucrânia é um país "responsável", após o Presidente russo, Vladimir Putin, ameaçar entrar num conflito armado.

A Ucrânia não é membro da Aliança Atlântica, mas manifestou interesse em entrar na organização militar ocidental, uma decisão que é vista como uma linha vermelha para o Kremlin.

A tensão entre Kiev e Moscovo aumentou desde novembro passado, depois de a Rússia ter estacionado mais de 100.000 soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética.

Apesar dos esforços diplomáticos, a diminuição da escalada militar e da tensão não foi alcançada até agora.

Aligeiramento das medidas no Grão-Ducado

Desde 11 de fevereiro, que o Luxemburgo conheceu um aligeiramento das medidas sanitárias. O sistema 2G+ do CovidCheck passou para o sistema 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo), na Horeca, desporto e atividades culturais. A exceção continua a ser nas estruturas da Saúde, onde o regime 3G+ continua a vigorar, isto é, os visitantes têm de fazer um teste rápido no local.

O regime 3G no local de trabalho passou a ser opcional para empresas do setor privado, mas continua a ser aplicado no setor público.

A quarentena para quem teve contacto com alguém que testou positivo está suspensa. Por outro lado, o isolamento para infetados continua obrigatório, mas é possível sair desta condição após testar negativo dois dias seguidos.

JIF convoca Greve das Mulheres e lembra que "nada mudou"

A Journée Internationale des Femmes (JIF) vai voltar a marchar pela igualdade de género e apela à participação de todos os que se queiram juntar. A terceira Greve das Mulheres está agendada para o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 17h, na Place de la Gare.

O coletivo apresenta uma série de reivindicações que não difere muito dos anos anteriores. Isto porque, recorda a plataforma feminista, "nada mudou" com a crise sanitária; pelo contrário, as desigualdades sociais e laborais acentuaram-se.

A justiça e igualdade salariais, a redução do número de horas de trabalho e o direito à habitação estão entre as reivindicações centrais da organização.

A marcha deverá ser sujeita a um perímetro restrito, entre o Glacis e a Philharmonie, à semelhança do que tem acontecido com as manifestações contra as medidas anti-covid.

Para a organização a delimitação do espaço é "um escândalo", pois coloca a luta feminista "em pé de igualdade com os manifestantes anti-vacinas" e constitui "um ataque ao direito fundamental de manifestação".

Luxemburgo mantém triplo A

Duas agências de classificação financeira confirmaram a classificação triplo A do Luxemburgo. As agências S&P Global e DBRS Morningstar confirmaram a classificação de crédito do Luxemburgo com uma perspectiva estável, a melhor classificação possível.

Para a ministra das Finanças Yuriko Backes, esta confirmação "sublinha a solidez da política económica e fiscal do governo antes e durante da crise sanitária".

Redação Latina | Lusa



