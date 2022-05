Obter melhores preços e facilitar a coordenação entre os diferentes países da UE são os objetivos.

Atualidade em síntese 18 MAI 2022

Luxemburgo equaciona comprar armas juntamente com outros países da UE

O Grão-Ducado está a ponderar comprar armas juntamente com outros países da União Europeia (UE). Uma informação avançada esta terça-feira pelo ministro da Defesa, François Bausch, durante a reunião dos ministros da Defesa da UE, em Bruxelas.

Segundo o ministro, a compra conjunta de armas seria uma boa solução por duas razões principais. Em primeiro lugar isso permitiria obter melhores preços e em segundo lugar facilitaria a coordenação entre os diferentes países.

François Bausch acrescentou que uma tal abordagem também ajudaria o Luxemburgo a atingir o objetivo estabelecido pela NATO, que consiste em gastar 2% do PIB em defesa. O Luxemburgo situa-se atualmente abaixo desse valor com 0,65% do PIB.

O ministro da Defesa frisou que, para já, ainda não foi abordada a forma como a compra conjunta de armas se iria processar.

Zelensky fala ao parlamento do Luxemburgo a 2 de junho

Luxemburgo vai ser a próxima paragem do périplo virtual de Volodymyr Zelensky pelos parlamentos de todo o mundo. O presidente ucraniano vai discursar diante da Câmara de Deputados na quinta-feira, 2 de junho.

O chefe de Estado da Ucrânia vai participar na sessão parlamentar por videoconferência, à semelhança do que aconteceu em todos os discursos que fez perante os representantes eleitos de mais de 25 países em todo o mundo.

As intervenções de Zelensky têm sido marcadas, em quase todos os casos, pelas referências a acontecimentos históricos do país a que se dirige— em Portugal, por exemplo, evocou o 25 de abril—, que utiliza para aproximar os deputados e cidadãos locais da situação que está a ser vivida pelos ucranianos.

O Luxemburgo tem estado na linha da frente no apoio à Ucrânia desde o início da guerra e está entre os cinco países do mundo que mais ajudaram o país, tendo alocado 0,38% do seu PIB para esse fim.

Xavier Bettel. Guerra obrigou o Luxemburgo a “mudança de paradigma, porque é uma guerra”

A guerra na Ucrânia está a dar origem a “imagens a que não estávamos habituados na Europa, com milhares de pessoas a fugir do país”, declarou ontem o primeiro-ministro Xavier Bettel.

Bettel insistiu na “necessidade de ajudar a Ucrânia, vítima deste conflito”, sublinhando ainda os seus “contactos regulares com o Presidente e o Primeiro-Ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky e Denis Chmyhal.

Recordou também o envio de ajuda humanitária “de mais de quatro milhões de euros” e o acolhimento de 5.000 refugiados.

Em relação às entregas de armas, Bettel reconhece que ocorreu “uma mudança de paradigma, porque é uma guerra”.

Homem suspeito de ameaçar de morte Bettel e Lenert começa a ser ouvido no tribunal

Começa esta quarta-feira (18 de maio) o processo judicial do homem que ameaçou de morte o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O caso remonta ao verão do ano passado, quando Bettel e Lenert receberam cartas com ameaças de morte. O suspeito é um homem de 37 anos. As ameaças surgiram quando o Governo apresentou novas medidas sanitárias anti-covid, nomeadamente a generalização do CovidCheck. Na altura a segurança pessoal de Xavier Bettel foi reforçada.

Para além destes dois membros do Executivo, também houve cartas enviadas a outras pessoas, como a burgomestre da capital, Lydie Polfer, ou ainda à Caixa Nacional da Saúde.

O homem arrisca ser condenado a uma pena de prisão de cinco anos.

Bruxelas alerta para risco de "grave rutura" de gás na UE no próximo inverno

A Comissão Europeia alerta para o risco de uma “grave rutura de abastecimento” de gás no próximo inverno na União Europeia, devido aos problemas no fornecimento russo, propondo mais armazenamento e admitindo o recurso ao mecanismo de compras conjuntas.

O alerta é feito no rascunho da comunicação sobre o pacote energético, que deverá ser divulgado hoje, pedindo Bruxelas uma “rápida adoção do regulamento sobre armazenamento”.

Ao mesmo tempo, a instituição pede aos países da UE que atualizem os seus planos de contingência, solicitem aos operadores de transporte que acelerem medidas técnicas para aumentar o fluxo e ainda que realizem “acordos de solidariedade bilateral pendentes entre países vizinhos”, já que só 18 dos 27 países têm este tipo de infraestruturas para armazenar gás natural.

Rui Costa multado por declarações após derrota com Gil Vicente

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi ontem multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência de declarações após a derrota com o Gil Vicente (2-1), em fevereiro.

O processo disciplinar, resulta numa multa de 1.150 euros e foi movido por “eventual comportamento incorreto violador de deveres gerais”.

Após a derrota, o presidente dos ‘encarnados’ disse que era “hora de dizer basta”, quanto às arbitragens dos jogos das ‘águias’.

Portugal arranca Europeu de sub-17 com goleada frente à Escócia

A seleção portuguesa goleou ontem a Escócia por 5-1 na estreia no Grupo D do campeonato da Europa de sub-17, numa partida disputada em Lod, Israel, que foi dominada pela equipa das ‘quinas’.

Com este triunfo, Portugal lidera o Grupo D com três pontos, os mesmos da Suécia, que venceu a Dinamarca (2-1). No próximo jogo, a seleção portuguesa vai enfrentar os suecos, em partida agendada para sexta-feira.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP