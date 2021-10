A afirmação é do Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, que recusa, no entanto, alarmismos.

Pandemia

Luxemburgo entrou na quarta vaga da covid-19

A afirmação é do Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, que recusa, no entanto, alarmismos.

O Grão-Ducado entrou na quarta vaga da pandemia de covid-19. A afirmação é do Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, que em declarações esta quarta-feira à Rádio Latina recusa alarmismos.

Apesar de a taxa de indecência de infeções com o novo coronavírus ter duplicado desde o início do mês, o médico considera que a situação epidemiológica "não é preocupante", sobretudo quando comparada com a de outubro do ano passado.

Ao ponto de o país ter voltado a aceitar 'doentes covid' do estrangeiro. No caso, um "paciente de Arlon", na Bélgica. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, por seu lado, fala em manter a vigilância e avaliar a situação diariamente para adaptar a estratégia de combate à pandemia.

A partir da próxima segunda-feira entra em vigor a segunda fase da nova 'lei covid', com o CovidCheck a ser obrigatório para trabalhadores e clientes de bares, cafés, discotecas e restaurantes. A partir desse dia, também as outras empresas do setor privado e as do público poderão aderir voluntariamente ao CovidCheck, abrindo a possibilidade de sanções para os trabalhadores que recusarem apresentar um passe sanitário válido. As sanções podem ir desde uma advertência ao despedimento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.