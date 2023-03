O Luxemburgo foi dos primeiros países da UE a apoiar a Ucrânia com armas letais.

Luxemburgo entregou 74 milhões de euros em material militar à Ucrânia

O Luxemburgo foi dos primeiros países da UE a apoiar a Ucrânia com armas letais.

Entre fevereiro do ano passado e março deste ano, o Luxemburgo entregou material militar à Ucrânia num valor de 74,4 milhões de euros. Para além disto, o Grão-Ducado encomendou ainda equipamento militar num valor de 25 milhões de euros. Uma informação avançada pelo ministro da Defesa, François Bausch, numa resposta parlamentar.

Para além do equipamento militar, o Luxemburgo também participou com ajuda humanitária para a Ucrânia, no valor de 12 milhões de euros, dos quais 8,5 milhões através de organizações como a Caritas e a Cruz Vermelha. Mais de 4 milhões de euros foram para material médico e de comunicação.

Ainda recentemente, o ministro da Defesa declarou que “o Luxemburgo foi dos primeiros países da UE a apoiar a Ucrânia com armas letais. Fê-lo desde os primeiros dias da agressão”. Em 2022, 60% do orçamento de Defesa do Grão-Ducado foi para a Ucrânia.

Artigo: Susy Martins / Foto: Anatolii Stepanov/AFP