Férias, feriados, licenças, pensões. União das Empresas fala em medidas contraditórias face ao desafio da falta de mão de obra no país.

Falta de mão de obra

Luxemburgo entre os países da UE com mais férias e feriados

O Luxemburgo figura entre os países da União Europeia (UE) com mais dias não trabalhados, isto é, férias e feriados, de acordo com dados compilados pela União das Empresas Luxemburguesas (UEL).

Somando o número de férias e feriados, o Grão-Ducado aparece no quinto lugar da tabela, com um total de 37 dias não trabalhados: 26 de férias e 11 feriados.

Espanha lidera a classificação, com 44 dias (30 de férias e 14 feriados), seguida da Estónia (39 dias: 28 dias de férias e 11 feriados), Áustria (38 dias: 25 dias de férias e 13 feriados) e Finlândia (38 dias: 24 dias de férias e 14 feriados).

No outro extremo da lista está Malta com 23 dias não trabalhados (nove de férias e 14 feriados). Já em Portugal são 35 os dias não trabalhados: 22 de férias e 13 feriados.

Vinte e cinco licenças especiais. "Consequências pesadas para empresas e economia"

Estes dados surgem num comunicado da UEL a propósito da falta de mão de obra no Luxemburgo. A união das empresas volta a alertar para o facto de, além de férias e feriados, há ainda no país uma série de 25 licenças e folgas especiais. A UEL frisa que, além disso, licenças como a de paternidade aumentaram de dois para dez dias, ao passo que a parental por exemplo, foi reformada atraindo agora muitas mais pessoas: o número de beneficiários cresceu 41% entre 2017 e 2021.

O organismo fala num acumular de dias não trabalhados que pode ter “consequências pesadas para as empresas e economia”.

Perante a situação, a união das empresas lembra a importância de adaptar o quadro legal de forma a tornar a organização do trabalho mais flexível e permitir às empresas gerir estas ausências.

Pessoas reformam-se cedo demais?

A generosidade do sistema de reforma tem também um papel essencial no que toca a disponibilidade de mão de obra no Luxemburgo, vinca a UEL.

Muitos trabalhadores reformam-se aos 61 anos e a taxa de emprego das pessoas dos 55 aos 64 anos é de 44%, um das mais baixas na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). E isto é algo que a UEL lamenta por considerar que é insustentável ao nível do envelhecimento natural da população e financiamento das reformas a longo prazo, mas também porque isso implica uma “perda de transmissão de saber entre gerações”.

O organismo faz ainda referência ao absentismo por questões de saúde, que, em 2022, ultrapassou as taxas registadas em 2020 e 202.

Com todas estas razões em pano de fundo, a UEL apela aos responsáveis pelo desenvolvimento socioeconómico que tornem o país o mais atrativo possível no mercado de trabalho internacional. Isto porque, dias de férias, feriados, baixas médicas e reformas originam uma redução do tempo de trabalho efetivo, alerta a entidade patronal.

