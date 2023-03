O ator Fábio Godinho e a historiadora Dominique Santana participam num dos filmes.

Luxemburgo e Portugal estão a produzir cinema juntos

O fundo de co-desenvolvimento Luxemburgo-Portugal para projetos audiovisuais vai apoiar dois projetos cinematográficos com um valor total de 100 mil euros.



Esta iniciativa foi criada em 2021 e junta o Film Fund Luxembourg e o Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal e visa apoiar projetos audiovisuais bilaterais e reforçar o intercâmbio entre profissionais do cinema dos dois países.

Os projetos selecionados são a série de ficção "Desassossego", dirigida por Joana Rocha de Bastos Rodrigues e Frederico Cerejeiro. Este trabalho inclui várias participações, incluindo a historiadora brasileira-luxemburguesa Dominique Santana e o ator lusodescendente Fábio Godinho. A subvenção da parte do Luxemburgo é de 20 mil euros e de Portugal 30 mil euros.

O segundo projeto selecionado é a longa-metragem "Medo do Desconhecido", de Edgar Pêra, co-produzido pela luxemburguesa Wady Films e pela portuguesa 'Bando À Parte'. A subvenção do Luxemburgo é de 25 mil euros do Luxemburgo e 25 mil de Portugal.

