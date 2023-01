Cerca de 60 mil portugueses emigraram em 2021, representando mais 15 mil do que no ano anterior.

Atualidade em síntese 12 JAN 2023

Luxemburgo é o sexto país para onde mais emigram portugueses

Cerca de 60 mil portugueses emigraram em 2021, representando mais 15 mil do que no ano anterior.

Segundo dados do Observatório da Emigração de Portugal agora publicados, o Reino Unido foi o principal destino dos portugueses, com 12 mil emigrantes. Já o Luxemburgo é citado como o sexto país para onde os portugueses mais emigram, com 3.885 entradas no Grão-Ducado, em 2021.



Também nesse ano, 1.141 portugueses adquiriram nacionalidade luxemburguesa.

Ainda entre os países preferidos pela emigração portuguesa estão Espanha (8.000), Suíça (8.000), França (6.000) e Alemanha (6.000).

Mário Pedro de Almeida é o novo embaixador de Portugal no Luxemburgo

Portugal tem um novo embaixador no Luxemburgo. Trata-se de Mário Pedro de Almeida, que substitui António Gamito no cargo.

A nomeação foi decretada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e publicada em Diário da República, sendo que o decreto entrou em vigor a 30 de novembro de 2022.

Mário Pedro de Almeida era até agora diretor do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O novo diplomata nasceu em Lisboa e tem 58 anos. É licenciado em Direito e começou a carreira diplomática em 1991.

Comunais. Cerca de 11 mil portugueses recenseados. Faltam 64 mil

A 30 de dezembro último, eram 11.701 os portugueses inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho, segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e Integração.

O número corresponde a 15,4% do total de residentes lusos que preenchem os requisitos para votar em junho mas que ainda não estão recenseados. Apesar de cerca de 64.000 não estarem ainda registados, a taxa é superior à percentagem total de estrangeiros recenseados.

De acordo com os números do ministério, a 30 de dezembro havia 28.657 não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais, de um total de 256.401, o que equivale a uma taxa de 11,2%. Leia o artigo na íntegra, clicando aqui.

BEI concede 300 milhões de euros para financiar três satélites luxemburgueses

O Banco Europeu de Investimento (BEI), com sede em Kirchberg, anunciou um empréstimo no valor de 300 milhões de euros à empresa luxemburguesa Sociedade Europeia de Satélite (SES).

Este montante é o empréstimo mais elevado alguma vez concedido pelo BEI a uma empresa no Luxemburgo e vai servir para financiar três satélites da empresa sediada em Betzdorf.

Os satélites vão fornecer serviços de streaming de internet e de banda larga a partir de 2024 e vão cobrir a Europa Ocidental, África e Oriente Médio.

Luxemburgo com dois novos agentes de ligação na Europol

O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, visitou esta quarta-feira a sede da Europol em Haia, Holanda. O encontro serviu para apresentar dois novos agentes da polícia que reforçaram este mês a presença do Luxemburgo na Europol.

Acompanhado pelo diretor-geral da Polícia, Philippe Schrantz, a visita do ministro luxemburguês serviu também para as duas partes reiteraram o compromisso na luta contra o terrorismo e o crime organizado.

A Europol tem como missão apoiar os seus Estados-membros na prevenção e luta contra todas as formas graves de criminalidade organizada e internacional, cibercriminalidade e terrorismo.

Capital em 69° lugar entre as cidades mais seguras do mundo

A Cidade do Luxemburgo faz parte do 'top 100' das cidades mais seguras do mundo. Segundo um recente estudo do portal Numbeo, que compara as diferentes estatísticas e padrões de vida de cidades à volta do mundo, a capital do Grão-Ducado aparece em 69° lugar de um total de 416 cidades.

A Cidade do Luxemburgo apresenta uma classificação de segurança de 71,3 pontos e uma taxa de criminalidade de 28,7 pontos, à frente de cidades como Singapura, Genebra, Madrid ou Lisboa, com a capital portuguesa a ocupar o 75° lugar do ranking das cidades com menor índice de criminalidade.

O estudo teve em conta fatores como custo de vida, trabalho desempenhado, amizades na cidade ou distância de casa. No 'top 10', Abu Dhabi, (Emirados Árabes Unidos), Doha (Catar), Taipé (Taiwan) são as cidades com menos crimes. No sentido inverso, Caracas (Venezuela), Pretória (África do Sul) e Durban (África do Sul) são as cidades menos seguras do mundo.

Parlamento vai debater direito a pagar com ‘cash’ após petição de português

O Parlamento vai discutir o direito a pagar com dinheiro vivo. O debate, que ainda não tem data marcada, surge na sequência de uma petição pública lançada por Jorge Simões.

Mais de cinco mil pessoas subscreveram a iniciativa do luso-luxemburguês, que quer que o direito a pagar com ‘cash’ seja inscrito na constituição luxemburguesa e que todos os comércios, associações e instituições privadas ou públicas sejam obrigadas a aceitar notas e moedas.

Numa entrevista à Rádio Latina, em novembro passado, Jorge Simões explicou o porquê de, em plena era digital, defender a continuidade de notas e moedas. Saiba mais aqui.

Marc Angel é candidato à vice-presidência do Parlamento Europeu

O luxemburguês ambiciona preencher o lugar deixado vago após a detenção da grega Eva Kaili.

O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D) anunciou a candidatura do eurodeputado luxemburguês Marc Angel a vice-presidente do Parlamento Europeu.

Angel habilita-se, assim, a ocupar a posição deixada vaga no Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas por Eva Kaili, em prisão preventiva desde o mês passado após ter sido implicada num escândalo de corrupção envolvendo o Catar.

Taxas de juro na habitação continuam a subir

Tanto as taxas de juros variáveis como as fixas continuam a subir. Estas últimas sofreram um aumento em outubro, ultrapassando os 3%. Em novembro, atingiram 3,33%.

Embora o aumento dos preços no imobiliário tenha vindo a diminuir nos últimos meses, com um crescimento médio de 2,4% no início de outubro em relação ao ano anterior, as perspetivas não são animadoras para os próximos meses neste mercado.

Há vários elementos que pesam no setor da construção: à explosão dos custos dos materiais e da energia, junta-se um aumento substancial dos salários e das taxas de juro.

Pico da gripe atingido no Luxemburgo

O pico de casos de gripe sazonal foi atingido antes do Natal, com cerca 2.500 casos. Desde então o número de novos casos tem diminuído.

Uma informação avançada pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à RTL. Este perito alerta, no entanto, que esta descida de casos coincidiu com o encerramento das escolas, com as férias coletivas e de muitas pessoas ficarem em casa nessa altura. Daí as autoridades da Saúde estarem atentas à evolução da situação, nomeadamente com o desencadeamento de uma segunda vaga.

Relativamente à covid-19, Jean-Claude Schmit frisa que nestes meses de janeiro e fevereiro é preciso voltar a normalizar a situação nos hospitais, abolindo o espaço dedicado à ‘covid’ nas urgências. A introdução de uma tal fileira nos hospitais fez com que o tempo de espera nas urgências, durante as festas de fim de ano, fossem muito longos. Os casos de gripe, de bronquiolite e de SARS-CoV-2 fizeram com que a situação estivesse muito tensa nos hospitais do Luxemburgo, durante o mês de dezembro.

Polícia procura informações sobre despejo ilegal

A polícia grã-ducal está à procura de testemunhas sobre um despejo ilegal de lixo, num caminho de terra batida entre Ell e Roodt, perto da fronteira belga.

Foram depositados, em plena natureza, metais, plásticos, objetos eletrónicos, madeira, roupas e sacos de lixo doméstico, entre a tarde da passada sexta-feira e a manhã de sábado.

A polícia grã-ducal lançou um apelo a testemunhas para tentar identificar os autores do despejo ilegal, assim como os veículos envolvidos no seu transporte e a origem do lixo. Qualquer informação deverá ser comunicada à esquadra de polícia de Atert.

Zelensky afirma que combates prosseguem em Soledar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que os combates prosseguem em Soledar, uma pequena localidade no leste da Ucrânia, que o grupo mercenário russo Wagner alegou ter conquistado.

No seu discurso diário, Zelensky diz que “o Estado terrorista [Rússia] e seus propagandistas estão a tentar fingir um sucesso em Soledar, mas “a luta continua”.

Rússia convoca reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia

O representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Dimitri Polianski, anunciou que o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião sobre a Ucrânia na próxima semana, a pedido de Moscovo.

A Rússia convocou ainda para 20 de janeiro uma outra reunião, esta informal, do Conselho de Segurança da ONU sobre o bombardeamento ucraniano, em dezembro, de zonas controladas pelas forças russas na região de Donbass, no leste da Ucrânia.

A Rússia decidiu convocar uma reunião porque esta quinta-feira o Conselho de Segurança irá debater, a pedido do Japão, "o Estado de Direito entre as nações".

FC Porto está nos quartos de final da Taça de Portugal

O FC Porto, detentor do troféu, apurou-se ontem para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 4-0 na receção ao Arouca, em jogo com um 'hat trick' do espanhol Toni Martinez.

O FC Porto vai defrontar nos quartos de final o Académico de Viseu, da II Liga, que ontem venceu o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Braga apura-se para os 'quartos' da Taça com reviravolta em cinco minutos

O Sporting de Braga apurou-se ontem para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 3-2, com uma reviravolta em cinco minutos.

O Sporting de Braga, vencedor da Taça em 1965/66, 2015/16 e 2020/21), vai defrontar nos quartos de final o Benfica, que na terça-feira venceu o Varzim, da Liga 3, por 2-0.

