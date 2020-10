Luxemburgo é dos países onde menos dias se trabalha para comprar o novo iPhone 12 Pro

O Luxemburgo é o terceiro país onde menos se trabalha para poder comprar o novo iPhone 12 Pro.

O Luxemburgo é o terceiro país onde menos se trabalha para poder comprar o novo iPhone 12 Pro.

De acordo com o ranking iPhone Index 2020 da empresa de análise do mercado e do comportamento dos consumidores Picodi, os residentes no Grão-Ducado só precisam trabalhar em média 6,6 dias para comprar o iPhone 12 Pro (modelo de 128 Gb), que vai estar disponível nas lojas Apple do Luxemburgo a partir de 13 de novembro.

Com um salário mensal bruto de 5.483 euros (65.801 euros anuais, segundo o Statec), o estudo refere que o Luxemburgo é dos países onde se ganha mais rapidamente o dinheiro necessário para comprar a novidade da Apple, a partir de 1.120 euros.

Tal como nos anos anteriores, o ranking é liderado pela Suíça (4,4 dias) e pelos Estados Unidos (6,1 dias). Em Portugal é preciso trabalhar em média 26 dias, na Bélgica 10,9, em França 10,5 e na Alemanha 9,7 dias.

Os resultados são baseados nos preços oficiais da Apple praticados em cada país e no salário médio* de cada Estado.

*O salário médio é a média por pessoa de todos os salários tidos em conta. Para calcular o salário médio juntam-se todos os salários pagos e depois o total é dividido pelo número total de pessoas que recebem o salário.

