Atualidade em síntese 26 NOV 2021

Luxemburgo. Duas grávidas hospitalizadas pós-vacinação ‘anticovid’

Duas mulheres residentes no Luxemburgo tiveram de ser hospitalizadas depois de terem sido vacinadas conta a covid-19. A informação é avançada no relatório mensal de farmacovigilância que dá conta dos efeitos secundários potencialmente provocados pelas vacinas “anticovid”, entre 4 de outubro e 1 de novembro. Convém sublinhar que são casos suspeitos pós-vacinação mas não cientificamente comprovados de terem sido provocados pela toma da vacina ‘anticovid’.

A primeira hospitalização diz respeito a uma gravidez gemelar, em que um dos fetos morreu no útero, enquanto o outro bebé nasceu sem complicações. No segundo caso suspeito de hospitalização verificaram-se malformações do feto, que levaram à interrupção da gravidez.

Até agora, 2.041 grávidas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Luxemburgo, sendo que as investigações sobre as repercussões da vacina nas grávidas ainda estão em decorrer.

Mais de 3.400 casos positivos nas escolas desde início da rentrée escolar

O número de casos positivos tem aumentado nas escolas nos últimos dias, o que reflete a atual situação no país que enfrenta a quarta vaga da pandemia de covid-19. Desde o início da rentrée escolar, a 15 de setembro e até 21 de novembro, as autoridades sanitárias contabilizam 3.438 infeções em alunos e professores.

No ensino fundamental, há registo de 2.234 casos, enquanto que no ensino secundário registam-se até ao momento 1.204 infeções. Os dados são revelados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar do Partido Cristão Social (CSV).

Segundo os governantes, a utilização de autotestes rápidos no setor da Educação tem sido importante. Há duas semanas, por exemplo, 40% das novas infeções nas escolas foram descobertas graças aos autotestes.

As hospitalizações de crianças devido ao SARS-CoV-2 são extremamente raras, sublinha Claude Meisch, que acrescenta que até à data, nenhuma criança morreu no país devido à covid-19.

Neve coloca todo o país em alerta amarelo a partir das 18h

O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo a partir das 18h00 desta sexta-feira e até à meia-noite.

De acordo com o Instituto luxemburguês de Meteorologia (Meteolux), o alerta estende-se a todo o país. A acumulação da neve poderá chegar aos três centímetros m no sul do país, enquanto que no norte poderá atingir seis centímetros.

O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".

POST vai encerrar duas agências em Esch-sur-Alzette

A empresa Post vai encerrar mais duas agências no sul do país. Uma em Esch-Lallange e outra na “Bielener-Strooss”.

Para a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), esta política levada a cabo pela empresa dos correios é antisocial, sobretudo para as pessoas de idade e pessoas vulneráveis, que estão dependentes do apoio dos funcionários nos balcões físicos das agências.

Ainda segundo a ULC, o encerramento de cada vez mais filiais também contribui para a desertificação de certas localidades, obrigando as pessoas a percorrer quilómetros para poderem ter acesso a uma agência. Uma situação que também prejudica o comércio local.

França alarga terceira dose aos maiores de 18 anos

A partir deste sábado, todos os franceses com mais de 18 anos podem efetuar uma marcação para receberem uma terceira dose da vacina anti-covid, caso tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses.

Já a partir de 15 de janeiro, os passes sanitários de quem decidir não tomar a dose de reforço serão desativados, impedindo assim o acesso a locais públicos como espetáculos, restaurantes ou bares.

No que diz respeito a medidas preventivas, a utilização da máscara volta a ser obrigatória em todos os locais fechados, incluindo discotecas, e nalguns sítios ao ar livre, por exemplo, nos populares mercados de Natal que se realizam em várias cidades francesas.

Reino Unido proíbe voos de seis países africanos com receio da nova variante

O Reino Unido vai adicionar seis países africanos à ‘lista vermelha’ da covid-19, proibindo temporariamente os voos, devido ao risco associado à nova variante detetada na África do Sul e considerada a “pior até agora”.

A nova variante tem “um número extremamente elevado” de mutações que podem evitar a resposta imunitária criada pela infeção ou vacinação, alertam os especialistas do Reino Unido.

Ainda não foi confirmado nenhum caso desta nova variante no Reino Unido. Há apenas 59 casos confirmados até agora, identificados na África do Sul, Hong Kong e Botswana.

Futebol. Hesperange vai pôr liderança de F91 Dudelange à prova

O jogo Swift Hesperange - F91 Dudelange é o destaque da 13ª jornada da Liga BGL de futebol, que se joga este fim de semana.

A equipa comandada por Carlos Fangueiro, que é líder com os mesmos 27 pontos do que o Racing Luxemburgo, tem uma deslocação difícil ao terreno do Hesperange. O jogo está marcado para este domingo, às 16h.

A jornada arranca no sábado, com uma única partida, que vai opor o Hamm Benfica, último classificado com três pontos, ao Progrès Niederkorn, às 16h de amanhã.

Portugal conhece adversário nas meias-finais dos ‘play-offs’

A seleção portuguesa de futebol conhece hoje o adversário nas meias-finais dos ‘play-offs’ europeus de apuramento para o Mundial2022, num sorteio no qual será cabeça de série, juntamente com Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales.

Portugal falhou, há duas semanas, a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo, pelo que terá agora uma segunda oportunidade para ‘carimbar’ o ‘passaporte’ para o Qatar, ainda que, para isso, tenha de ultrapassar duas eliminatórias.

O sorteio dos ‘play-offs’ europeus de qualificação está agendado para as 17:00, na sede da FIFA, em Zurique.

Braga adia decisão sobre a continuidade na Liga Europa

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 3-2 no estádio do Midtjylland, em jogo da quinta jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol, e adiou para a última ronda a decisão sobre a continuidade na prova.

O Sporting de Braga foi ultrapassado na liderança do grupo pelo Estrela Vermelha, que se impôs por 1-0 ao lanterna-vermelha Ludogorets e passou a deter um ponto de vantagem (10 contra nove) sobre os minhotos, que receberão os sérvios na última ronda.

