Atualidade em síntese 06 DEZ 2021

Luxemburgo deita mais de 13 mil doses da vacina AstraZeneca para o lixo

Doses fora de validade.

O Luxemburgo destruiu 13.110 doses da vacina AstraZeneca porque a data de validade destes fármacos caducou a 30 de novembro. Uma informação avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar



Devido às diversas polémicas que surgiram à volta desta vacina, esta deixou de ser administrada desde 5 de novembro na população do Luxemburgo. A ministra frisa ainda que o Luxemburgo já não recebe qualquer dose deste fármaco.

A responsável pela pasta da Saúde acrescenta ainda que não foi possível doar essas vacinas a outros países, uma vez que a data de validade estava prestes a caducar.

Ao todo, o Grão-Ducado destruiu 131 frascos da vacina AstraZeneca.

Grão-Ducado prepara-se para reabrir mais um centro de vacinação

O centro de vacinação do Findel vai reabrir. Este centro vai funcionar exclusivamente para a administração das doses de reforço da vacina anticovid-19 e por marcação.

A sua data de reabertura e os respetivos horários, assim como os detalhes para fazer a marcação da toma da vacina serão comunicados ao público assim que as vacinas forem recebidas no país, o que se espera que aconteça a meio desta semana.

Novas regras aumentam número de interessados à vacinação

Quase mil pessoas decidiram vacinar-se numa semana no Luxemburgo.

As últimas medidas anunciadas pelo Governo para conter a quarta vaga da pandemia no país estão “já a dar frutos”, na opinião da ministra da Saúde, Paulette Lenert, em entrevista à RTL.

A partir de 15 janeiro, o CovidCheck (vacinação completa ou recuperação da doença ou rastreio – PCR/48 horas ou teste de antigénio certificado/24 horas –) será obrigatório no trabalho. O Governo quer entretanto proibir os não vacinados de aceder a restaurantes, cafés, concertos, cinemas, mercados de Natal e outras atividades de lazer e desportivas.

Razão pela qual o número de novos vacinados "triplicou na última semana", segundo a ministra da Saúde.

Até ao anúncio do Governo sobre as futuras regras havia em média 300 primeiras vacinações por semana, que agora subiram rapidamente para 900.

Ensino fundamental. Rastreio diário nas escolas luxemburguesas

Os alunos vão ser testados diariamente a partir de quarta-feira e até dia 14 de dezembro. O Governo quer que todos os alunos do ensino fundamental do Luxemburgo sejam testados diariamente durante uma semana, a partir da próxima quarta-feira, dia 8, e até ao dia 14 de dezembro.

A campanha de convite à testagem intensiva, dos mais pequenos, do ensino fundamental e centro de competências, visa combater a propagação do vírus da covid-19 entre a população não vacinada.

Atualmente, a maior incidência de infeções pelo novo coronavírus está a ocorrer nas idades dos 0-14 anos. Só a partir dos 12 anos, as crianças podem ser vacinadas.

Em relação ao ciclo 1, “os pais destes alunos vão receber cinco testes de antigénio para realizar um teste diário com os filhos em casa”.

Os alunos dos ciclos 2 a 4 irão realizar o autoteste diário na escola.

Investigação em curso contra autores dos distúrbios dos protestos de sábado

A polícia grã-ducal investiga os autores dos distúrbios violentos na manifestação de sábado, na Cidade do Luxemburgo. Não houve feridos a lamentar na sequência dos vários confrontos contra as medidas de contenção da pandemia, mas houve danos materiais e todas as violações à segurança que aconteceram estão registadas pela polícia e vão ser investigadas. A promessa foi feita pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, numa conferência de imprensa na manhã de domingo.

Henri Kox assumiu que, no Luxemburgo, os protestos têm sido pacíficos, mas que este realizado na sábado suscitou receios. Ao ponto de preverem novos incidentes junto à casa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corine Cahen. Razão pela qual as residências dos dois governantes estavam vazias e os políticos colocados “em segurança”.

Henri Kox diz que foi “ultrapassado um limite e que não se pode tolerar que tal aconteça”.

Durante a tarde de sábado, os opositores às medidas ‘anticovid’ invadiram vários mercados de Natal, contornando as regras de acesso.

As autoridades estão a analisar e recolher informações sobre os manifestantes mais violentos e, se terão vindo de fora, ou se têm influências de uns grupos mais extremistas do estrangeiro. Isso ainda não está claro, admitiu o governante.

Xavier Bettel reage aos protestes de sábado

Foi nas redes sociais que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, também reagiu aos distúrbios que decorreram durante a manifestação de sábado, na capital. Bettel diz não poder aceitar "o que aconteceu na cidade" durante o decorrer dos protestos que juntaram cerca de duas mil pessoas contra as novas medidas restritivas de contenção da pandemia.

O primeiro-ministro sublinha que "vivemos num país livre e democrático, onde todos podem dar a sua opinião. O direito de manifestar-se e a liberdade de opinião são liberdades importantes. Contudo, acrescenta que como primeiro-ministro, é seu dever garantir o bem-estar do público em geral. Em tempos de pandemia, isso significa que o Governo tem de tomar medidas que nem todos gostam".

Quanto custou o Parlamento em 2020?

O funcionamento da Câmara dos Deputados custou 43,5 milhões de euros em 2020, menos 3,2 milhões do que a verba prevista no Orçamento de Estado do ano passado.

Segundo o secretário geral do Parlamento, Laurent Scheek, esta economia está ligada à pandemia já que se gastou menos em viagens. Em contrapartida houve despesas que não estavam previstas no orçamento, nomeadamente em material audiovisual na altura em que houve sessões parlamentares à distância devido à crise sanitária. A Câmara dos Deputados teve ainda de investir em máscaras e gel desinfetante. Essas despesas cifram-se em 536.000 euros.

A maior parcela, de 14,7 milhões de euros, foi gasta em subsídios, ajudas de custo e descontos para a segurança social dos deputados, ao passo que os salários dos funcionários representaram 12,8 milhões de despesa.

Já os subsídios atribuídos aos partidos traduziram-se em 5,17 milhões de euros.

Aung San Suu Kyi condenada a quatro anos de prisão

A líder deposta Aung San Suu Kyi foi hoje condenada em Myanmar (antiga Birmânia) a quatro anos de prisão, por incitar à agitação popular e violar regulamentos sanitários da covid-19. O antigo Presidente Win Myint foi condenado à mesma pena.

Desde o golpe militar, em 01 de fevereiro, Aung San Suu Kyi tem sido alvo de várias acusações, incluindo incitamento à corrupção, sedição e fraude eleitoral.

A líder deposta arrisca dezenas de anos de prisão se vier a ser condenada pelos crimes de que é acusada.

ONU homenageia Jorge Sampaio pelo apoio a refugiados

As Nações Unidas homenageiam hoje Jorge Sampaio, numa cerimónia em que Portugal procura dar continuidade à ideia lançada pelo ex-Presidente português de criar um mecanismo de resposta rápida para situações de emergência no ensino superior.

Intitulada "Solidariedade não é facultativa, é um dever" -- uma frase que Jorge Sampaio escreveu no seu último artigo -, a cerimónia conta com intervenções do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do atual alto representante da Aliança das Civilizações e do ministro português.

Afeganistão: Mulheres vítimas de violência abandonadas na 'era Talibã'

A rede de apoio às mulheres e raparigas vítimas da violência de género no Afeganistão foi desfeita após a chegada ao poder dos talibãs, em meados de agosto, revelou hoje uma investigação da Amnistia Internacional (AI).

A organização de defesa e promoção dos direitos humanos adianta que na investigação foram entrevistadas 26 sobreviventes e prestadoras de serviços, que denunciaram que o novo regime talibã libertou detidos da prisão, incluindo muitos condenados por crimes de violência de género, além de ter encerrado serviços de apoio às vítimas.

Muitos sobreviventes, bem como funcionários de abrigos, advogados, juízes, funcionários do Governo e outros envolvidos nos serviços de proteção, estão agora em risco de violência e de morte, segundo a AI, cuja investigação decorreu entre 26 de outubro e 24 de novembro, tendo entrevistado seis sobreviventes e 20 outras pessoas envolvidas na rede de apoio.

“As mulheres e raparigas que sobreviveram à violência de género foram abandonadas no Afeganistão. A sua rede de apoio foi desmantelada e os locais de refúgio praticamente desapareceram”, disse Agnès Callamard, secretária-geral da AI.

A Amnistia apela à comunidade internacional para que avance com financiamento imediato e a longo prazo para repor os serviços de proteção e para retirar do país sobreviventes e prestadores de cuidados “que enfrentam um perigo iminente”.

