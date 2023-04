O Luxemburgo continua a cumprir a meta estabelecida pela União Europeia (UE) sobre a redução do consumo de gás.

Atualidade em síntese 05 ABR 2023

Luxemburgo continua a reduzir consumo de gás natural

O Luxemburgo continua a cumprir a meta estabelecida pela União Europeia (UE) sobre a redução do consumo de gás.

Segundo o mais recente balanço, publicado este mês de abril pelo Ministério da Energia, entre 1 de agosto de 2022 e 31 de março de 2023, a redução acumulada é de -26,3%, quase o dobro da meta europeia de -15%.



Já no mês de março, a redução do consumo de gás natural correspondeu a -20,5%, em comparação com o período de referência de 2017 a 2022.

O objetivo de redução do consumo em -15% estava previsto terminar no passado dia 31 de março, mas foi prolongado pelos ministros da Energia da UE por mais um ano, até 31 de março de 2024.

Quanto à redução do consumo de eletricidade, também diminuiu entre junho de 2022 e março de 2023, em 4,09%.

Comunais 2023. Recenseamento. “Faltou uma campanha de larga escala como na pandemia”

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

A ASTI aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais. A organização de apoio a imigrantes reconhece alguns dos esforços que foram feitos, mas lamenta que, em muitos casos, a tarefa de apelar ao voto tenha sido deixada para os próprios estrangeiros, como no caso da campanha dos chamados ‘multiplicadores’, cuja maioria são estrangeiros.

Escutado pela Rádio Latina numa altura em que a taxa de não-luxemburgueses inscritos é de apenas 16%, Sérgio Ferreira, diretor político da ASTI, alertou para o perigo de uma democracia onde grande parte da população não vota.

Marcelo Rebelo de Sousa. “Portugueses têm uma vida de muito trabalho” no Luxemburgo O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou para a Rádio Latina a fraca adesão dos portugueses à campanha de inscrição nos cadernos eleitorais.

O prazo ainda não terminou, mas o tempo está a esgotar-se. O recenseamento pode ser feito até ao dia 17 de abril. Em pleno período de férias da Páscoa, a ASTI teme que a atual taxa de estrangeiros inscritos não venha a sofrer grandes alterações nos próximos dias. Leia aqui o artigo na íntegra.

Ministério Público arquiva caso de visita domiciliária do partido déi Lénk

O Ministério Público arquivou o caso relacionado com uma ação porta-a-porta do partido déi Lénk, na Cidade do Luxemburgo.

Henri Eippers, porta-voz do Ministério Público, refere num comunicado de imprensa que, após uma recente denúncia do partido Pirata da capital, as autoridades decidiram "arquivar o caso sem procedimento criminal". Segundo a lei eleitoral, pode ser aplicada uma multa de 500 a 5.000 euros a qualquer pessoa que tenha visitado a casa de um ou mais eleitores, com fins eleitorais.

Mas no entender do Ministério Público, a visita "não constituiu uma violação da lei", já que tinha como objetivo "envolver mais os residentes não-luxemburgueses no processo eleitoral da comuna, devido a atual baixa taxa de inscrição".

Até 31 de março de 2023, a Cidade do Luxemburgo era a comuna com a menor taxa de inscrição de estrangeiros nos cadernos eleitorais, com 11,9%, sendo ao mesmo tempo aquela com a mais alta taxa de residentes estrangeiros, com cerca de 71%. A nível nacional, estão inscritos atualmente cerca de 41 mil estrangeiros, ou seja, 16,1% do total de 257 mil potenciais eleitores. O prazo de inscrição nos cadernos eleitorais termina às 17h do dia 17 de abril.

Falta pagar 1,7 milhões em multas de carros com matrícula estrangeira

Os condutores com veículos de matrícula estrangeira que tenham circulado em excesso de velocidade no Luxemburgo em 2022 ainda têm de pagar cerca de 1,7 milhões de euros.

Em resposta a uma pergunta parlamentar, a ministra da Justiça indicou que, no ano passado, 74% das multas por excesso de velocidade foram pagas diretamente. As restantes foram enviadas para os condutores por carta registada, mas, até agora, apenas 10,9% fizeram o pagamento.

Em fevereiro soube-se que, em 2022, mais de 310 mil condutores foram 'apanhados' pelos radares de controlo de velocidade no Luxemburgo. Destes, 1.262 tinham matrícula portuguesa.

Secretário de Estado do Vaticano visita Luxemburgo

O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, inicia hoje uma visita de trabalho de dois dias ao Luxemburgo.

O cardeal será recebido pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e depois pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Assselborn.

O número 2 do Vaticano terá ainda encontros com o Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, no Palácio grão-ducal, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen.

"Fraude do neto" anda a circular no Luxemburgo

Se receber uma mensagem de um número desconhecido a fazer-se passar por um familiar, pode ser uma tentativa de fraude.

Um familiar em apuros pode ser razão suficiente para que uma pessoa disponibilize quantias avultadas de dinheiro na hora. É esta a premissa da chamada "fraude do neto", levada a cabo através de SMS ou WhatsApp e cujos alvos são pessoas mais velhas.

Estátua “Mãe e Filho” deixou a Place des Martyrs. Volta daqui a dois anos

É uma mudança provisória. A emblemática estátua “Mother and Child” (“Mãe e Filho”, em português) foi ontem retirada da Place des Martyrs, na Avenida da Liberdade, na cidade do Luxemburgo.

De acordo com o site da revista Paperjam, a estátua de duas toneladas voltará a casa dentro de dois anos, depois de concluídas as obras do parque de estacionamento subterrâneo que está a ser construído naquele local.

A obra “Mother and Child” foi criada em 1983 por Henry Moore.

Aeroporto de Amesterdão proíbe voos noturnos em 2025

O Aeroporto de Amesterdão-Schiphol vai proibir os voos noturnos e os jatos privados para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a poluição sonora.

Os aviões serão proibidos de descolar entre a meia-noite e as 6h e não serão autorizados a aterrar antes das 5h.

Espera-se que as mudanças previstas para um dos maiores centros aéreos da Europa entrem em vigor a partir de 2025-2026.

Johnson & Johnson propõe 8,1 ME para acabar com processos sobre pó de talco

A Johnson & Johnson propôs 8,1 mil milhões de euros para pôr fim a todos os processos nos EUA sobre a venda de pó de talco suspeito de causar cancro.

Segundo a empresa, o acordo, que ainda requer a aprovação do tribunal, "vai resolver justa e eficazmente todas as queixas" de que o talco da farmacêutica norte-americana contém amianto e causa cancro nos ovários.

A Johnson & Johnson afirmou que o acordo não é uma admissão de culpa, e continua a insistir que o pó de talco "é seguro", apesar de ter retirado o produto do mercado norte-americano.

Donald Trump declara-se inocente de 34 acusações criminais - media

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou-se ontem inocente de 34 acusações de falsificação de registos comerciais, de acordo com diversos órgãos de comunicação social.

A alegação de inocência foi feita durante a breve sessão no no tribunal criminal de Manhattan, onde os procuradores revelaram a acusação do grande júri visando o ex-presidente e empresário.

As acusações estão ligadas ao caso de um alegado pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica, Stormy Daniels, que terá servido para comprar o seu silêncio sobre um caso extraconjugal, antes da campanha eleitoral das presidenciais de 2016.

