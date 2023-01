A sétima arte nacional a ser destacada além fronteiras.

Cinema

Luxemburgo com três coproduções na Berlinale 2023

Filme luxemburguês selecionado para Festival de Cinema de Berlim A sétima arte "Made in Luxembourg" continua a dar cartas.

Depois do anúncio, na semana passada, da seleção da longa-metragem de animação "A Greyhound of a Girl", na secção Geração Kplus, há mais duas novidades.



A coprodução luxemburguesa, austríaca, alemã e suíça, "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" (Ingeborg Bachmann – Viagem ao Deserto) será apresentada em competição oficial e em estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim.

Vicky Krieps a interpretar a escritora austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973). O filme está na corrida ao Urso de Ouro. Será apresentado na competição oficial e faz a sua estreia mundial na Berlinale. Foto: Amour fou Luxembourg

A atriz luxemburguesa Vicky Krieps representa o papel principal da escritora austríaca Ingeborg Bachmann. Há ainda vários atores luxemburgueses em papéis secundários, música original do compositor luxemburguês André Mergenthaler, iluminação do lusodecendente Helder da Silva e outros técnicos do Grão-Ducado.

O design, layout, cenários, animação, composição e efeitos especiais de The Siren foram feitos no Luxemburgo, no estúdio Picture Factory. A edição, os efeitos sonoros e a mistura foram feitos pelos Philopon Studios, e a classificação de cores pela Espera Productions. Imagem: BAC Cinéma

Já a longa-metragem de animação "The Siren" (A Sereia), foi selecionada para a secção Panorama. Este filme é coproduzido pela luxemburguesa BAC Cinéma – David Grumbach, e tem design, layout, cenários, animação, composição, efeitos especiais e sonoros, e mixagem produzidos no Grão-Ducado.

Os três filmes selecionados para o festival de cinema de Berlim, que decorre entre 16 e 26 de fevereiro, têm o apoio do Film Fund Luxembourg.

Artigo: Henrique do Burgo | Foto: AFP