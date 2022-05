As mascaras deverão deixar de ser obrigatórias nos transportes públicos, comboios, elétricos e autocarros do Grão-Ducado.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 24 MAI 2022

Luxemburgo. Até final de junho máscara deixa de ser obrigatória nos transportes

A máscara vai deixar de ser obrigatória nos transportes públicos até final de junho. A atual 'lei covid' deixa de estar em vigor nessa altura e o Governo do Luxemburgo apresentou a nova lei na segunda-feira.



Também na semana passada, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou que as máscaras deixariam em breve de ser obrigatórias nos transportes públicos, comboios, elétricos e autocarros do Grão-Ducado.

O Executivo alerta que a crise sanitária ainda não terminou, mas que a situação estável na Europa e o facto de haver menos complicações graves tornam possível o levantamento desta restrição.

O Luxemburgo tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada.



Luxemburgo regista mais 261 novos casos e uma morte por covid-19

Nas últimas 24 horas, o Grão-Ducado contabilizou 261 novos casos de covid-19. Há ainda mais uma nova morte relacionada com a doença a registar.

Nos hospitais, há 7 doentes internados em enfermaria e um doente a receber tratamento nos cuidados intensivos.

Cerca de 10 mil trabalhadores vão ser abrangidos pelo desemprego parcial

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 527 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de junho, de um total de 543 solicitações.



Ao todo, 10.185 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial, menos 1.499 do que no mês precedente (11.684).



O Ministério da Economia refere em comunicado que dos 527 pedidos acordados, 470 referem-se ao mecanismo especial covid, 54 são do setor de manufatura e três referem-se ao vínculo da dependência económica.



Conselho de Ministros vai finalmente abordar projeto de lei sobre canábis para fins recreativos

Depois da canábis para fins terapêuticos, a canábis para consumo recreativo. O Conselho de Ministros vai finalmente analisar o projeto de lei sobre a canábis para consumo recreativo. Pelo menos é o que está previsto para o mês de junho, com o texto praticamente finalizado. Uma informação avançada pela ministra da Justiça, Sam Tanson, no Parlamento.

A intenção de despenalizar, ou pelo menos aligeiar, o consumo, cultivo e venda da planta consta do programa de coligação governamental. E após anos de adiamentos, o projeto de lei vai ser finalmente abordado em Conselho de Ministros.

A ideia era legalizar a produção, a venda e o consumo de canábis, mas o projeto de lei apresentado no final do ano passado limita o cultivo a quatro plantas por agregado familiar. Uma pequena plantação para consumo caseiro, já que o diploma proíbe o consumo de canábis no espaço público.

O Governo não descriminaliza a venda da planta, mas tenciona aligeirar as sanções. A posse de três gramas de canábis, no máximo, poderá ser sancionada com uma multa de 145 euros, sem que haja repercussões judiciárias. Isto é, sem processos judiciais e sem que o delito conste no registo criminal.

Maçãs e peras portuguesas entre as frutas com mais pesticidas na Europa

As maçãs e peras cultivadas em Portugal estão entre as frutas com maior quantidade de pesticidas perigosos, indica um estudo europeu, com dados de 2019.

O estudo, elaborado pela Rede Ação Pesticida, que junta 600 ONG europeias, fala num "aumento drástico de fruta vendida ao público com resíduos dos pesticidas mais tóxicos" na Europa.

Segundo o documento divulgado esta terça, as maçãs e peras portuguesas estão no segundo lugar do ranking da maior proporção de frutas contaminadas em 2019. Em 85% das peras portuguesas testadas e em 58% de todas as maçãs testadas foi encontrada contaminação por pesticidas perigosos.

Os responsáveis alertam que a contaminação poderá conter combinações químicas que multiplicam os riscos para a saúde.

Foram analisadas cerca de 97 mil amostras de variedades de fruta fresca cultivada na Europa e quase uma em cada três foi contaminada em 2019.

Metade das cerejas tinham sido contaminadas com pesticidas, um terço de todas as maçãs estavam também contaminadas, o mesmo acontecendo com cerca e metade das peras e metade dos pêssegos.

Pilotos da Ryanair na Bélgica ameaçam com greve no verão

Os pilotos da Ryanair na Bélgica poderão estar em greve este verão, caso uma paralisação venha a acontecer noutros países europeus, e em solidariedade com os colegas da empresa a operar nestes Estados.

O pré-aviso de greve foi feito pelos três sindicatos belgas, incluindo a Associação Belga de Cockpit (BECA), citados pelo jornal online The Brussels Times.

Na semana passada, sindicatos de cinco países europeus, incluindo a Bélgica, já tinham ameaçado com uma paralisação das tripulações de cabine, devido ao desrespeito da companhia pelo staff e no que toca aos valores dos salários que consideram injustos.

Os sindicatos dizem que a Ryanair não concordou com um "diálogo genuíno" durante as conversações, abrindo a porta a novas greves em toda a Europa em junho.

Em particular os sindicatos belgas da empresa acusam a companhia de contornar os compromissos assumidos em 2019 em respeitar a lei nacional.

Alegações repetidamente rejeitadas pela empresa que acusou os sindicatos de "abandonarem as negociações" e de perturbarem os planos de viagem dos clientes, citados pelo The Brussels Times.

Muitos residentes do Luxemburgo e da Grande Região utilizam os aeroportos de Bruxelas e Charleroi, onde a empresa tem uma forte presença, e podem, portanto, ser também afetados por esta paralisação.

Tentaram matar Putin pouco depois da invasão da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, foi alvo de um atentado pouco depois de ordenar a invasão da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. Uma informação agora avançada pelo chefe da direção-geral de Informações do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kyrylo Budanov.

"Houve um atentado para assassinar [Vladimir] Putin... Inclusivamente diz-se que foi atacado, não há muito tempo, por representantes do Cáucaso", acrescentou Kyrylo Budanov numa entrevista publicada na edição desta terça-feira do jornal Ukrainska Pravda, de Kiev sem precisar mais detalhes.

O chefe dos serviços de informações da Ucrânia disse que se tratam "de informações que não são públicas". "Foi uma tentativa absolutamente falhada que, na realidade, aconteceu.

Foi há cerca de dois meses", disse Kyrylo Budanov sem precisar, em concreto, o autor do suposto ataque contra o chefe de Estado da Rússia.

Estas informações não foram confirmadas por fontes independentes tal como outras informações de Kiev, divulgadas nos últimos dias, sobre a suposta preparação de um golpe de Estado na Rússia contra o presidente Vladimir Putin.

Ucrânia: Governador de Lugansk diz que a região “é agora como Mariupol”

O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, disse que a situação “está à beira de ser crítica” e que a região do leste da Ucrânia “é agora como Mariupol”, cidade deixada em ruínas por ataques russos.



“Os russos estão a avançar em todas as direções ao mesmo tempo e trouxeram um número absurdo de caças e equipamento”, disse o governador na plataforma Telegram.



Haidai acusou também as tropas de Moscovo de implantar táticas de “terra queimada” em toda a região.



Também o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está a utilizar tudo à sua disposição na batalha pela região leste do Donbass.



Coreia do Sul diz que Norte lançou míssil balístico intercontinental

A Coreia do Sul revelou esta quarta-feira que a vizinha Coreia do Norte testou um míssil balístico intercontinental e dois outros mísseis balísticos.

Se for confirmado, será o primeiro lançamento de um míssil intercontinental desde março. Com os novos disparos de mísseis, ascendem a 18 os lançamentos da Coreia do Norte desde o início do ano.

Pyongyang está a testar tecnologia que deverá permitir que os mísseis sejam manobrados após o lançamento, incluindo "tecnologia de deslizamento hipersónico", o que poderá dificultar a interceção por parte de sistemas de defesa antimísseis.

Futebol. Mamer e Hostert lutam por uma vaga na Liga BGL

O primeiro jogo de barragem para a participação na Liga BGL de futebol da próxima época vai ter lugar esta quinta-feira. O Mamer, quarto classificado da Liga de Honra, vai defrontar o Hostert, 14º da Liga BGL.

O jogo vai ser disputado em terreno neutro, no estádio do Beggen, às 19h30 desta quinta-feira.

O outro embate de barragem joga-se no sábado, entre Jeunesse Junglinster (terceiro classificado da Liga de Honra) e Wiltz (13º da Liga BGL). A partida vai ser disputada também em terreno neutro, às 16h, no estádio do Bissen.

Recorde-se que o Hamm Benfica (na próxima época com o nome FC Luxembourg City) e o Rodange foram diretamente despromovidos para a Liga de Honra, enquanto o Mondercange e o Käerjeng subiram ao principal escalão do futebol luxemburguês.

Mourinho diz que Roma está com "mentalidade certa" para vencer Feyenoord

A Roma, de José Mourinho, e o Feyenoord jogam esta noite a final da Liga Conferência de futebol.

Na sua antevisão, José Mourinho disse que os futebolistas da Roma estão concentrados, com alegria e a mentalidade certa para enfrentar os holandeses do Feyenoord.

Se a Roma vencer o jogo, Mourinho será o primeiro treinador a ganhar todos os troféus europeus. O jogo vai ser disputado em Tirana, na Albânia, a partir das 21h.

