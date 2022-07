Depois de um excesso de mortes em 2020, devido a pandemia de covid-19 que assolou o mundo, a situação acalmou ligeiramente em 2021, segundo um novo estudo do Statec.

Luxemburgo. 9% das mortes em 2021 causadas pela covid-19

No Luxemburgo, o impacto da crise sanitária nos números da mortalidade foi muito notório em 2020. Nesse ano, o Estado contou mais 326 mortes (+7,6%) do que um ano antes, de um total de 4.609 mortes registadas em 52 semanas.



No ano seguinte, o Statec revela que foram registadas 4.489 mortes entre a população do Grão-Ducado. Este número é um ligeiro decréscimo de 120 pessoas, em relação a 2020.

Em 2020 e 2021, um total de 916 pessoas morreram de covid-19 no Luxemburgo. Representam 9% de todas as mortes em 2021.

Luxemburgo com 14 casos de varíola dos macacos

Subiu o número de casos de varíola dos macacos no Luxemburgo. O país totaliza 14 casos da doença, segundo a contagem feita até ao dia 20 de julho, informou hoje o Ministério da Saúde.

O número representa uma subida de seis casos face à semana anterior, sendo que, para já, nenhum dos infetados teve de ser hospitalizado.

A nível europeu, 10.604 casos em 36 países e zonas europeias foram notificados ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e à Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de um aumento de 2.370 casos face à semana anterior.

A maior parte dos infetados tem entre 31 e 40 anos de idade e são homens. Há registo de 256 hospitalizações, uma das quais nos cuidados intensivos. Não há indicação de mortes relacionadas com a doença.

Os sintomas da varíola dos macacos são erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores de costas, inflamação dos gânglios linfáticos, calafrios e cansaço.

Governo discute hoje prolongamento do desconto no preço dos combustíveis

O desconto de 7,5 cêntimos por litro de combustível nas bombas de gasolina expira a 31 de julho, ou seja, daqui a nove dias. Mas será que acaba mesmo nesse dia ou a medida vai ser prolongada? Espera-se uma resposta a essa pergunta hoje, após a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo a rádio estatal 100,7, o prolongamento do desconto tem vários adeptos, tais como o Partido Cristão Social (CSV), o ADR e também o Grupo de Mobilidade Energética. Já o Déi Lénk, o partido Pirata e a secção jovem do Déi Gréng, por exemplo, opõem-se à medida.

Para o presidente do Grupo de Mobilidade Energética, Romain Hoffmann, manter esse desconto limita as perdas para as estações de serviço do Luxemburgo, até porque neste momento há combustível mais barato do lado de lá da fronteira.

Essa é também a posição do ADR, que vê no prolongamento da medida, uma ajuda substancial à população, garantindo assim a mobilidade das pessoas. O CSV alinha pelo mesmo diapasão. Ainda no mês passado o partido reivindicou a prorrogação do desconto até 30 de setembro para auxiliar as famílias face ao aumento dos preços dos combustíveis.

Por outro lado, o partido Pirata diz-se contra o prolongamento, qualificando a medida de “irresponsável”. O partido da oposição sublinha que essa ajuda financeira não abrange as pessoas mais vulneráveis. Uma opinião partilhada também pelo partido déi Lénk, que acrescenta que uma ajuda mais orientada para as famílias vulneráveis seria mais eficaz.

Esch-sur-Alzette tem centro para sem-abrigo com doenças crónicas graves

Abriu esta semana (19.07) um centro para pessoas sem domícilio fixo com doenças crónicas graves, em Esch-sur-Alzette. A inauguração ocorreu na presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert, e do burgomestre da capital do sul, Georges Mischo.

Oito pessoas estão atualmente na estrutura que se denomina “L’Escale”, sendo que a autarquia de Esch colocou esse edifício gratuitamente à disposição. Trata-se de pessoas que sofrem de uma doença crónica e que não podem continuar a viver na rua.

Os habitantes passam assim a ter acompanhamento por parte de psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.

Note-se que, no total, o centro pode acolher até 10 pessoas, no máximo.

A ideia de criar este tipo de centro para as pessoas sem-abrigo surgiu durante a pandemia ligada à covid-19. As autoridades sanitárias chegaram à conclusão de que pessoas sem segurança social, habitação e sem rendimento não podiam continuar a viver na rua, sobretudo sofrendo de uma doença grave, uma vez que não tinham um acompanhamento clínico adequado.

O Ministério da Saúde, a organização “Médecins du monde” e o Centro Hospitalar Emile Mayrisch são as instituições responsáveis por este projeto.

Ciências sociais e educativas. Novo curso superior em francês e em regime pós-laboral

Se gostava de tirar um curso superior na área das ciências sociais e educativas, mas não tem tempo, esta notícia é para si. O Luxembourg Lifelong Learning Centre prepara-se para abrir uma nova licenciatura naquela área em francês e em regime pós-laboral.

A licenciatura “Assistant Social, parcours Sciences Sociales et Éducatives” abre as portas no próximo mês de setembro. De acordo com a Câmara dos Assalariados, o novo curso surge para responder a uma “procura urgente”, face a uma “verdadeira penúria de trabalhadores qualificados na área social e educativa”. A provar isso mesmo estão, segundo aquela câmara profissional, os anúncios de ofertas de emprego.

Segundo o organismo, a nova licenciatura será o primeiro curso superior na área dado em regime de formação contínua no país. De acordo com a Câmara dos Assalariados, a ausência de um curso deste tipo tem feito com que muitas “pessoas que trabalham na área social, mas que no passado não tiveram oportunidade de tirar um curso, se encontrem bloqueadas ao nível da evolução da sua carreira profissional”. Situação que acaba por prejudicar o público, tratando-se, neste caso, de uma população vulnerável, isto é, crianças, adolescentes, idosos, toxicodependentes e vítimas de delinquência.

O organismo realça que estas pessoas “precisam de ser acompanhadas por profissionais qualificados, capazes de aplicar modelos teóricos à prática, integrando os aspetos humanos intrínsecos ao setor”.

O novo curso superior do centro da formação contínua será organizado em colaboração com a Hénallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg). As aulas são dadas às quintas-feiras à noite, às sextas e sábados, de modo a permitir aos participantes conciliar curso, trabalho e vida pessoal. A formação decorre em francês e tem uma duração de três anos.

Férias de Verão. Não esquecer revisão do carro antes da partida



Está a chegar a hora de partida para férias. Para muitos portugueses residentes no Luxemburgo, a viagem para Portugal ainda é feita de carro. Cerca de 2000 quilómetros que separam o Grão-Ducado do tão desejado torrão natal.

O ponto mais importante a ter em conta é o estado do veículo. Antes da partida, há certas verificações que se pode fazer em casa, como por exemplo controlar o nível do óleo e da água, e limpar bem o para-brisas, para que a viagem possa ocorrer sem grandes problemas.

No entanto, para verificar a pressão dos pneus ou o estado dos travões é melhor dirigir-se à sua garagem habitual ou então ir ao Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) que faz uma revisão do automóvel.

Esse controlo pode evitar problemas no decorrer da viagem.

Os centros do ACL de Bertrange e Ingeldorf estão abertos excecionalmente aos sábados, entre as 9h e as 12h30, nos dias 23 e 30 de julho.

Aldi abre 18.º supermercado no Luxemburgo

O grupo Aldi prepara-se para abrir o seu 18.º supermercado no Luxemburgo. A nova loja abre já no próximo dia 23 de julho no centro comercial Shopping Center Espace, em Beggen, de acordo com a revista Paperjam.

O novo Aldi ocupará os cerca de mil metros quadrados do antigo Match. As obras de transformação do espaço duraram dois meses e meio e o grupo garante que a tónica foi colocada num conceito de sustentabilidade. Lâmpadas LED e um sistema de recuperação de calor foram duas das escolhas.

A abertura do novo supermercado em Beggen vem consolidar a estratégia de expansão do grupo no Luxemburgo. Segundo escreve o site da Paperjam, a empresa ambiciona estar presente a uma distância de 15 minutos do domicílio de todos residentes.

Passaporte luxemburguês entre os cinco mais poderosos do mundo

O passaporte luxemburguês está entre os cinco mais poderosos do mundo, de acordo com o ranking trimestral da Henley & Partners, que classifica os documentos com o melhor acesso a países de todo o mundo.

O passaporte o luxemburguês permite o acesso a 189 país sem visto, ou com um visto de entrada. Isto é suficiente para garantir o quarto lugar do Grão-Ducado na tabela, posição que partilha com a Finlândia.

No pódio dos documentos mais poderosos do mundo estão o do Japão, que dá acesso a 193 países, o da Coreia do Sul e da Singapura, ambos com 192 países, e o da Alemanha e Espanha, com 190 destinos.

Já Portugal surge em sexto lugar juntamente com França, Irlanda e Reino Unido. Os passaportes destes países permitem entrar em 187 países.

Nos três últimos lugares deste ranking estão Síria, Iraque e Afeganistão, cujos passaportes dão acesso a apenas cerca de 30 destinos.





Taxas de juro sobem. Saiba que impacto podem ter na prestação da casa

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira o aumento em 50 pontos base das suas três taxas de juro diretoras. Esta foi a primeira subida em 11 anos e tem como objetivo travar a inflação.

O aumento das taxas de juro do BCE tem impacto nas subidas e descidas da Euribor, pelo que é esperado um agravamento no valor da prestação das casas para quem tem crédito à habitação.

Acordo para desbloquear exportações de cereais da Ucrânia assinado hoje

O acordo para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos será assinado na hoje em Istambul. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, estará presente.

Para tentar desbloquear a exportação dos cereais russos e ucranianos retidos devido à guerra na Ucrânia, e assim evitar uma crise alimentar global, a metrópole turca foi palco na semana passada de uma reunião de peritos militares da Rússia, Ucrânia e Turquia e de representantes da ONU.

Números avançados pelos 'media' internacionais apontam que mais de 20 milhões de toneladas de cereais e sementes de girassol estão bloqueados nos portos ucranianos do Mar Negro.

Em conjunto, segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia e a Rússia fornecem 28% do trigo consumido no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol.

Japão vai realizar funeral de Estado para Shinzo Abe a 27 de setembro

O Governo japonês decidiu hoje realizar um funeral de Estado a 27 de setembro para o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado a 08 de julho, numa decisão que divide a opinião pública do país.

O líder do partido comunista japonês já se opôs à ideia, dizendo que tais planos implicariam o “apoio total do Governo às opiniões políticas do Sr. Abe, que na realidade estão largamente divididas entre o público”.

A utilização dos impostos estatais para um funeral de Abe também não é consensual entre líderes de oposição. O anúncio do funeral de Estado levou até dezenas de pessoas a protestarem.

O funeral religioso privado de Abe realizou-se na semana passada, num templo em Tóquio, com a presença de cerca de 1.000 pessoas, incluindo políticos e líderes empresariais.

