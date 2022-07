A Lux-Airport criou 270 lugares de estacionamento suplementares para fazer face ao aumento da procura. Mesmo assim, convém reservar.

Férias

LuxAirport. “Se não conseguir reservar estacionamento, tente mais tarde”

A Lux-Airport criou 270 lugares de estacionamento suplementares para fazer face ao aumento da procura. Mesmo assim, convém reservar.

Se está a tentar reservar estacionamento no aeroporto do Luxemburgo e todas as opções estão esgotadas, tente mais tarde. A recomendação é de Alexander Flassak, diretor da Lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo



Contactado pela Rádio Latina, o responsável explicou que há atualizações frequentes no que toca às pré-reservas, pelo que os utentes que não conseguiram reservar devem revisitar o site da Lux-Airport mais tarde. É possível que surja alguma vaga.

Flassak insistiu, no entanto, que é “fortemente recomendado fazer a pré-reserva do estacionamento com antecedência para evitar perder tempo à procura de lugar e acabar por não encontrar um parque disponível”.

Segundo Alexander Flassak, o Findel tem 6.700 lugares de estacionamento, excluindo já aqueles que são arrendados a empresas. Além dos 6.700, a Lux-Airport criou 270 lugares suplementares para fazer face ao aumento da procura este verão. Mesmo assim, grande parte do estacionamento está esgotado.

Note-se que as reservas de estacionamento no aeroporto do Luxemburgo devem ser feitas no site airportparking.lu.

Na semana passada, numa entrevista à rádio 100,7, o diretor da Lux-Airport recomendou também aos passageiros que se dirijam para o aeroporto pelo menos duas horas antes da partida do voo, para garantir que terão tempo suficiente para passar no controlo de segurança. Outro conselho é fazer o check-in online na véspera da viagem.





