Apesar do contexto pandémico, com fortes implicações no setor aéreo, o grupo Luxair registou uma recuperação em 2021.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 16 MAI 2022

Luxair com melhores resultados do que em 2020

Apesar do contexto pandémico, com fortes implicações no setor aéreo, o grupo Luxair registou uma recuperação em 2021.

Segundo refere a empresa em comunicado, as contas de 2021 fecharam com um resultado operacional de -33,7 milhões de euros e um resultado líquido de -2,3 milhões de euros. As perdas são bastante menores do que em 2020, ano em que foram registados -159,8 milhões de euros de resultado operacional e -154,9 milhões de resultado líquido.



Por setores, o destaque do grupo Luxair vai para o frete aéreo, com um novo recorde. Em 2021 foi alcançado pela primeira vez o marco de um milhão de toneladas de carga movimentada no Cargocenter, no aeroporto do Findel. O aumento do volume de carga foi de +19%, atingindo 1.125.000 toneladas (em 2020 o aumento foi de 6%).

No transporte de passageiros, após uma queda de -71% em 2020, a Luxair teve um aumento de 29%, no ano passado, atingindo 516.807 passageiros.

O operador turístico LuxairTours obteve uma recuperação ainda maior, com uma subida de 150% nos pacotes de viagens, com 561.369 passageiros (em 2020 teve uma queda de -70%).

A LuxairServices também apresentou resultados animadores, com mais 48% de passageiros (1.302.350) assistidos pelos serviços de catering. O aeroporto do Findel fechou 2021 com um total de passageiros ligeiramente superior a 2 milhões, um aumento de 41%.

Para 2022, os responsáveis do grupo Luxair preveem um ano "promissor", com mais quatro destinos (total de 89 rotas) e mais reservas, apesar da crise de preços de combustível e energia que afeta a Europa.

Agressões contra passageiros nos transportes públicos aumentaram nos últimos anos

A violência nos transportes públicos é uma questão que continua a preocupar o Governo.

De acordo com as tabelas apresentadas numa resposta parlamentar, tanto nos comboios como nos autocarros, os funcionários dos transportes públicos têm vindo a sofrer com agressões. Em relação às agressões reportadas em comboios: em 2020, contaram-se 153; em 2021, foram 121; e, em 2022, contam-se 46, até agora.

Estes números englobam agressões físicas, verbais, sexuais, ameaças e ameaças com objetos.

Na rede de tram, o pico de agressões a funcionários ocorreu em 2021, com 60 ocorrências, quase o dobro (38) de 2020. Em 2022, registaram-se 17, para já.

Na resposta, os ministros explicam que muitas agressões aos funcionários em 2020 e 2021 tiveram a ver com o não cumprimento das restrições sanitárias, como não usar máscara dentro dos transportes.

Transfronteiriços tiram a máscara nos transportes em França, mas voltam a pôr no Luxemburgo

A partir desta segunda-feira, a máscara deixa de ser obrigatória nos transportes públicos em França. No entanto, os trabalhadores que todos os dias atravessam a fronteira para o Luxemburgo têm de voltar a colocá-la assim que entram no país. Alemanha e Bélgica também mantêm o uso obrigatório nos transportes.

Os trabalhadores transfronteiriços que apanham um comboio regional TER ou um autocarro RGTR terão de ter essa preocupação, mas a SNCF compromete-se a fazer anúncios a bordo dos comboios para lembrar os passageiros no momento em que atravessam a fronteira.

Já a CFL garante que não fará quaisquer verificações adicionais.

Duas crianças feridas em acidente com autocarro escolar na capital

Duas crianças ficaram com ferimentos ligeiros após um acidente que envolveu um autocarro escolar, um carro e outro autocarro, na manhã desta segunda-feira, na Cidade do Luxemburgo.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 8h, entre o Val de Hamm e Pulvermuhl, quando uma condutora perdeu o controlo do seu carro na saída da rotunda de Irrgärtchen em direção do centro do Luxemburgo.

Por razões ainda por esclarecer, o veículo atravessou a faixa oposta e colidiu com o autocarro escolar. Como resultado do impacto, o carro foi projetado de volta para a faixa inicial.

Posteriormente, houve uma segunda colisão com um autocarro em sentido contrário, no qual não havia passageiros.

Duas crianças do autocarro escolar foram transportadas para o hospital infantil com ferimentos ligeiros, depois de terem sido tratados pelos serviços de emergência no local.

A condutora do carro também ficou ferida e foi transportada para o hospital.

Diekirch. Cidade militar vai disponibilizar 16 habitações para refugiados

A cidade militar, em Diekirch, vai disponibilizar 16 habitações para os refugiados. A garantia foi dada pelo ministro da Habitação, Henri Kox, numa resposta parlamentar ao partido DP.



Segundo o governante, as conversações com os responsáveis da cidade de Diekirch e da Cruz Vermelha "estão a correr bem", com vista à atribuição de 16 habitações a famílias de refugiados. Esta atribuição deverá acontecer no mês de julho, altura em que as habitações deverão estar prontas.



A construção da cidade militar ainda não acabou. Prevê-se um total de 124 novas habitações, 60 delas destinadas ao corpo do exército luxemburguês, um parque de estacionamento e a reconstrução do edifício administrativo existente.

Correios. Post emite selos de apoio aos refugiados ucranianos

A POST Luxembourg emitiu dois selos de solidariedade e apoio aos refugiados ucranianos.

Esta emissão é composta por selos de 80 cêntimos e 1,40 euros, respetivamente para envio de carta no Luxemburgo e para envio internacional correspondente à "zona 1", da qual faz parte a Ucrânia.

Todas as receitas de venda destes selos serão doadas pela Post à associação LUkraine, para apoiar as ações a favor dos refugiados da Ucrânia.

Estes selos solidários estão disponíveis, sob a forma de folhas de oito selos, nos correios, nas lojas "Espace POST", na internet e no balcão filatélico (13, rue Robert Stümper, Cloche d'Or).

Luxemburgo entre os cinco países do mundo que mais ajudou a Ucrânia

Um estudo comparou os montantes financeiros pagos por diferentes países do mundo para ajudar a Ucrânia. Em comparação com o PIB, o Grão-Ducado está entre os 5 primeiros a nível mundial.

A análise foi feita comparando os valores despendidos com o produto interno bruto (PIB) do país em questão e, nesse caso, o Grão-Ducado ocupa a quarta posição mundial. É também o mais "generoso" da Europa Ocidental com 0,38% do seu PIB gasto na Ucrânia, tendo em conta todas as formas de ajuda enviadas.

Segundo o Instituto Kiel, a primeira ajuda luxemburguesa enviada à Ucrânia teve lugar a 28 de fevereiro. Esta ajuda consistiu em armas e equipamento militar, mas também em material médico e técnico. O instituto também teve em conta a participação do Grão-Ducado no pacote europeu de 250 milhões de euros.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu publicamente ao primeiro-ministro, Xavier Bettel, pela ajuda a todos os níveis.

O ministro da Defesa, François Bausch avançou também que o Grão-Ducado tinha enviado vários coletes à prova de bala, assim como máscaras de gás. Bausch garantiu que o Governo vai divulgar um resumo completo dos meios utilizados pelo Luxemburgo para apoiar a resistência ucraniana até ao final de maio.

Forças de Kiev reclamam avanços militares no leste da Ucrânia

O Exército ucraniano reclama a reconquista de território em ​​​​​​​Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, tendo conseguido que as forças russas recuassem até perto da fronteira da Rússia, disse esta segunda-feira o Ministério da Defesa ucraniano.

De acordo com uma nota do ministério publicada na plataforma digital Facebook, as forças russas prosseguem com a ofensiva na Zona Operacional do Leste da Ucrânia, em direção a Donetsk, onde atacou infraestruturas militares e civis estando a "preparar-se" para outra ofensiva na área de Izum.

Segundo a mesma fonte, as tropas russas reforçaram o controlo na fronteira entre a Ucrânia e continuam os "ataques massivos" de artilharia e da aviação de combate sob Mariupol, sobretudo na zona da fábrica Azovstal onde se encontra o último bastião ucraniano na cidade portuária.

Partido no poder na Suécia aprova candidatura do país à Aliança Atlântica

O Partido Social Democrata sueco, no poder, aprovou ontem uma candidatura da Suécia à NATO, abrindo caminho a um pedido de adesão pelo Governo.

A notícia surgiu no dia em que a Finlândia anunciou a intenção de aderir à NATO, alargando assim a aliança militar ocidental que conta com 30 membros.

A inversão na histórica posição de não alinhamento dos dois países escandinavos surge na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo em 24 de fevereiro, que fez mudar a opinião pública e política na Finlândia e na Suécia.

Futebol. Título da Liga BGL atribuído na última jornada

O título da Liga BGL de futebol vai ser atribuído na última jornada, no próximo domingo, dia 22. O F91 Dudelange goleou ontem o último classificado, Hamm Benfica, por 7-0, e o seu perseguidor direto, Fola de Esch, também venceu, por 1-0 no terreno do Titus Pétange.

As duas equipas mantêm 3 pontos de diferença, mas em caso de empate o Dudelange leva para já vantagem no número de golos. No entanto, não se pode excluir alguma surpresa.

Nos outros jogos de domingo, o Hostert foi derrotado em casa pelo Hesperange, por 3-1, e vai ficar no antepenúltimo lugar, ou seja, vai jogar contra o terceiro classificado da divisão de honra para um lugar na liga BGL. Falta ainda apurar a outra equipa que vai à barragem.

Quem estava diretamente despromovido à divisão de honra, além do Hamm Benfica, é o Rodange, que perdeu por 1-0 no terreno da Jeunesse.

O Niederkorn venceu o Wiltz por 2-1, o Racing Luxemburgo goleou o Strassen por 6-1, o Etzella perdeu na receção ao Differdange, por 2-0, enquanto o Mondorf venceu o Rosport por 3-1.

O F91 Dudelange é líder com 64 pontos, seguido pelo Fola, com 61.

Redação Latina | Lusa | Foto Pierre Matgé