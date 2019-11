O enlace entre o líder do PT, de 74 anos, e Rosângela da Silva, de 52, será já no próximo mês. Uma paixão que cresceu entre grades.

Lula da Silva vai casar-se com noiva que apresentou à saída da prisão

O enlace entre o líder do PT, de 74 anos, e Rosângela da Silva, de 52, será já no próximo mês. Uma paixão que cresceu entre grades.

O antigo presidente do Brasil vai casar-se em dezembro. E este foi o primeiro anúncio que Lula da Silva fez à multidão que o esperava à saída da prisão em Curitiba, abraçado à sua noiva, Rosângela da Silva, ou Janja como é carinhosamente tratada pelos mais próximos.

“Quero apresentar-vos uma pessoa especial”, começou por dizer o líder petista feliz apontando para socióloga Rosângela da Silva.

“Consegui a proeza de, preso, encontrar uma namorada, estar apaixonado e ela aceitar casar comigo”, declarou o líder do Partido dos Trabalhadores, no dia 8 de novembro, minutos depois de deixar a sede da polícia federal no Paraná, onde após 19 meses detido conseguiu sair em liberdade, graças a uma anulação do Supremo Tribunal Federal.

A seu lado, Rosângela da Silva, a noiva de 52 anos, sorria e abraçava-o. Depois do anúncio, Lula beijou a namorada.

Lula da Silva costumava comentar na brincadeira que iria “casar virgem”, pois não lhe eram permitidas visitas íntimas na prisão.

Cerimónia simples

De acordo com os planos do casal, o enlace deverá realizar-se já no mês que vem, em dezembro, numa cerimónia simples e íntima, apenas para os familiares e amigos mais chegados.

O músico Chico Buarque e Cristiano Zanin, o advogado que coordena a defesa do ex-presidente, serão dois dos padrinhos do casamento que se realiza em São Bernardo do Campo, onde Lula tem casa e onde começou a sua carreira de sindicalista e de político. Curiosamente, foi nesta localidade que nasceu a primeira mulher do líder petista, Marisa Letícia Rocco, com quem Lula esteve casado durante mais de 40 anos e que faleceu, em fevereiro de 2017, vítima de um AVC.

Os planos deste terceiro casamento do político foram revelados à imprensa brasileira pelo seu advogado e futuro padrinho.

Um amor que se fortaleceu entre as grades

Após a saída do noivo da prisão, Rosângela da Silva apresentou a sua demissão do seu emprego na área da responsabilidade social, na empresa estatal Itaipu, onde trabalhou durante 14 anos e auferia um salário de 20 mil reais (4.300 euros).

Nos últimos anos, Janja estava na filial da empresa em Curitiba e usava os dias de folga e os finais do dia para visitar o namorado ou ir até à porta da prisão juntar-se aos outros apoiantes de Lula.

O dia da visita era às quintas-feiras. Depois de receber a visita dos familiares, era a vez de Rosângela ir confortar o ex-presidente do Brasil. Durante mais de uma hora estava à conversa com ele na prisão, onde ele cumpria uma pena de 8 anos, inicialmente seria de 12 anos, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Outras vezes Janja ficava à porta da prisão com os outros apoiantes de Lula que diariamente se agrupavam naquele local para gritar “bom dia presidente”, “boa tarde presidente” e “boa noite presidente”. Para que o líder do PT soubesse que não estava sozinho.

O anúncio do namoro e a aliança

Os rumores de que o viúvo Lula da Silva estava a namorar na prisão surgiram em maio, e foram logo confirmadas por um amigo do líder petista.

“Está apaixonado e seu primeiro projeto quando sair da prisão é o de se casar”, revelou Luiz Carlos Bresser Pereira, economista e amigo do ex-presidente, depois de o visitar um dia.

Uma revelação que terá caído mal entre os seus amigos mais próximos e a sua família, mas esta terá sido combinada com o próprio Lula, como prova de amor a Janja.

Ainda na prisão, ele começou a usar uma aliança na mão direita. O anel foi oferecido pela namorada, no dia em que ela lhe perguntou se a relação dos dois era séria, como contou a revista brasileira ‘Época’.

Lula da Silva disse-lhe que sim, ao que Rosângela lhe impôs então a aliança: “Então vai usar isto”.

De acordo com esta revista, os quatro filhos do político não reagiram bem ao namoro do pai. O único contacto de Janja com a família é com a neta da filha mais velha do presidente, fruto do seu primeiro casamento, do qual também enviuvou. Este contacto é feito apenas pelo Facebook, onde as duas trocam elogios, revela o ‘Correio Brazileirense’.

Da amizade ao amor antes da cadeia

Tudo começou com uma amizade entre os dois há muitos anos atrás. Rosângela pertence ao PT desde a década de 80.

Segundo a revista ‘Isto É’, a socióloga terá conhecido o ex-presidente do Brasil em 1993, durante uma das suas “caravanas da cidadania” pelo país. Os dois tornaram-se amigos e só em dezembro de 2017 terá começado então o romance.

A ‘Isto É’ conta que foi durante um jogo de futebol onde estava também o cantor Chico Buarque. A relação foi mantida em segredo até ser revelada pelo amigo de Lula, após a visita na prisão.

Quando Janja se tornou famosa

A primeira visita de Janja ao prisioneiro mais famoso do Brasil aconteceu a 12 de junho de 2018, data em que se celebra o dia dos namorados no Brasil. Desde aí, a socióloga continuou a visitar o namorado sempre discretamente. Até ser descoberta, um ano depois com o anúncio de que Lula da Silva iria casar quando saísse da prisão.

Logo o Brasil quis saber quem era a nova namorada do líder petista e Rosângela da Silva deixou o anonimato para se tornar famosa.

Lula da Silva passou 580 dias preso, quase sempre sozinho, além das visitas semanais da família e as da namorada. Um ano duro agravado pela dor inconsolável da perda do neto, de 7 anos, devido a uma infeção generalizada, e onde lhe foi permitido ir ao funeral.

A dor pela morte do neto

“Às vezes penso em como teria sido mais fácil se eu tivesse morrido. Porque já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar que meu neto vivesse”, disse numa entrevista ao jornal espanhol ‘El País’ Lula da Silva a chorar.

Meses antes, também sofrera outro duro golpe, a morte do seu irmão Genival Inácio da Silva, aos 79 anos.

Para o mês que vem, se os planos se mantiveram Rosângela e Lula irão casar-se. E depois partir pelo país numa luta de oposição a Bolsonaro. A percorrer o Brasil em liberdade.





